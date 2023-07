Itthon alig ismerik ezeket a borokat, külföldön kapkodnak értük: mi lehet a titkuk?

Nem egyszerű napjainkban tisztán látni a natúr borok kapcsán. Nagyon sok fogalomzavar övezi ugyanis ezeket a termékeket, amik sok esetben egyáltalán nem tesznek jót a megítélésüknek sem. Éppen ezért a Pénzcentrum most több szakértő és az élelmiszerügyi hatóság segítségével járt utána annak, hányadán is állunk valójában ma Magyarországon a natúr borokkal, azok megítélésével, árazásával, elfogadásával.

A sokaknak kilátástalannak tűnő boros-vitatengerből persze van kiút, és nem is olyan nehéz, mint azt elsőre gondolnánk. És bár igaz, hogy a natúr borok máról holnapra virradóra nem fogják ellepni a szupermarketek polcait, és a bekerülési áruk alsó határa is némileg fentebb van, mint a „konvencionális” boroké, de nem lehet véletlen az, hogy a világ messzi pontjairól keresik a maréknyi hazai termelő termékeiket úgy, hogy közben itthon sokan talán mégis nem is hallottak ezekről az italokról.

A natúr bort, mint kategóriát nem lehet egyértelműen körülírni. A bor alapja a szőlő és a termőhely, ezen felül pedig millió narratíva, művelési és borászati megközelítés következik, ezek között szerintem rengeteg árnyalat van az pedig, hogy melyiket hívjuk natúrnak vagy nem natúrnak annyi féle lehet, ahány embert megkérdezünk. Azt gondolom egy bor natúr, ha organikus szőlőből készült, spontán erjedt, az erjesztés és érlelés alatt nem adtak hozzá segédanyagokat és szűretlenül-derítetlenül, kevés hozzáadott kénnel palackozták

- mondta el a Pénzcentrumnak Csizmadia Bence, a Bortársaság head of wine pozícióját betöltő szakember, aki leginkább a vállalat választékának fejlesztésével foglalkozik. Ő például nem gondolja csendesnek a napjainkban is zajló natúrboros forradalmat. Igaz, elmondása szerint is csak maroknyi hazai borász az, aki kifejezetten ebbe a körbe tartozik, viszont köztük többen nagyon jól építik a piacaikat, jól és hallhatóan kommunikálnak, felrázzák a hazai boros közeget.

A legjobb, ami történhet, hogy ennek hatására kérdések merülnek fel, a borászok egyet hátra lépnek, átgondolják hogyan dolgoztak eddig, esetleg finomítanak, mi pedig egyre jobb borokat iszunk majd

- vélekedett.

