Most spájzolnak be az élelmes magyarok: mutatjuk hogyan tedd el a zöldségeket télire

Most, hogy tombol a nyár, a vasárnapi menü is sokkal izgalmasabb, hiszen a bő zöldség- és gyümölcskínálat rengeteg lehetőséget tartogat a kreatív és egészséges receptekhez. Az isteni paradicsomból és paprikából készült ételeket nemcsak nyáron, de akár télen is élvezhetjük, ha előre készülünk a befőzési szezonra. A DélKerTÉSZ szakértői most adnak pár tippet ahhoz, hogy könnyen befőttesüvegbe zárjuk a nyár ízeit.

Ha nyár, akkor befőzés, készülnek a lekvárok, jamek és befőttek, de hajlamosak vagyunk megfeledkezni a zöldségekről, amelyek ugyanolyan jól eltehetők, mint édes társaik. Sőt, az elrakott zöldségek húsokhoz, kenyérre, és ízesítőnek is remekül használhatók. A DélKerTÉSZ szakértői összegyűjtötték a legkedveltebb variációkat, amelyeket otthon is gyorsan és könnyen elkészíthetünk.

Megőrizni a klasszikust

A nyár egyik klasszikusát, a lecsót könnyű elkészíteni, ráadásul húsokhoz, köretként, de akár magában is isteni egy pár falat kenyérrel. A hagyma megpirítása után adjuk hozzá a paprikát, paradicsomot, majd ízlés szerint fűszerezzük. A paprika- és paradicsomválasztásnál érdemes a hazaira tennünk a voksunkat: ha Szentesi paprikát és paradicsomot választunk, akkor nemcsak rendkívül zamatos és ízletes zöldségeket ehetünk, hanem még a környezetünket is végjük, hiszen a dél-alföldi zöldségek termelése során figyelembe veszik a fenntartható fejlődést, így járulva hozzá a környezeti és természeti erőforrások megőrzéséhez. A kész lecsót helyezzük steril üvegekbe, fordítsuk fejre, majd 2-3 napig tartsuk száraz dunsztban. Ilyenkor az étel forrón kerül az üvegbe, és maga a befőtt hője sterilizálja. Ha ez megvan, el is tehetjük őszre az isteni menüt, ami egy-egy szomorúbb, esős napon biztosan felvidít majd.

Keleti különlegességek

Kevésbé ismert, ám legalább annyira finom a zakuszka is, amely örmény és grúz vidékről származik, ám hamar az erdélyi konyhák alap ételízesítőjévé vált. Ehhez a recepthez használjunk darált sült padlizsánt és pritaminpaprikát, amelyet dinsztelt hagymával és paradicsommal főzzünk puhára. Amikor krémes, kenhető állagúvá válik, töltsük befőttesüvegekbe, majd a lecsóhoz hasonlóan száraz dunsztban kihűlés után tegyük el. Az így elkészült krém tökéletes húsokhoz, mártásokhoz, de magában kenyérre kenve is isteni vacsorát ad.

Azoknak, akik szeretik a különlegesebb ízeket, de nincs sok idejük a konyhában állni, az aszalt paradicsom is jó választás lehet. Nagyon jól megy salátákhoz, tésztaételekhez vagy kenyérbe sütve, ráadásul csak paradicsomra és sóra van szükség hozzá. Akár a napon is száríthatjuk őket, de a több napos folyamatot felgyorsíthatjuk a sütőben is. Az így elkészült szárított paradicsomot töltsük üvegbe, tegyünk mellé fokhagymát, fűszereket, majd öntsük fel olajjal.

Lekvárok kicsit másképp

A lekvárok kedvelőinek sem kell lemondani a nyári ízekről, hiszen az egyre népszerűbb zöldséglekvár is tökéletes kiegészítője lehet a téli hónapoknak. A magyar konyhában népszerű Szentesi paradicsomból és paprikából is könnyen készíthetjük: sózzuk be a zöldségeket, hagyjuk állni, majd tetszőleges fűszerekkel és cukorral főzzünk belőlük sűrű, kenhető krémet. Az így kapott lekvár tökéletes kiegészítő húsokhoz, de kenyérre kenve is isteni vacsora.

Újra reneszánszukat élik a savanyúságok

A káposztát és uborkát vékony szeletekre vágva, köménymaggal, ecettel, cukorral, sóval és borssal elrakva tökéletes házi csalamádét kaphatunk, de az ecetespaprika elkészítéséhez sem kell több, mint ecet, só, bors, cukor és a kedvenc fűszereink. A befőttesüvegbe szorosan betöltött zöldségeket öntsük fel forró, ecetes lével, majd zárjuk le. Az így kapott savanyúság sokáig eláll, ha hűvös, száraz helyen tároljuk.

Hogyan tartósítsunk higiénikusan?

Ahhoz, hogy a legjobb minőségű ételeket kapjuk, fontos, hogy a használt befőttesüvegek teljesen sterilek legyenek, így érdemes forró vízben kifőzni őket használat előtt. Figyeljünk arra is, hogy a tiszta üvegekbe ne kerüljön szennyeződés, ne nyúljunk bele kanállal, és kézzel is csak az oldalát érintsük meg. A befőzéshez tartósítószer sem szükséges, hiszen a száraz dunsztolás során a baktériumok a hő hatására elpusztulnak. A fedők alá tehetünk celofánt, az üvegeket pedig tároljuk hűvös, száraz helyen.

Címlapkép: Getty Images

