Új befőzési őrület hódít vidéken: ezt az egészséges finomságot ki kell próbálnod idén!

Dubóczky Krisztina 2023.07.11. 15:05 Megosztom

Számtalan kutatás igazolta már a fügefalevél jótékony hatását, teaként a drogériák polcain is kapható ez a csodaszer. De ezúttal olyan elkészítést mutatunk, aminek az elfogyasztására még a legkisebbek és a kényes ízlésűek sem mondanak nemet. Ez a finomság pedig nem más, mint a fügefalevél szörp, amit pár perc alatt otthon is könnyedén összedobhatunk, nem kell hozzá más, csak a javában nyíló fügefákról összegyűjteni néhány zsengébb levelet jártunkban-keltünkben. Ha a közelünkben ilyen esetleg nem nyílik (általában néhány kilométeres körön belül az otthonunkhoz biztosan találunk egy-két fát) a gyógyszertárakban vehetünk szárított variációt, vagy akár a kertünkben is elültethetünk egy-egy példányt, ugyanis a klímaváltozás hatására már nem csak a déli országrészekben telelhet át gond nélkül kis odafigyeléssel ez a fa.

A fügefa levele és a belőle készült italok, például a tea különösen népszerű Kínában, ahol hagyományosan a gyomorproblémák, az emésztési zavarok és az általános fáradtság ellen használják. A fügelevél íze elkészítve kellemes és gyümölcsös, sokak szerint a füge aromája segít relaxálni és felüdíteni az elmét. A fügefalevél emellett több tanulmány és kutatás szerint is nagyszerű vércukorszint-csökkentő hatással rendelkezik. Növeli az energiát, támogatja a csontok erősségét Leveleit pépesítve pattanás és mitesszer elleni bőrtisztítóként is használhatjuk, de csökkenti a gyomorsav mennyiségét, valamint segíthet az álmatlanság leküzdésében. Vigyázzunk, mert erős hashajtó hatással is rendelkezik! A levelek pürésítésével kitűnő arcápoló vagy egyéb krémet készíthetünk belőle, ami jó a pattanásos bőrre, de gyógyítja az övsömört, a szemölcsöt és egyéb bőrbántalmakat is enyhít. Hatása univerzális A fügefalevél hatása nagyon univerzális, az alternatív gyógyászatban olyan "gyógyszerként" tartják számon, ami többek között segít mérsékelni a vérnyomásproblémákat és normál szinten tartani a vércukorszintet. A magyarok jelentős része küzd valamilyen diabétesz problémával, és habár az alacsony vérnyomás is veszélyes lehet, a legtöbb embernek a magas vérnyomás okoz gondot napi rendszerességgel. A fügefalevél a gyógynövénypártiak szerint segít ezeket a krónikus betegségeket leküzdeni, emellett alkalmazható kúraszerűen májzsugor, hörghurut, aranyér, gombás, gyulladásos- és szemölcsös bőrproblémák esetén is. A fügefalevél gazdag antioxidánsokban és kalciumban, illetve hashajtó hatással is bír. Tartalmaz emellett magnéziumot, rezet, mangánt, A-, B, C-, és K-vitaminokat, cinket, folsavat és nátriumot. Habár ez tudományosan (még) nem bizonyított, sokan daganatmegelőző hatást is tulajdonítanak neki, illetve ami biztos: hozzájárulhat a pihentető, nyugodt alváshoz. A fügelevél erősíti a csontokat, és csökkentheti a koleszterinszintet. A fügefalevél jótékony hatásai közé soroljuk, hogy készíthetünk belőle arcpakolást, ezzel javítva bőrünk minőségét, csökkentve a mitesszerek mennyiségét, de a szánkat is kiöblögethetjük vele, ha a rossz szájszagtól szeretnénk megszabadulni. A fügefalevél nem rendelkezik ismert káros hatással, ezért terhes nők is nyugodtan fogyaszthatják. Így készül a fügefalevélből szörp Elsőre furcsán hangozhat, de igen, ez nem csalás, nem ámítás, remek, egyedi ízvilágú, élénkzöld, hűsítő szörp készülhet a fügefa leveléből, mind az ízét, mind a hatásait tekintve. Összeállítása rendkívül egyszerű, egyáltalán nem kell vele pepecselni. Íze meglepő módon a füge és a kókusz sajátos keveréke, citrommal fogyasztva, jéggel kiváló hűsítő üditőital. Tipp: Naponta egy, legfeljebb két pohárral fogyasszunk belőle (a higítási aránytól függően), ez a legtöbb gyógynövény esetében így van, nem lehet mérték nélkül nyakalni, ha szeretnénk sem, vérnyomás- vagy vércukorproblémák esetén reggel érdemes meginni a napi adagunkat. Lépésről lépésre - segít a videó Először készítsünk egy cukorszirupot 1:1 arányban: a cukorral elkevert vizet fel kell forralni és addig főzni, míg a cukor fel nem oldódik, és ekkor jól be is sűrűsödik, ragacsos folyadék lesz belőle.

A fügefa leveleit vágjuk apróra, és turmixoljuk összea kihűlt sziruppal.

Sűrű textilen szűrjük át.

Adjuk hozzá egy citrom kifacsart levét.

Hűtóben tároljuk, és higítva fogyasszuk. @greens_of_daisy ♬ Food - eas Ratta Címlapkép: Getty Images NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? IGEN, VAN! MEGÉRI VÁLTANI Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes szémlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!