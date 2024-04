Hagyd a drága bolti mosószert: így jöhet ki fillérekből a mosás havonta

Az utóbbi időben sok termék ára emelkedett. Viszont vannak olyanok is, amik tartósan magas áron kaphatók. Ilyen például a mosó- és tisztítószerek ára is. Hogyan tudunk spórolni velük? Hogy jöhetünk ki olcsóbban egy hónapban? Most mutatunk néhány tippet, melyek segítségével környezetbarát módon otthon is könnyen elkészíthetünk házi mosószereket is, ráadásul hulladékmentesen, és szinte ingyen. Ennek jártunk most utána.

Ahogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatósága beszámolója írta, múlt hónapban történt, hogy útját állták a hamis mosószerfuvarnak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei Komárom-Esztergom vármegyében. Épp Ausztria felé tartott az osztrák rendszámú furgon, amikor a járőrök az M1-es autópályáról kikísértek a Concó pihenőhelyre, hogy ellenőrizzék. A török sofőr azt mondta, hogy különböző háztartási termékeket visz, amiket az ausztriai üzletében akar eladni. A pénzügyőrök a plafonig megrakott rakteret átvizsgálták, és közel 3000 liter, Ariel feliratú mosógélt találtak. A flakonokat a jogtulajdonos képviselője is megnézte, és megállapította, hogy mindegyik hamisítvány, amiket a védjegy tulajdonosának engedélye nélkül hoztak forgalomba. A 39 éves sofőr hozzátette, hogy az árut Budapesten vásárolta egy távol-keleti férfitől, de számlát és szállítólevelet nem kapott tőle. A pénzügyőrök az összesen 575 flakon hamis terméket lefoglalták, és iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény miatt eljárást indítottak. Az elkövetők több mint hárommillió forint kárt okoztak a jogtulajdonosnak. A NAV kiemelt feladata, hogy kiszűrje a hamis termékeket a piacról, mert azok nemcsak a gazdaság szereplőinek okoznak károkat, hanem a vásárlókra nézve egészségi, vagy minőségi kockázatot is jelenthetnek. Nem csoda a fusizás, az árak az egekben vannak A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint, az élelmiszerek ára 3,6%-kal nőtt, ezen belül leginkább a cukoré (38,2%), az alkoholmentes üdítőitaloké (14,6%), a csokoládé és kakaóé (14,1%), a büféáruké (12,7%), valamint a sertéshúsé (10,0%). A termékcsoporton belül a liszt ára 19,0, a tojásé 17,8, a sajté 15,6, a vaj és vajkrémé 13,8, a száraztésztáé 13,2, a tejé 10,2%-kal csökkent. A háztartási energia 11,3%-kal olcsóbb lett, ezen belül a vezetékes gázért 25,0, az elektromos energiáért 3,4%-kal kevesebbet, a tűzifáért 2,0%-kal többet kellett fizetni. A szolgáltatások 10,4, ezen belül a lakbér 13,9, a járműjavítás és -karbantartás 11,9, az autópályadíj, gépkocsikölcsönzés, parkolás 11,3, a sport- és múzeumi belépők 10,9, az üdülési szolgáltatás 10,2%-kal drágult, az utazás munkahelyre, iskolába 21,7%-kal olcsóbb lett. A szeszes italok, dohányáruk ára 8,1, ezen belül a dohányáruké 9,2%-kal nőtt. Az állateledelek ára 20,0, a mosó- és tisztítószereké 11,1, a gyógyszer, gyógyáruké 8,0, a testápolási cikkeké 4,7%-kal emelkedett. A tartós fogyasztási cikkekért 1,4%-kal kevesebbet kellett fizetni, ezen belül a használt személygépkocsik ára 9,9%-kal csökkent, a konyha- és egyéb bútoroké 7,6, a fűtő- és főzőberendezéseké 3,7, a szobabútoroké 2,6, az új személygépkocsiké 1,3%-kal nőtt. A járműüzemanyagok 11,9%-kal olcsóbbak lettek. Ahogy arról a Pénzcentrum korábban beszámolt, idén március elsejével elindult a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) új adatbázisa, ami arról tájékoztatja a vásárlókat, mennyivel csökkent bizonyos termékek kiszerelése. A kiszerelések csökkenésének viszonyítása alapja a gyártó 2020. január 1. és 2023. július 1. között alkalmazott mértéke. Tehát a boltok polcai között kihelyezett információs táblák által mutatott változások lehetnek egészen frissek, de több évesek is. Amiről egyébként az egész kezdeményezés szól, az nem más mint a zsugorinfláció. A kiskereskedelemben azt a jelenséget nevezzük így, amikor egy termék csomagolása/űrtartalma összemegy, miközben általában az ára nem változik. A gyártók ezt a lépést költségeik csökkentése miatt hozzák meg úgy, hogy azt a fogyasztók általában észre sem veszik. A gyártók ugyanis dörzsöltek, vagy nem változtatnak a csomagoláson, de kisebb lesz például benne a csoki pár grammal. Vagy például a termék csomagolódobozának a magasságát nem, csak a mélységét csökkentik, így első ránézésre, mintha mi sem történt volna azzal.



