Vegán terméket dobott piacra ez a magyar húsüzem: jobban megéri, mint a drága, de valódi sertéshús?

Manapság számos kérdést vet fel, hogy a jelenlegi húsfogyasztásunk fenntarthatatlan, ezért egyre több vegetáriánus és vegán húshelyettesítő termékekkel találkozhatunk a polcokon. Ezeket tipikusan nem a húselőállító cégek gyártják, így szinte egyedülálló, hogy a Pápai Hús mégis úttörőnek számít ezen a fronton Magyarországon. Kérdés, hogy vajon tényleg megérte-e belevágnia ebbe a 110 éve húsfeldolgozással foglalkozó vállalatnak? Szappanos Péter, a vállalat ügyvezetője többek között erről mesélt most az Agrárszektornak, illetve arról, hogy milyen súlyos problémákkal kell megküzdeni a sertéságazatnak. Egy biztos: a helyzet nehéz, kilábalni pedig még nehezebb lesz belőle.

A Pápai Hús nagyon régóta megtalálható a magyar piacon, szinte mindenki találkozhatott már a termékeikkel itthon. Jelenleg miket keresnek leginkább a vevők?

Vannak hagyományos erősségei és nem hagyományos erősségei a vállalatunknak. A hagyományos termékek esetében nagyon széles a portfólió, de, ami relatív különleges a piacon, az a tradicionális parasztsonka, parasztlapocka, melyek hagyományos érlelési módszerrel, 6-10 hétig sóban érlelve készülnek. Ez manapság nagyon ritka, mert nagyon sokáig áll benne a gyártó pénze, viszont ez adja a tartósítószerektől mentes, tradicionális jelleget. A másik hagyományos termékkategória, amely új erősségünk, nem más, mint a bacon-ök és szalonnák. Emellett vannak a disznótoros termékek, főleg a hurka és a disznósajt. Ezen két termékcsoport értékesítési volumene stabilan csökkenő trendet mutat mivel, a fiatal korosztály sajnos kevésbé érdeklődik ezek iránt, az idősebb korosztály pedig megy ki a vásárlói lehetőségekből, így van egy beépített csökkenés, amely egyébként a sertéshúspiac egészére is igaz.

A vállalat vegán termékekkel is elkezdett foglalkozni. Milyen visszajelzések jöttek ezekkel kapcsolatban és miért kezdték el gyártani őket?

A vegán termékek óriási sikersztorinak számítanak, túlzás nélkül. De itt is két különböző iskola van. Az egyik, amelyik abszolút nem is próbál mg a húsra hasonlítani ízben, ahol a zöldségeken van a hangsúly, és azt is keresik a vevők. Nekünk viszont nem ők a célcsoportunk, hanem az úgynevezett flexitáriánusok. Ettől függetlenül vegán és vegetáriánus fogyasztóinktól is nagyon jó visszajelzéseket kapunk. Valahogy sikerült áthidalnunk ezt a nagy szakadékot azok között, akik elutasítják a húst, és akik nem. Szerencsére mind a két oldalon elfogadtak minket. Itt óriási a fejlődés.

Egyébként, amikor húst mondok, az mindig csak sertést jelent, mivel jövedelmezőségi szempontból a sertés és a baromfi mintha két teljesen különböző iparág lenne annak ellenére, hogy mind a kettő hús. Egy közös vonás, hogy mindkét szegmensben van Magyarországon egy beépített fogyasztáscsökkenés az elmúlt években, évente 1-2 százalékkal visszaesik az értékesítés volumene. A 2022-23-ban tapasztalt komoly áremelkedés ennél még nagyobb mértékben csökkentette a fogyasztást, de az is megjelenik ebben, hogy a fiatalabb korosztályban egyre gyakrabban utasítják el a húst. A húshelyettesítő termékeknél azonban van egy beépített növekedés, ráadásul az árazásuk is egyre kedvezőbb. Nem tekintve a szójaalapú, nagyon olcsó, alsó polcos termékeket, nagy átlagban azt mondhatjuk, hogy korábban sokkal drágábbak voltak a húshelyettesítő termékek, mint a húsból készült megfelelőik. Mostanra viszont már csak egy picit drágábbak, szinte teljesen bezárult ez az olló.

Honnan jött az ötlet, hogy vegán készítményeket is gyártson a cég?

2019 márciusában neveztek ki ügyvezetőnek. Az új menedzsment csapatommal egy nagyon őszinte önvizsgálatot végeztünk, arra fókuszálva, mit lehetne másképp csinálni. Ennek a fő következtetése az volt, hogy a húskészítmények piacán nagyon limitáltak a lehetőségek. Nyilvánvaló, hogy egy kiforrott piacon egy sokadik sonkának vagy baconnek óriási akadályokat kell leküzdeni, hogy a fogyasztó azt tegye be a kosarába. Ettől függetlenül itt is voltak feladatok, leginkább a csomagolásban és márkaarculatban innováltunk.

A nagyobb meglepetés az volt számunkra, hogy rájöttünk, minden rendelkezésre áll ahhoz, hogy húshelyettesítő termékeket gyártsunk, és, mivel nem voltak még ebben a szegmensben domináns piaci szereplők azt gondoltuk, „egy életünk, egy halálunk” megpróbálkozunk a vegán vonallal, mert lesz rá piaci igény. Ez 2019 közepén még nem volt ennyire nyilvánvaló, és bevallom, kollektívan visszafojtott lélegzettel vártuk a 2020 júniusi piaci indulás után azt, hogy vajon a húsimádó fogyasztóink nem fogják-e azt mondani, hogy ezek felültek egy divathóbortra, és elfordulnak tőlünk. Szerencsére a piaci fogadtatás minden álmunkat felülmúlta: hónapokig kaptunk köszönő leveleket még vegánoktól is, hogy mennyire jó, amit csinálunk. Mi nem akarunk ítélkezni, mindenkinek szeretnénk szolgáltatni: annak is, aki eszik húst, és annak is, aki nem. Ez a megközelítés rezonált a fogyasztóinkkal, mivel ebben a szegmensben semmilyen negatív reakció nem volt. Most is jóval kisebb ez a portfóliónk, mint a húsipari portfóliónk, de hatalmas a növekedés és komoly potenciál van benne. A volumen évente duplázódik, az árbevétel pedig három év alatt több mint nyolcszorosára nőtt.

