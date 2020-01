Hatalmas különbségek megyénként: így nőtt a magyarok bolti költekezése

A boltos világ az elmúlt 3 évben, 2017-2019 között közel ötödével bővült az eladott árumennyiséget nézve. Ez átlagosan évente 6%-os növekedési ütem. Ebben az időszakban kétszámjegyű volt a havi bruttó átlagkeresetek emelkedése, nőtt a gazdaság teljesítménye is, ráadásul a családpolitikai támogatások is hoztak pénzt az arra jogosultaknak. Az egyes megyéket tekintve viszont vannak különbségek a növekedésben, derül ki a Blokkk.com cikkéből.

A differencia összefügg egy-egy térség gazdasági fejlettségével, az ott lakók, vásárlók pénzügyi erejével, településszerkezeti, közlekedési és gazdaságszerkezeti adottságokkal, sőt az idegenforgalmi lehetőségekkel is. Egy-egy jelentősebb beruházás is képes felhúzni egy-egy térség gazdasági teljesítményét, ezzel együtt a vásárlóerejét is.

A vizsgált időszakban javarészt a béremelkedések adtak erős lökést a boltos világban.

Az átlagot négy megye lépte túl: Fejér, Borsod, Somogy és Heves - itt volt a forgalomemelkedés összességében 20%-nál nagyobb.

Érdekes, hogy Budapest meglehetősen hátul, a 18. helyen, 11,9%-os értékkel kullog a növekedési sorban, de például Győr-Moson, az autógyártó régió sincs a mezőny első felében a 16. helyezéssel, 13,3%-kal. A lista sereghajtói Baranya (11,4%) és Zala megye (10,6%) itt valószínűleg erősebben befolyásolja a településszerkezet is a helyzetet, sok ugyanis az apró falu, kistelepülés.

A havi bruttó átlagkeresetek változásait nézve 2019 első három negyedévében Fejér és Győr-Moson megyékben volt a legnagyobb ütemű a növekedés, egyaránt 12,2%. Három megyében volt 10% alatti, 9-10% közötti a keresetnövekedés: Vas, Nógrád és Csongrád megyékben.

Címlapkép: Getty Images