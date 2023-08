Fillérekből megvan ez a szuperzöldség: nő, mint a dudva, és őrülten egyszerű termeszteni

Te is rajongsz, mint Popeye, a friss spenótért, viszont unod a főzeléket? Nos, vannak sokkal extrémebb és különlegesebb receptek is, amibe belecsempészhetjük ezt a vitaminbombával felérő zöldséget. Apropó, kiskerttulajdonosok, ismeritek az „új-zélandi spenótot”, amit kiirtani sem lehet, viszont most, hogy annyi eső esett, új terjed, mint a gyom. Ráadásul egy meleg éghajlatot kedvelő növény, és jól alkalmazkodik az egyre extrémebb nyarainkhoz is.

A mirelitet most hagyjuk, hiszen nyár közepe van, extrém esős napok után nő, mint a dudva a kertekben a friss spenót is! A Nagybani Piacon, a nyári szezon kellős közepén, 900-1000 forint között mérik kilóját. A szupermarketekben, valljuk be őszintén, még mindig horror ára van. Ha a kis dobozos bébispenótra vágyunk, és ha az 500-600 forintért kínált kiszerelést felszorozzuk, bizony 4500-5000 forint/kilós ár alatt meg sem állunk. Akkor inkább ültessünk a kiskertünkbe vagy a magaságyásba mi magunk spenótot, hiszen itt a másodvetés időszaka, még a tél beállta előtt többször is szüretelhetünk. De kereshetünk helyi termelőket is, náluk– online piactérben körbe nézve – szintén 800-900 Ft /kilós áron is vásárolhatunk. A spenótnál azonban, különösen, ha kisgyermeknek főzünk belőle, vigyázzunk arra, hogy vegyszermentes környezetben termeltet vásároljunk! Így áll Európa a spenóttal Az Eurostat adatai szerint az Európai Unióban a spenót termése növekvő tendenciát mutatott az elmúlt években, a tagországok 731 ezer tonna spenótot termeltek 2021-ben. A közösség belső piacán a friss spenót legnagyobb exportőre Olaszország (27,4 ezer tonna) volt 2022-ben, majd Spanyolország (20,8 ezer tonna) és Belgium (15,3 ezer tonna) következett a sorban. A friss spenót legnagyobb importőrének Belgium (33,7 ezer tonna) és Németország (18,8 ezer tonna) számított. Az unió külkereskedelmi egyenlege a friss spenót tekintetében pozitívan alakult 2022-ben, a harmadik országok (főként az Egyesült Királyság) felé 10 százalékkal (32,1 ezer tonnára) mérséklődött a friss spenót kiszállítása, elsősorban Spanyolországból és Olaszországból. A fagyasztott spenótból legtöbbet, 104,2 ezer tonnát Belgium exportált a közösség belső piacára, Spanyolország és Hollandia szerezte meg a második és harmadik helyet jóval kisebb mennyiséggel: 17,6 és 16,6 ezer tonnával. A legnagyobb fagyasztott spenót-importőrök Németország (46 ezer tonna), Franciaország (22,8 ezer tonna) és Belgium (21,8 ezer tonna) voltak. Az unió fagyasztott spenót-külkereskedelmi egyenlege pozitív volt 2022-ben. A fagyasztott termék kivitele a harmadik országok felé 4 százalékkal 57,5 ezer tonnára nőtt 2022-ben az előző évihez képest. Akár Popeye országa lehetnénk Magyarországon a spenót az egyik legkorábbi szabadföldi zöldségféle. A KSH adatai szerint a spenót termése 11,7 ezer tonna volt 2021-ben, ami 35 százalékkal haladta meg a 2016–2020 közötti évek átlagát. A KSH adatai szerint a friss spenót külkereskedelmi egyenlege negatív volt, a behozatala 63 százalé-kal 418 tonnára nőtt 2022-ben az előző évihez képest, a legnagyobb mennyiség Spanyolországból érkezett (302 tonna). A kivitel – elsősorban Románia felé – 24 százalékkal 226 tonnára bővült ugyanekkor. A fagyasztott spenót behozatala 18 százalékkal csökkent, 1,6 ezer tonnát tett ki 2022-ben. A legnagyobb beszállítók Csehország (540 tonna), Belgium (327 tonna) és Ausztria (285 tonna) voltak. Ugyanakkor a kivitel 60 százalékkal 1,05 ezer tonnára nőtt, a fő célpiacnak Németország számított. A fagyasztott spenót importjának értéke 8 százalékkal 465 millió forintra, míg az exportból származó bevétel 86 százalékkal 308 millió forintra emelkedett 2022-ben az előző évihez képest. Spenót fogyasztása számos élettani előnnyel jár Vitaminok és ásványi anyagok: Spenót kitűnő forrása több fontos vitaminnak és ásványi anyagnak, például A-, C- és K-vitaminnak, folsavnak, vasnak, kalciumnak és magnéziumnak. Ezek az anyagok szerepet játszanak az immunrendszer támogatásában, a csontok egészségének fenntartásában, a véralvadásban és más alapvető testi funkciókban. Antioxidánsok: Spenót tartalmaz olyan antioxidánsokat, mint például béta-karotin, lutein és zeaxantin. Ezek az anyagok segíthetnek a szabadgyökök elleni védekezésben, ami hozzájárulhat a sejtek egészségének fenntartásához és a krónikus betegségek kockázatának csökkentéséhez. Szív- és érrendszeri egészség: A spenót alacsony kalória- és zsírtartalmú, valamint magas rosttartalmú étel, amely támogathatja az egészséges testsúly fenntartását és a szív- és érrendszeri egészséget. A benne található kálium is elősegítheti a vérnyomás szabályozását. Szemegészség: A spenót luteint és zeaxantint tartalmaz, amelyek jótékony hatással lehetnek a szem egészségére. Ezek a vegyületek hozzájárulhatnak a szem védelméhez a káros napsugarak és a kék fény ellen. Rákellenes tulajdonságok: A spenótban található antioxidánsok és fitokemikáliák számos tanulmány szerint olyan tulajdonságokkal rendelkezhetnek, amelyek csökkenthetik a rákos megbetegedések kockázatának. Emésztés és bélműködés: A spenótban található rostok támogathatják az emésztést és a rendszeres bélműködést, valamint elősegíthetik a jó baktériumok növekedését a vastagbélben.

