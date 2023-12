Nincs magyar karácsony halételek nélkül: ezt kell tudnod róluk, ha most vásárolsz

Karácsonykor a kereszténység Jézus születésére emlékezik. A családok ilyenkor találkoznak, ünnepelnek és együtt fogyasztják el az ínycsiklandozó ételeket. Cikkünkben megvizsgáljuk azt az ételt, amely jellemző a karácsonyi asztalokon, és szinte már-már elválaszthatatlan részévé vált a magyar ünnepi gasztronómiának: a halat. A halétel készítés hagyományos formái, a halászlé, sült hal készítése mélyen gyökerezik a magyar népi kultúrában is. Különleges jelentéssel bír az ünnepi időszakban, és szorosan kapcsolódik a magyar családok karácsonyi hagyományaihoz.

Felkerestük Lévai Ferencet, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet szóvivőjét, hogy segítsen jobban megismerni a magyar családok halfogyasztását az ünnepi időszakban.

A karácsonyi halfogyasztás jelentősége és hagyománya

Lévai Ferenc szerint a karácsonyi időszak az a két hét, ami alatt a magyar haltermelés 40-60 százalékát értékesítik. Sajnos a hal a főleg a karácsonyi ünnepek étele lett, ahelyett, hogy egész évben fogyasztanánk. Az eladott halak 70-75 százaléka ilyenkor a ponty, mely kiemelkedően a legnépszerűbb. A karácsonyi időszakban a nemesebb halfajok is elkelnek, mint a süllő, a pisztráng, az afrikai harcsa, a szürke harcsa, vagy a tokfélék. Az ilyenkor kínált választék rendkívül széles, és a fogyasztók számára elérhetővé válnak a különféle feldolgozott haltermékek, például halászlé, harcsapaprikás vagy akár különböző halakból készült füstölt halak, halpástétomok. Ezen a néhány napon a halfogyasztás tényleg dominál.

A halfogyasztás trendjei és változatossága

A fogyasztók ma már tisztított, szeletelt, filézett termékeket keresnek. Az utóbbi 4-5 évben a magyar termelők felkészültek erre a trendre, és kiváló feldolgozó kapacitásokat fejlesztettek. Ennek eredményeként már kaphatók félkész és késztermékek változatos skálája is.

A karácsonyi időszakban az árusítóhelyek száma is növekszik, és az áruházláncok mellett a termelői halpiac és a húsboltok is bekapcsolódnak a halértékesítésbe. Vannak új szolgáltatások is, mint például a cégek telephelyein történő ideiglenes halárusítás, vagy a hús- és egyéb élelmiszerboltok kisebb mennyiségű halértékesítése. Egyre több étkezési hely kínál házhozszállítási szolgáltatást vagy legalábbis konyhakészre készíti elő a halat, így a vásárlónak csak el kell vinnie. Gyakran két vagy három adagot is megvásárolhatnak egyszerre. Létezik továbbá olyan szolgáltatás is, amely lehetővé teszi, hogy egy munkahely előre megrendelje a halat, például a dolgozók számára ajándékba. A megrendelt halat két-három tételből álló adagokban kapják meg, amely elegendő egy ötfős családnak. A keresletet általában halászlé és sült hal iránt tapasztaljuk, bár ez változik az egyéni gasztronómiai preferenciáktól függően.

Az árak hatása a keresletre

A tavalyi év nagyon nehéz volt, ezért a karácsonyi időszakban leálltunk az exporttal, hogy itthon jusson el a hal mindenkihez. Most viszont minden rendben van, a halak nagy választékkal és kiváló minőséggel várják a vevőket. A karácsonyi árak idén nem emelkedtek. A tóparti árak a júniusi csúcshoz képest 15-18 százalékkal visszaestek. Sajnos ez az árcsökkenés nem tükröződik az egyes piacokon, ahol az árak változatlanok maradtak. Hasonló a helyzet a búzával és a tejjel is. Bár a búza és a tej termelői ára is lényegesen olcsóbb lett, mint tavaly, a kenyér és a tejtermékek ára nem csökkent jelentősen a kereskedelemben.

Ez egy ár visszatartó hatás, amit nem tudunk befolyásolni, és károsnak tartunk. A vásárlók szeretik a személyes élményt, azonban az online vásárlások száma is növekszik, bár még nem jelentősen. Ma is elmennek a boltba, megnézik a halat, és így választanak. Sokan a halászati telephelyekre mennek, de ezekből nem sok van. A halászoknak is változatosabbá kellene tenniük a kínálatukat. Több helyen kellene halat árulniuk, de ez nehéz, mert a legtöbben nem élő halat vesznek. Csak a halak 30%-a megy el élve, és az is inkább vidéken. A városiak inkább filéket, szeleteket, halászlé alapot vagy belsőségeket vásárolnak. Egész halat kevesen tudnak megtisztítani és elkészíteni.

Ünnepi halfogyasztáson túl

A karácsony remek időszak a családoknak, hogy összejöjjenek, megünnepeljék Jézus születését és élvezzék a finom ételeket, különösen a halas fogásokat. De érdemes lenne elgondolkozni azon, hogy a hal ne csak a karácsonyi menü egyik eleme legyen, hanem az év minden napján része legyen az étrendnek. A magyar haltermelés egész évben változatos kínálatot biztosít, érdemes rendszeresen halat fogyasztani. Ezen túlmenően közös kikapcsolódási, regenerálódási lehetőséget nyújt a családok számára a horgászat, amely által új élményeket szerezhetnek és nagyszerű módja a közös szórakozásnak és pihenésnek.

Címlapkép: Getty Images