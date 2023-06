Íme, nagyanyáink superfoodja: alig esszük, pedig most a legolcsóbb a piacon

Tudtad, hogy Magyarország igazi zöldborsó-nagyhatalomnak számít? Manapság sajnos háttérbe szorult a fogyasztása, és valljuk be, nem is ez az első zöldség, ami eszünkbe jut az ebédfőzés előtt. Nagy kár ez, ugyanis kilóját most főszezonban 900 forint alatt is beszerezhetjük, amit aztán bátran lehet fagyasztani vagy frissiben elkészíteni. Ha sikerül cukorborsót beszereznünk, annak még a héját is elkészíthetjük...

Mielőtt rátérnénk arra, miért is érdemes, míg szezonja van, minél gyakrabban cukorborsót vagy zöldborsót fogyasztani, kezdjük a tényekkel! Például azzal, hogy hazánk igazi zöldborsó-nagyhatalomnak számít: az Európai Unió első három legnagyobb zöldborsótermelőjének Franciaország, Spanyolország és Magyarország számított 2022-ben. Magyarországon ugyanakkor az elmúlt években csökkent a zöldborsó vetésterülete, 16,4 ezer hektáron 82,01 ezer tonna zöldborsót termeltek 2022-ben (2021: 86,7 ezer tonna). Az Agrárközgazdasági Intézet tájékoztatója szerint 2023-ban a zöldborsó előirányzott vetésterülete 15,4 ezer hektárt tesz ki, melynek 99,2 százalékán, 15,3 ezer hektáron végeztek a vetéssel május 14-ig.

Az AKI legfrissebb jelentése szerint az év első három hónapjában negyedével kevesebbet tudtunk eladni mind konzerv, mind fagyasztott borsóból a külpiacokon. Az sem lenne baj, ha idén kevesebb lenne a zöldborsó, de az időjárás eddig kegyes volt, szóval idén bőséges termés ígérkezik. Magyarországon a borsó össztermése annak ellenére tartja a 90 ezer tonna körüli szintet (a tavalyi évet leszámítva), hogy 2016 óta több mint harmadával csökkent a növény betakarított területe. Idén bő 15 ezer hektáron került földbe a mag.

A tavalyi év eladási szempontból még jónak számított. Magyarország tartotta vezető exportőri pozícióját zöldborsókonzervből, sőt, a háború ellenére fokozni tudta az eladásait az oroszok felé. Oroszország ugyanis 14 százalékkal több uniós borsókonzervet vásárolt, az ide érkező 18 ezer tonna áru oroszlánrésze pedig hazánkból származott. Magyarország összesen 21,5 ezer tonna konzervet adott el az EU határain kívül, emellett az EU-n belül is értékesített közel 36 ezer tonnát, főként Németországnak. Az idei év első negyedévében 24 százalékkal 8,7 ezer tonnára csökkent az exportpiacokon eladott zöldborsókonzerv mennyisége az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb felvevőpiac Oroszország (1,29 ezer tonna), Litvánia (1,11 ezer tonna) és Olaszország (1,01 ezer tonna) volt.

A fagyasztott zöldborsóból tavaly 29 százalékkal 8,3 ezer tonnára csökkent a kivitel, a legnagyobb felvásárlónak Románia és Németország bizonyult. Az idei év első három hónapjában a fagyasztott zöldborsó kivitele 26 százalékkal 2,3 ezer tonnára, a behozatala 10 százalékkal 1,15 ezer tonnára csökkent 2022 azonos időszakához viszonyítva. A magyar piacra elsősorban Belgiumból és Lengyelországból érkezett fagyasztott zöldborsó.

Hiába van itt a szezonja, egekben a zöldségek árai

Idén tavasszal az európai országok közül Magyarországon volt a legmagasabb éves infláció. Noha már idehaza is elindult a dezinfláció, a rangsorban minket követő országban gyorsabban mérséklődik az áremelkedés mértéke. Az év második felében ugyanakkor Magyarországon is beindulhat a jelentős inflációcsökkenés éves szinten, hiszen idehaza az év második felében láttuk a legnagyobb ársokkot. Ha a piaci árakat nézzük, 2023 júniusában sincs okunk sok optimizmusra, a szezon kedvelt zöldségeit és gyümölcseit mind-mind drágábban vásárolhatjuk meg, mint egy éve.

