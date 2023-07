Tombol a grillszezon: ezek most a legjobb receptek, a partik sztárszakácsa leszel velük

A nyárral együtt a grillszezon is javában tombol, azonban ha nem akarunk a klasszikus ételeknél maradni, ideje egy kicsit csavarni a dolgon: mondjuk baconbe egy kis gyümölcsöt. A grillpartik sztárjává váltak az egyszerűen és gyorsan elkészíthető, baconbe göngyölt gyümölcsök. Ilyen például a baconbe tekert grillezett füge, sárgadinnye vagy körte, melyeknél csak egyetlen dologra kell odafigyelni: ne áztassuk el a bacont a lédús gyümölccsel.

A bacon legjobb tulajdonságai közé tartozik, hogy rengeteg ételbe tökéletesen passzol az íze, így minden évszakban fel tudjuk használni valamilyen formában. Legyen szó akár a légiesebb, nyárias ízvilágú receptekről, de a tartalmasabb ételekhez is kiváló alapanyagként szolgál.

A bacont az éttermek is nagyon szeretik felhasználni, hiszen szinte az összes szezonális alapanyaghoz illik, és egészen különös kombinációkat lehet vele alkotni. Nyáron általában a bacon-gyümölcs párosítása kerül a főszerepbe: alma, füge, barack, körte, de bármi szóba jöhet, hiszen az édeskés és savas ízek rendkívül jól kiegészítik egymást a baconnel

- tudtuk meg Kovács Pétertől, a Gierlinger termékeket is készítő Tamási-Hús Kft. kereskedelmi igazgatójától.

A gyümölcsöket a baconbe tekerés előtt feldobhatjuk egy csipet szárított vagy egy levélke zöld fűszerrel – például mentával, fahéjjal, rozmaringgal – vagy kenjük be sűrű és édeskés balzsamecet krémmel. A Gierlinger prémium minőségű baconje tökéletes vastagságú szeletekre vágott, így szalagként fonódik majd a gyümölcsszeletek köré. A fügéhez tálalhatunk egy kis kecskesajtot, az alma pikáns különlegességgé válik egy csipet fahéjjal és csilivel, köretnek pedig a könnyed saláta vagy fóliában sült krumpli a legjobb választás.

Brunchra forró almás-baconos-sajtos panini

Már a nevéből is sejthető, mennyire finom a forró almás-baconos-sajtos panini, ami tökéletes fogás egy hétvégi bruncholáshoz vagy egy könnyű vacsorának is beillik.

Elkészítéséhez egy félbevágott paninire vagy mini bagettre, prémium minőségű baconre és hámozott, kimagozott almaszeletekre és ízlés szerint valamilyen érett sajtra lesz szükségünk. Forró serpenyőben egymás mellett átpirítjuk a bacont és az almát, majd félretesszük őket. A gyümölcstől ízes olajba dobjuk a félbevágott péksüteményt és a belső felét néhány másodperc alatt megpirítjuk. A rétegezéshez használhatunk alapnak kevés krémes balzsamecetet vagy vajat néhány csepp mézzel elkeverve. Erre tesszük a forró almákat és a bacont, majd kedvünk szerint camembert, brie vagy kék sajtot szelünk vagy morzsolunk rá. Gyorsan ráfordítjuk a meleg panini másik felét, ami még krémesebbre olvasztja a sajtunk. Igazi forró nyári ízkavalkád!

Barack, csirke és bacon?

Elsőre furcsán hangzik, mégis sokan odavannak ezért a kombinációért. Tökéletes könnyű ebéd vagy vacsora a meleg napokon is a sárgabarackkal együtt sütött csirkemell vagy csirkecomb, baconbe göngyölve.

Nemcsak finom, de az elkészítése is szuper egyszerű: a felszeletelt barackokat tegyük rá a fűszerekkel és olajjal bekent csirkére, majd tekerjük körbe bacon szalonnával, és már mehet is a sütőbe. Ehhez a recepthez nem csak a barack, de a szilva is igazán jó választás lehet, használjunk hozzá ízlés szerint rozmaringot, vagy kakukkfüvet és tálaljuk habkönnyű krumplipürével.

Salátába is bacon: mangóval és papayával

Ez a könnyen összedobható saláta mangóval és papayával is elkészíthető, hidegen tökéletes frissítő ebéd vagy uzsonna. Süssük meg a bacont serpenyőben közepes lángon, amíg ropogós nem lesz, majd vágjuk a csíkokat 2-3 darabra. Keverjünk össze aprított jégsalátát, mangót vagy papayát, a pirított mogyorót és koriandert egy nagy tálban. Az öntethez mixeljük egy lime levét, 1 evőkanálnyi mézet, olíva olajat és sót, öntsük vele nyakon a salátát, majd átforgatás után szórjuk meg a baconnel.

A szokatlan kombinációkban, így a húsos és friss gyümölcsös párosításokban is fontos, hogy a legkiválóbb minőségű császárszalonnából készült bacont használjuk, amely ízfokozóktól mentes. A Gierlinger Premium Bacon család 150g-os és 2x150g-os szélesebbre szeletelt verziója az oldalszalonna zsírszegényebb részéből készült kifejezetten olyan fogásokhoz, ahol a sült bacon textúrája mellett a húsosabb ízdominancia is fontos

- mondta Kovács Péter a Tamási-Hús Kft. kereskedelmi igazgatója.