Erre azért van szükség mert értelemszerűen a vásárlók nem szeretik azt érezni, hogy egy termékért ugyanannyit fizetnek, mégis kevesebbet kapnak. Márpedig a zsugorinfláció pontosan erről szól. A friss kormányzati döntés, és az ennek következtében a boltokban is látható jelölés tehát pontosan arra jött létre, hogy figyelmeztesse a „gyanútlan” vásárlókat, hogy a jelölt termékeknek bizony az utóbbi időben csökkent a kiszerelésük. Az új rendszerrel párhuzamosan élesedett egy Nébih-nél is egy aloldal, ahol folyamatos frissítés mellett a hatóság összegyűjti, mely termékek kiszerelése ment össze az idők során. Hogyan spórolhatunk a mosószeren? Mondjuk úgy, hogy mi magunk készítjük el! Korábbi cikkünkben írtunk már arról, hogy a vadgesztenye magja értékes anyagokat tartalmaz, köztük szaponinokat. A szaponinok felületaktív anyagok, vízzel összerázva habot képeznek, akárcsak a mosódió esetében, és ennek köszönhető tisztító hatása. A vadgesztenye magja ugyanúgy működik, mint a mosódió, csak ott a külső héj tartalmazza a szaponinokat. A vadgesztenye nagy előnye, hogy itthon szinte bármelyik faluban, városban találunk belőle bőségesen, így lényegében ingyen hozzájuthatunk egy-egy őszi séta alkalmával. Ezzel szemben a mosódiófa egy szubtrópusi növény, ami Délkelet-Ázsiában terem, így a mosódió hazánkba szállítása már önmagában is hatalmas ökológiai lábnyommal jár. Hogyan lesz belőle mosószer? Hozzávalók: 10 db vadgesztenye (a sárgás-fehér belső magra lesz szükség)

1 liter víz Elkészítés: Az összegyűjtött vadgesztenyét mosd meg, majd itasd le róla a vizet!

Késsel, kalapáccsal, húsklopfolóval vagy sodrófával, netán diótörővel vágd/törd fel a vadgesztenyét!

Távolítsd el a külső, barna héját, csak a sárgás-fehér belső magra lesz szükség.

A magot próbáld minél apróbbra összevágni, de le is reszelheted, vagy aprítóban is megdarálhatod.

Az így kapott zúzalékot tedd egy edénybe, és öntsd fel 1 liter vízzel.

Forrald fel az egészet, és forrástól számított kb. 10 percig főzd, majd hagyd kihűlni.

Főzés során friss fűszereket is tehetsz a vízbe, hogy kellemes illata legyen a mosószernek, vagy az elkészült, lehűlt mosószerbe csepegtess illóolajokat, 10 cseppet literenként.

A lehűlt levet szűrd át egy üvegbe. Ha nagyon apró volt a vadgesztenye magja, érdemes egy konyharuhát helyezni a szűrőbe, hogy felfogja a finom szemeket is. A barna maghéj és a leszűrt mag mehetnek a komposztba.

Használatig tárold a mosószert hűtőben, ahol úgy 7-8 napig tárolható.

Ez pedig egy másik módszer, amit nem csak ősszel készíthetünk el, amikor a gesztenyének szezonja van!