Az AKI PÁIR adatai szerint a Budapesti Nagybani Piacon a 24. héten

a hazai újburgonya 500 forint/kilogramm leggyakoribb ára 235 forinttal emelkedett a 2022. azonos hetihez képest.

A belpiaci padlizsánt az egy évvel korábbinál 29 százalékkal magasabb, 840 forint/kilogramm termelői áron kínálták.

A berakó/fürtös uborkák ára szintén emelkedett: a 6–9 cm-es méretkategóriába tartozóké kilogrammonként 23 százalékkal 400 forintra.

A hazai termesztésű patisszon a tavalyi 24. hetivel csaknem azonos 600 (–2 százalék), a cukkini 500 (+25 százalék) forint/kilogramm leggyakoribb áron került a felhozatalba.

Lássuk, mennyiért kínálják a borsót!

Az AKI PÁIR adatai szerint a Budapesti Nagybani Piacon a zöldborsó az előző évhez hasonlóan az idén is a 19. héten jelent meg a kínálatban 2000 forint/kilogramm áron, ami a 22. hétre 1000 forint/ kilogrammra csökkent. A friss magyar zöldborsó 867 forint/kilogramm átlagára emelkedett az előző hetihez (+8 százalék) és 2022 azonos hetéhez (+16 százalék) hasonlítva is. A zöldbabot kilogrammonként 1533 forintért kínálták a megfigyelt héten, ami 2 százalékkal haladta meg az előző évi azonos hetit.

A Nagybani Piac legfrissebb adatai szerint (összevetésként hozzuk a tavalyi júniusi árakat is):

Zöldborsó: 700-900 FT / kg) (tavaly június végén: 750-800 FT / kg volt)

Szárított szárazborsó (sárga): 360 – 400 FT / kg (tavaly június végén: 240 – 280 FT FT / kg volt)

Szárazborsó (zöld): 450-500 FT / kg (tavaly június végén: 300-360 FT / kg)

Jobban megéri frissen, a piacról beszerezni, mint fagyasztva megvenni

Ha az árakat nézzük, így szezonban tényleg jobban megéri, ha friss magyar zöldborsót veszünk a piacon, és abból készítünk főzeléket vagy zöldborsóragut. Egyrészt finomabb és egészségesebb is a friss és zsenge zöldségféle, másrészt fagyasztva most jellemzően drágábban juthatunk hozzá:

Bonduelle fagyasztott zsenge zöldborsó: 1600 FT/kg (Tavaly júniusban: 1 499Ft / 1kg)

Iglo gyorsfagyasztott zsenge zöldborsó: 2442 FT/kg (Tavaly júniusban: 1 479 Ft / 1 kg)

Tellér Zöldborsó: 958 FT/kg (Tavaly júniusban: 840 Ft / 1 kg)

Hazai zsenge zöldborsó 1190 FT/kg (Tavaly júniusban: 1029 Ft / 1 kg)

S-Budget gyorsfagyasztott zöldborsó: 799 FT/kg (Tavaly júniusban: 799 Ft / 1 kg)

Tisztázzuk azért, mit nevezünk cukorborsónak, és mint a zöldborsónak

A cukorborsó jóval zsengébb, így finomabb is, és nem csak amiatt, mert fiatalabban szedik le. Botanikailag egyébként ugyanabba a fajba (Pisum sativum) tartozik, mint a közönséges zöldborsó, de az a jellegzetessége, hogy nemcsak a zöld magjai, hanem a hüvely fala is fogyasztható. A velőborsó jellemzően kevésbé ízletes, többnyire nagyobb is, mint a cukorborsó. Azt viszont még kevesebben tudják, hogy a sárgaborsó sem másféle borsóból készül, az is bizony zöldborsó!

A borsó következő válfajai ismeretesek: Kifejtőborsó: (Rajnai törpe, Debreceni világoszöld és Debreceni sötétzöld fajták) legkorábban érő fajta, jól bírja a fagyos tavaszi időjárást, februárban, márciusban már vethető. A száraz magja gömbölyű.

Velőborsó: kiváló fajtákat sikerült kitenyészteni. Hüvelye viszont nem fogyasztható.