Spenót kitűnő forrása több fontos vitaminnak és ásványi anyagnak, például A-, C- és K-vitaminnak, folsavnak, vasnak, kalciumnak és magnéziumnak. Ezek az anyagok szerepet játszanak az immunrendszer támogatásában, a csontok egészségének fenntartásában, a véralvadásban és más alapvető testi funkciókban. Antioxidánsok: Spenót tartalmaz olyan antioxidánsokat, mint például béta-karotin, lutein és zeaxantin. Ezek az anyagok segíthetnek a szabadgyökök elleni védekezésben, ami hozzájárulhat a sejtek egészségének fenntartásához és a krónikus betegségek kockázatának csökkentéséhez.

Spenót tartalmaz olyan antioxidánsokat, mint például béta-karotin, lutein és zeaxantin. Ezek az anyagok segíthetnek a szabadgyökök elleni védekezésben, ami hozzájárulhat a sejtek egészségének fenntartásához és a krónikus betegségek kockázatának csökkentéséhez. Szív- és érrendszeri egészség: A spenót alacsony kalória- és zsírtartalmú, valamint magas rosttartalmú étel, amely támogathatja az egészséges testsúly fenntartását és a szív- és érrendszeri egészséget. A benne található kálium is elősegítheti a vérnyomás szabályozását.

A spenót alacsony kalória- és zsírtartalmú, valamint magas rosttartalmú étel, amely támogathatja az egészséges testsúly fenntartását és a szív- és érrendszeri egészséget. A benne található kálium is elősegítheti a vérnyomás szabályozását. Szemegészség: A spenót luteint és zeaxantint tartalmaz, amelyek jótékony hatással lehetnek a szem egészségére. Ezek a vegyületek hozzájárulhatnak a szem védelméhez a káros napsugarak és a kék fény ellen.

