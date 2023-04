Íme, a húsvéti titok: így készült dédanyáink igazi fonott-foszlós kalácsa

Régi időkben vidéken a húsvét elkézelhetetlen lett volna fonott kalács nélkül. Dédanyáink még úgy indították a húsvét vasárnapját, hogy elvitték a kalácsot a templomba és a pap megszentelte. Aztán hazamentek, és odatették az ünnepi asztalra, a főtt sonka és tojás mellé. A hitük szerint ez biztosította ugyanis a következő hónapok gazdagságát és jólétét. Úgy tartják, a húsvéti kalácssütés szokása még azokban az időben alakulhatott ki, amikor a tavaszi nagyböjt alatt tilos volt a tej és a tojás fogyasztása is. Így aztán, amikor véget ért a böjt, olyan kenyeret sütöttek, amibe ez a két alapanyag is belekerülhetett.

Nincs húsvét tojás, kalács és bárány nélkül, de mit jelképeznek?

A húsvéti kenyér, és a kalács ilyenkor (is) áldozati étel, a bőséget, a jólétet és az életet jelképezi. A tojás a termékenység és az újjászületés legősibb szimbóluma, de kifejezi a családi összetartozást is, ezért nem hiányozhat az asztalról a főtt tojás sem. A húsvéti menükön gyakran szereplő bárány ugyancsak Jézust jelképezi. Az Újszövetség itt is ószövetségi szimbólumokat visz tovább: Krisztus Isten báránya, hiszen az emberiség megváltásáért érkezett a földre és halt meg.