Cukorborsó: ez az a borsóféle, melyet hüvelyestől is főzhetünk, vagyis nem kell pucolni. A főzésre való előkészítése a két végének levágásából áll, és hüvelyestől lehet felhasználni.

Étkezési szárazborsó: azok a kifejtőborsók alkalmasak erre, amelyek könnyen hántolhatók.

A háztáji kiskertekben is most szüretelhetjük

A zöldborsót jellemzően április-májusban kell végleges helyére vetni – de gondolkodhatunk másodvetésben is. Kedveli a napsütést, az enyhe szél sem árt neki. Jól tűri a szárazságot, de a túl sok nedvességet nem kedveli! A túlzott locsolás vagy az alkalmankénti sok eső hatására nem csak a termésünk veszhet oda, hanem a növény is tönkremegy. A borsó egyébként leginkább a mélyrétegű, meszes, jó táperőben levő vályogtalajokat szereti. 18 °C fölött a magok gyorsan kicsíráznak, ha hűvösebb az idő, a csírázás tovább tart. A magoncokat kb. 5 cm távolságra egyeljük. Földjét ne hagyjuk kiszáradni.

Frissen májustól júliusig, majd másodvetésben októberben és novemberben szedhető.

A zöldborsó töveink egy méter magasra is megnőhetnek, így futónövényként az erkélyt vagy a teraszt is megvédik a kíváncsi tekintetek elől. Falak, korlátok befuttatására is alkalmas. Plusz egy jó tulajdonsága, ami miatt érdemes termeszteni, hogy a gyökerén élő baktériumok közreműködésével gyűjti a nitrogént, emiatt a másodveteményeknek nitrogénben gazdag táptalajt hagy maga után.

De miért is jó nekünk a zöldborsó? A zöldborsó gazdag esszenciális vitaminokban és antioxidánsokban, például K-, C -vitaminban és folátban.

Mangánban és rostban is gazdag, így jótékony hatással van az emésztésre, hozzájárul az egészséges emésztés fenttartásához. Székrekedésünk is megszűnhet, ha rendszeresen zöldborsót fogyasztunk.

Remek vasforrás lehet, ezért is érdemes fogyasztani. Így segíthetjük szervezetünk természetes vaspótlását.

A borsó C -vitaminban gazdag, így az egyik legjobb immunerősítő élelmiszer. Kutatások szerint egyetlen adag borsó fedezi a napi szükségletek felét.

Fitoalexineket is tartalmaz, amely egy antioxidáns - ami csökkentheti a fekélyek és a gyomorrák kialakulásának kockázatát.

A borsóban található oldhatatlan rosttartalom segít csökkenteni a szívbetegségek és a stroke kialakulásának kockázatát.

Segíthet a stabil vércukorszint fenttartásában.

Alacsony a zsírtartalma és a kalóriatartalma, így aki diétázik, fogyókúrázik az is bátran fogyaszthatja.

Magas rosttartalom segít a teltségérzet előidézésében.

Ezerféle módon felhasználható a konyhában

Sokszínű felhasználása lehetővé teszi, hogy ízletes levesek, főzelékek, raguk készüljenek belőle, vagy különféle gabonákkal társítsuk. Sőt, még szendvicskrémként vagy burgonyapüré helyett is, mint zöldborsópüré is megállja a helyét. Kiváló növényi fehérjeforrás, vegán táplálékkiegészítők is készülnek borsófehérjéből. A levestől kezdve a szendvicskrémen át – mellyel kiváltható a messziről utaztatott avokádóból készült krém – a pörköltig számtalan formában és ételben felhasználható. Grillezve, párolva is remek alapanyag, de egy mentás zöldborsókrémlevest sem fogtok visszautasítani, ebben egészen biztosak vagyunk.

Így készíts el a cukorborsót!

Ahogy fentebb láttuk, a cukorborsó botanikailag ugyanabba a fajba tartozik, mint a közönséges zöldborsó, a kettő mégsem ugyanaz. A legjellegzetesebb különbség a kettő között az, hogy míg a zöldborsó esetén csak a magokat, azaz a borsószemeket fogyasztjuk, addig a cukorborsó egészben megehető, a hüvely fala és a benne lévő apró szemek is. Ami azt jelenti, hogy nem kell a pucolással bajlódni. De hogyan készíthetjük el? Íme, egy egyszerű de nagyszerű recept:

Címlapkép: Getty Images