A spenót luteint és zeaxantint tartalmaz, amelyek jótékony hatással lehetnek a szem egészségére. Ezek a vegyületek hozzájárulhatnak a szem védelméhez a káros napsugarak és a kék fény ellen. Rákellenes tulajdonságok: A spenótban található antioxidánsok és fitokemikáliák számos tanulmány szerint olyan tulajdonságokkal rendelkezhetnek, amelyek csökkenthetik a rákos megbetegedések kockázatát.

De hányféle spenót létezik? A spenót (Spinacia oleracea) egy hűvös éghajlatot kedvelő növény, amelyet általában tavasszal és ősszel ültetnek, amikor a hőmérséklet még viszonylag alacsony. A szüretelési időpont függ a növények ültetési időpontjától és a fajtától is. Általánosságban elmondható, hogy a spenótot akkor lehet leszedni, amikor a levelei elég méretesek és kellemes ízűek. A szüretelés során választható módszer, hogy levágjuk csak a külső leveleket, így a növény tovább nőhet és újabb leveleket termelhet. Fontos, hogy ne hagyjuk túl sokáig a növényt a földben, mert a magas hőmérséklet és a hosszú napok miatt a spenót hajlamos a virágzásra, és ilyenkor az íze keserűvé válhat. Tavasszal ültetett spenótot általában kora nyáron, mielőtt a meleg idő beköszönt, lehet szüretelni. A pontos időpont attól függ, hogy mikor ültették el a magokat és a helyi éghajlati viszonyoktól. Az ősszel ültetett spenótot pedig késő ősszel vagy a hidegebb téli hónapokban lehet betakarítani. Számos különböző spenótfajta és -fajtahibrid létezik, amelyek eltérő méretűek, alakúak és színesek lehetnek. A spenótfajták különböző időpontokban érnek be, és eltérő körülmények között teremnek jól. Itt néhány példa a különböző spenótfajták típusaira: Vágott levél spenót: Ezek a fajták általában leveleiket vágják, nem pedig a teljes növényt szüretelik. Ilyen típus például a "Baby Leaf" vagy "Tükörtojás". Héjaspalánta spenót: Ezek a spenótfajták kifejezetten a spenóthéj termesztésére lettek kifejlesztve. Például a "Bloomsdale Long Standing" ilyen típusú spenót. Laposlevelű spenót: Ez a hagyományos, legelterjedtebb típus, melynek levelei kerekdedek vagy enyhén hosszúkásak lehetnek. Ide tartozik a "Savoy Leaf" és a "Giant Nobel" is. Holland spenót (Malabar spenót): Bár ez a növény nem igazi spenót, neve és felhasználása miatt gyakran összetévesztik vele. Ez a fajta meleg éghajlatban jól nő, és a levelei különleges formájúak és ízűek lehetnek. Világos zöld spenót: Ezek a fajták szokás szerint világosabb zöld színűek, és például a "Tyee" vagy a "Avon" ilyen típusú spenótok. Sötétzöld spenót: Ezek a fajták sötétebb zöld levelekkel rendelkeznek, például a "Space" vagy "Regiment" spenótfajták. Skarlát spenót: A levelek szép skarlátvörös színűek lehetnek, például a "Red Kitten" vagy a "Merlot" fajták.

Ezek a fajták általában leveleiket vágják, nem pedig a teljes növényt szüretelik. Ilyen típus például a "Baby Leaf" vagy "Tükörtojás". Héjaspalánta spenót: Ezek a spenótfajták kifejezetten a spenóthéj termesztésére lettek kifejlesztve. Például a "Bloomsdale Long Standing" ilyen típusú spenót.

Ezek a spenótfajták kifejezetten a spenóthéj termesztésére lettek kifejlesztve. Például a "Bloomsdale Long Standing" ilyen típusú spenót. Laposlevelű spenót: Ez a hagyományos, legelterjedtebb típus, melynek levelei kerekdedek vagy enyhén hosszúkásak lehetnek. Ide tartozik a "Savoy Leaf" és a "Giant Nobel" is.

