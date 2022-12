Lassan a könyv is luxuscikk lesz a hatalmas infláció miatt: erre készülj karácsonykor

Az évtizedek óta nem látott infláció a könyves szakmát sem kerülték el: a Pénzcentrum információi szerint a Librinél az 50 legkeresettebb cím átlagára több mint 400 forinttal haladja meg a tavalyi számokat, miközben a Líra átlagosan 20-30 százalékkal magasabb árakról számolt be idén. Egyelőre viszont az látszik, hogy a karácsonyi hajrában hasonló a kereslet az elmúlt években tapasztaltakhoz. A két nagy könyvkereskedő segítségével mutatjuk az idei könyves toplistákat, de azokat a címeket is, amik nagyot mehetnék még a karácsonyi időszakban. Fókuszban a gyermek- és ifjúsági, valamint a felnőtt könyvek - írta a Pénzcentrum.

A Pénzcentrum legelőször arra volt kíváncsi, melyek voltak idén a leginkább kelendő gyermek- és ifjúsági könyvek Magyarországon. A Libri elárulta, hogy idén a gyermek- és ifjúsági könyvek között a legnépszerűbb kötet náluk a Jeff Kinney könyvsorozatának az Egy ropi naplójának tizenhatodik része lett.

A kereskedőnél az összesített sikerlista második helyén Bosnyák Viktória Sirály a király című könyve áll, ami több mint egy évtizede kedvenc. A Libri szerint ez a mese segít abban, hogy a gyerekek szórakozva tanulják meg az LY-os szavak legjavát. A dobogó harmadik fokára Bartos Erika Balaton-Felvidék – Brúnó a Balatonon című története került.

Azt is megtudtuk, hogy a lista további részében klasszikusokat, gyerek és ifjúsági könyveket, valamint új megjelenésű köteteket egyaránt találunk. Ilyen örökérvényű történet Antoine De Saint-Exupéry A kis hercege, illetve Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk című könyvének új, bővített kiadása. A kategória legkeresettebb címei között van Leiner Laura könyvsorozatának, A Szent Johanna gimi-nek első része, valamint Bosnyák Viktória egy másik alkotása, a Tündérboszorkány is, valamint Adam Silvera Mindketten meghalnak a végén című regénye. Utóbbi a Tiktokon vált ismertté, több mint 74 millió bejegyzés szól róla, népszerűségéhez nagymértékben hozzájárult az is, hogy egyedi hangon, a fiatalok nyelvén, kendőzetlenül beszél halálról és a szerelemről. Ezen kötetek mellett Berg Judit már klasszikusnak számító története, a Rumini, valamint a már említett Jeff Kinney Egy ropi naplója című könyvsorozatának első része is a tíz legkeresettebb gyerekkönyvet összesítő Libri listának.

A Pénzcentrumnak a Líra is elküldte az éves toplistáját, ami esetükben az év első 11 hónapjának számai alapján készült.

Ezek voltak a felnőttek kedvencei 2022-ben

A gyermekeknek szánt slágerkönyveken túl természetesen kíváncsiak voltak arra is, hogy a felnőttek mely könyveket keresték leginkább 2022-ben. A Libri elárulta, hogy náluk a legkeresettebb könyvek esetében az első tíz helyen hét szerző osztozik. A jelenlegei állás szerint (a nagy könyvvásárlási roham még hátravan) az első helyet Delia Owens sikerkönyve az Ahol folyami rákok énekelnek című kötet szerezte meg, amely már világszerte 12 millió példányban jelent meg, nyáron pedig filmvásznon is megtekinthette a közönség a titokzatos lápi lány történetét.

Azt is megtudták, hogy Delia Owens könyvét önismereti írások, romantikus regények, valamint Náray Tamás Anyám szerint című írása követi. Utóbbi az év harmadik legnépszerűbb könyve lett a Librinél. Önismereti könyvből viszont hatot is találunk a listán. Ezek közül előkelő helyen szerepel a népszerű klinikai szakpszichológus-író Orvos-Tóth Noémi Szabad akarat és Örökölt sors című alkotása. Előbbi a második, utóbbi az ötödik lett. Az Örökölt sorsot követi Máté Gábor A test lázadása című munkájával, a világhírű orvos Normális vagy című írása pedig a nyolcadik helyen került fel a listára. Ugyancsak a legkeresettebb könyvek között találjuk Edith Eva Eger magyar származású holokauszt túlélő, pszichológus A Döntés és Az ajándék című alkotását, amelyek a hetedik és a tizedik helyet szerezték meg. A maradék két helyet Colleen Hoover szerezte meg Velünk véget ér és Ugly Love – Csúf szerelem című romantikus könyveivel. „A fiatal amerikai írónőnek idén több könyve is jelent meg magyar nyelven, hamar a hazai közönség egyik kedvence lett” – tudatta a kereskedő.

A felnőtt könyvek esetében is kíváncsiak voltak arra, hogy a Líránál miként alakult a helyzet. Előljáróban annyit, hogy náluk is az az idei év egyik különlegessége, hogy a toplistájukon 10 könyvből öt pszichológiai témájú - de erről bővebben a Pénzcentrum oldalán olvashattok!

Orvos-Tóth Noémi: Szabad akarat

Orvos-Tóth Noémi: Örökölt sors

Náray Tamás: Anyám szerint

Grecsó Krisztián: Valami népi

Dr. Máté Gábor: Normális vagy

Delia Owens: Ahol a folyami rákok énekelnek

Edith Eva Eger: A döntés

A magyar helyesírás szabályai

Ambrus Éva: Anya kérek még! - Hozzátáplálás egyszerűen

Edith Eva Eger: Az ajándék - 12 életmentő lecke

Címlapkép: Getty Images