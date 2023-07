Ez a legújabb kedvenc: sajtos-tejfölös lángos ízű fagyit nyal mindenki a Balatonnál; így készül

Idén is megrendezték a Balaton Fagylaltja vetélkedőt, melynek nyertese a balatonalmádi Amaretto Fagyizó tövises mangó sorbet-ja lett. A verseny különdíjasának kreációja azonban jóval nagyobb visszhangot keltett: a balatonmáriai Vitorlás Fagyizó sajtos-tejfölös lángos ízesítésű fagyijával jelentkezett a megmérettetésre, és be is zsebelte a különlegességért a díjat.

Balatonmáriafürdő valóságos zarándokhely lett a fagylaltrajongók körében. A Florida Fagyizó elhozta az Év Fagylaltja díjat, és sokan jönnek a Balaton Fagyija verseny legextrémebb és különdíjas fagyijáért, a Vitorlás Fagyizóban kapható sajtos-tejfölös lángosos fagyiért, illetve az Év Fagylaltja közönségdíjas mentás uborka fagyiért is, írja a welovebalaton.hu. A dolog úgy született meg, hogy a feltaláló, Pálfi Attila a feleségével tanakodott azon, hogy milyen ízű fagyival nevezzenek a versenyre, mire a nő megkérdezte tőle, hogy tudna-e lángosból fagylaltot készíteni. Ő némileg könnyelműen vágta rá, hogy igen, de aztán úgy alakult, hogy minden nehézség nélkül tudtak készíteni egy egészen egyedi édességet. Így készül a lángosos fagyi A tulajdonos elmondta a lapnak a lángosos fagyi titkait. A fagyi alapja egy natúr főzött alap, ehhez jön az igazi lángos, ami a szomszédos Gyufa Büfében készül: a lángos vékonyra sütött közepét aprítógépben összekeverik sóval, az így készült alaplevet pedig kifagyasztják. Erre kerül rétegekben a tejföl, a lángosmorzsa és a reszelt trappista sajt. A morzsa kiváló textúrát kölcsönöz a fagylaltnak. Bár nem mertünk túl merészek lenni, és fokhagymát is hozzáadni, a végeredmény mégis különleges és izgalmas - hangzik a cikk "ítélete" a különleges fagyiról.