Ez a hagyományos, legelterjedtebb típus, melynek levelei kerekdedek vagy enyhén hosszúkásak lehetnek. Ide tartozik a "Savoy Leaf" és a "Giant Nobel" is. Holland spenót (Malabar spenót): Bár ez a növény nem igazi spenót, neve és felhasználása miatt gyakran összetévesztik vele. Ez a fajta meleg éghajlatban jól nő, és a levelei különleges formájúak és ízűek lehetnek.

Bár ez a növény nem igazi spenót, neve és felhasználása miatt gyakran összetévesztik vele. Ez a fajta meleg éghajlatban jól nő, és a levelei különleges formájúak és ízűek lehetnek. Világos zöld spenót: Ezek a fajták szokás szerint világosabb zöld színűek, és például a "Tyee" vagy a "Avon" ilyen típusú spenótok.

Ezek a fajták szokás szerint világosabb zöld színűek, és például a "Tyee" vagy a "Avon" ilyen típusú spenótok. Sötétzöld spenót: Ezek a fajták sötétebb zöld levelekkel rendelkeznek, például a "Space" vagy "Regiment" spenótfajták.

Mi a helyzet az új-zélandi spenóttal? Az új-zélandi spenót (Tetragonia tetragonioides) egy olyan növény, amely bár nevében a "spenót" szót tartalmazza, valójában nem tartozik a hagyományos spenótfajtákhoz. Az új-zélandi egy másik növénycsaládba, a Nyárspenótfélék (Aizoaceae) családjába tartozik. Ennek ellenére hasonlóan használható a hagyományos spenóthoz, mivel levelei ehetőek, és hasonló módon lehet elkészíteni. Az új-zélandi egy meleg éghajlatot kedvelő növény, és jól alkalmazkodik a hőséghez és a szárazsághoz is. A levelek vastagabbak, húsosabbak, és a melegben is jól fejlődnek, míg a hagyományos spenót gyakran nehezen viseli a meleget. Nem véletlen hát, hogy tényleg olyan helyeken ültetik, ahol meleg éghajlat uralkodik, és ahol a hagyományos spenót nehezen termeszthető a nyári hónapokban. Ezt a spenótot is főzve, párolva vagy salátákban is felhasználhatod. Az íze hasonló a hagyományos spenóthoz, de enyhén pikánsabb lehet. Így néz ki az új-zélandi spenót Összefoglalva: miért ültessünk új-zélandit? Az új-zélandi spenót ültetése és termesztése tehát számos előnnyel jár, különösen olyan környezetekben vagy körülmények között, ahol a hagyományos spenót nehezen termeszthető vagy nem fejlődik megfelelően. Itt van néhány ok, amiért hobbikertészként is érdemes lehet ebben gondolkodni: Meleg éghajlat: Az új-zélandi spenót kiváló választás meleg éghajlatú területeken, ahol a hagyományos spenót a forró nyári hónapokban gyakran nehezen terem. Az új-zélandi spenót melegben is jól nő, és ehető leveleket produkál. Szárazságtűrő: Az új-zélandi spenót szárazságtűrő növény, ami azt jelenti, hogy kevésbé igényel rendszeres öntözést és a szárazságot jobban elviseli, mint a hagyományos spenót. Folyamatos termés: A növény levelei folyamatosan szüretelhetők, amint elérik a megfelelő méretet. Ez lehetővé teszi, hogy a növényt hosszú ideig használhatod, miközben a levelek újra nőnek. Jó tápanyagtartalom: Az új-zélandi spenót levelei gazdagok lehetnek vitaminokban és ásványi anyagokban, mint például A- és C-vitamin, valamint kalcium és vas. Változatos felhasználás: Az Új-zélandi spenótot különböző módon felhasználhatod, például főzve, párolva, salátákban vagy levesekben. Az íze hasonló a hagyományos spenóthoz, de enyhén pikánsabb lehet. Könnyű gondozás: Az új-zélandi spenót kevés gondozást igényel, és gyorsan nő, így gyorsan élvezheted a termést.

Az új-zélandi spenót kiváló választás meleg éghajlatú területeken, ahol a hagyományos spenót a forró nyári hónapokban gyakran nehezen terem. Az új-zélandi spenót melegben is jól nő, és ehető leveleket produkál. Szárazságtűrő: Az új-zélandi spenót szárazságtűrő növény, ami azt jelenti, hogy kevésbé igényel rendszeres öntözést és a szárazságot jobban elviseli, mint a hagyományos spenót.

