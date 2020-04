Itt a lista: ezeken a településeken már tilos a zöldhulladék égetése

Szoros összefüggés van a légszennyezés és a vírusos légúti megbetegedések súlyossága között, így a koronavírus-járvány miatt még a korábbi éveknél is sürgetőbb a zöldhulladék-égetés csökkentése. Az újabb tudományos eredmények és a lakossági fellépések hatására országszerte egyre több településen tiltják be ezeket az égetéseket.

„Az egész völgyet ellepi a füst, a szomszéd faluig, mert többen kerti hulladékot égetnek. Mit lehet tenni?” „Ki sem tudjuk nyitni az ablakot, áll a füst az egész utcában.” Az elmúlt hetekben számos ehhez hasonló, zöldhulladék-égetésről szóló panasz érkezett a Levegő Munkacsoport Környezeti Tanácsadó Irodájába. Ahogy elkezdődtek a kora tavaszi kerti munkák, úgy vette kezdetét a növényi hulladékok óriási mennyiségű, egészségre káros füstöt okozó elégetése is országszerte – és nem csak azokon a településeken, ahol a helyi rendelet ezt megengedi. Idén ez az időszak egybeesik a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzettel, mely során a védekezésben különösen fontos szerepet kap az egészséges környezet, hiszen tisztább levegőben könnyebben vészelhetjük át a járványt.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ által is javasolt gyakori szellőztetés is akkor tud hatásos lenni, ha füstmentes a kinti levegő. Minderre tekintettel a Levegő Munkacsoport és két másik civil szervezet közös nyilatkozatban sürgette a zöldhulladék-égetés betiltását. Felhívásuk alapján a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) több mint 1600 polgármesternek írt levelet, amit több siker követett:

azonnali hatállyal betiltották az kerti hulladék égetését Csobánkán, Etyeken, Gárdonyban, Halásztelken,, Kistarcsán, Mendén, Nyíregyházán, Szigetszentmiklóson és Zsámbokon.

További településekről is érkeznek pozitív visszajelzések. Dr. Bándi Gyula zöld ombudsman pedig figyelemfelhívást adott ki, hivatkozva a civil szervezetek anyagaira.

Az avarégetés betiltásának lakossági támogatottságát jól mutatja, hogy a körülbelül 4000 lakosú Halásztelken egy közösségi médiában lezajló szavazáson mindössze két nap leforgása alatt 721 főből 666 (92 százalék) szavazott az avarégetés tilalma mellett.

Tarr Katalin, a Levegő Munkacsoport Környezeti Tanácsadó Irodájának vezetője elmondta:

Az utóbbi időben a szokásosnál is többen kérnek segítséget ahhoz, hogy előremozdítsák saját településükön a zöldhulladék-égetés megszüntetését. Számukra azt javasoljuk, hogy ha ilyen égetést tapasztalnak, először is próbálják az égetőt lebeszélni erről a cselekedetéről, juttassák el neki és minél több helyi lakosnak, intézménynek a KÖTHÁLÓ tájékoztatóját és a Levegő Munkacsoport vagy a TÖOSZ plakátját. Fogjanak össze az égetést ellenző más lakosokkal, ahogy ezt például Dunakanyar lakosai tették. Kérjék az önkormányzatot, hogy (amennyiben még nem tette meg) tiltsa be a zöldhulladék-égetést és határozottan lépjen fel a tilalmat megszegők ellen, valamint segítsen a zöldhulladék kezelésére megoldást nyújtani a komposztálás népszerűsítésével, a zöldhulladék-elszállítás megszervezésével, illetve közösségi eszközök (például ágdaráló) beszerzésével.