Az új-zélandi spenót szárazságtűrő növény, ami azt jelenti, hogy kevésbé igényel rendszeres öntözést és a szárazságot jobban elviseli, mint a hagyományos spenót. Folyamatos termés: A növény levelei folyamatosan szüretelhetők, amint elérik a megfelelő méretet. Ez lehetővé teszi, hogy a növényt hosszú ideig használhatod, miközben a levelek újra nőnek.

A növény levelei folyamatosan szüretelhetők, amint elérik a megfelelő méretet. Ez lehetővé teszi, hogy a növényt hosszú ideig használhatod, miközben a levelek újra nőnek. Jó tápanyagtartalom: Az új-zélandi spenót levelei gazdagok lehetnek vitaminokban és ásványi anyagokban, mint például A- és C-vitamin, valamint kalcium és vas.

Az új-zélandi spenót levelei gazdagok lehetnek vitaminokban és ásványi anyagokban, mint például A- és C-vitamin, valamint kalcium és vas. Változatos felhasználás: Az Új-zélandi spenótot különböző módon felhasználhatod, például főzve, párolva, salátákban vagy levesekben. Az íze hasonló a hagyományos spenóthoz, de enyhén pikánsabb lehet.

Isteni recept, amihez elég egy marék friss spenót! Végezetük, következzék egy mennyei fogás, az új-zélandi spenótos gnocci receptje: Hozzávalók: Gnocci: 500 g burgonya 1 tojás Kb. 200 g liszt (plusz a gyúráshoz) Só ízlés szerint Spenót szósz: 2-3 marék Új-zélandi spenót levelei, megmosva és apróra vágva 2 gerezd fokhagyma, finomra vágva 2 evőkanál vaj 1 evőkanál olívaolaj 1/2 csésze tejszín vagy növényi alapú tejszín Só és frissen őrölt

1 tojás

Kb. 200 g liszt (plusz a gyúráshoz)

Só ízlés szerint Spenót szósz: 2-3 marék Új-zélandi spenót levelei, megmosva és apróra vágva

2 gerezd fokhagyma, finomra vágva

2 evőkanál vaj

1 evőkanál olívaolaj

1/2 csésze tejszín vagy növényi alapú tejszín

Só és frissen őrölt fekete bors ízlés szerint

Reszelt parmezán sajt a tálaláshoz Spenótos gnocchi Elkészítése: Moss meg és hámozd meg a burgonyát, majd főzd puhára sós vízben. Amikor megfőtt, törjük össze vagy át is szitálhatjuk, hogy ne legyenek darabok. Keverd hozzá a burgonyához a tojást és lassan adagold hozzá a lisztet. Keverd jól össze, amíg lágy tészta állagú lesz, de még könnyen formázható.

Lisztezett felületen formázz gombócokat a tésztából, majd vágd fel kisebb darabokra.

Hengereld őket egy kis villa vagy hátulja segítségével, hogy a gnocci kis barázdákat kapjon, ami segít majd a szósz megragadásában.

Forralj fel bőségesen sós vizet egy nagy lábasban, majd főzd a gnoccit. Amikor feljönnek a víz tetejére, még kb. 1-2 percig főzd tovább, majd szedd ki szűrőkanállal, és tedd félre. A

szószhoz hevítsd fel a vajat és az olívaolajat egy serpenyőben közepes hőfokon.

Add hozzá a finomra vágott fokhagymát, és pirítsd néhány percig, amíg illatozik, de ne égessd meg. Keverd hozzá az apróra vágott új-zélandi spenótot, és párold pár percig, amíg összeesik.

Öntsd hozzá a tejszínt, majd főzd együtt néhány percig, amíg a szósz sűrűsödik.

Ízlés szerint sózd és borsozd.

A főtt gnoccit forgasd össze a spenót szósszal, majd tálald tányérokba. Szórj reszelt parmezán sajtot a tetejére, és frissen tálald. Címlapkép: Getty Images Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!