Ilyen kerteket építenek 2022-ben a tehetős magyarok: most komolyan, ez lett a luxus?

Most, hogy már eltelt egy kis idő a januárból, az angliai Kerttervezők Társaságának vezető tervezői összeírták, milyen változásokra számíthatunk az aktuális trendeket illetően. Mivel a legfontosabb téma a fenntarthatóság iránti törekvés, így változni fog az is, hogy milyen növények, anyagok és tervezési stílusok bukkannak fel 2022-ben a kertekben. Lássuk, mit gondolnak a szakértők az idei év trendjeit illetően.

Vad kertek

A jövő év trendje a magával ragadó, természetes, vad kert lesz

- mondja Ann-Marie, az Ann-Marie Powell szakértője. Hozzátette, már tapasztalható, hogy egyre nagyobb az igény a természetes, laza kertekre. Szerint 2022 hívószavai a kertrendezésben a „természetvédelem” és az ”állatokról való gondoskodás” lesznek. Hozzátette azt is, reméli, hogy ez a trend tényleg tovább terjed, hiszen mint mondta, a járvány egyik pozitív hatása az, hogy az emberek ma már megértik a kertészkedés terápiás hatásait.

Wabi-sabi kert

Azt hiszem, sok kertet fogunk látni, amelyeket úgy terveztek, hogy a wabi-sabi filozófiát követik. Ez azt jelenti, hogy az emberek egy kevésbé vágynak a tökéletes esztétikára a kertben. Nem törekednek tűpontos kialakításokra

- mondja Filippo Dester, a Garden Club London szakértője.

Filippo úgy véli, hogy a kerttel kapcsolatban egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az olyan természetes anyagokra, amelyek gazdag textúrájúak és semleges színűek.

Azt hiszem, meglátjuk a wabi-sabi mélyebb értelmét a kerttervezés megközelítésében. Elkezdjük elfogadni a „tökéletlenek” szépségét és az olyan anyagok állandóan változó természetét, mint a kő, a fa és maguk a növények. El fogunk térni attól a makulátlan megjelenéstől, amely gyakran jellemzi a városi kerteket

- tette hozzá.

Luxus az otthonokban

Fi Boyle, a Fi Boyle Garden Design szakértője szerint egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek az otthoni kertekben használt luxuscikkek.Mint mondta a medencék határozottan az egyik ilyen luxusterméknek mondhatók. Ben Chandler, a Farlam & Chandler tervezője is egyetért ezzel a gondolattal. Szerinte az utazások esetleges további korlátozásaival kertjeink továbbra is személyes szentélyek maradhatnak, amelyek arra szolgálnak majd, hogy kikapcsolódjunk, feltöltődjünk. Hozzátette, úgy lájta a medencék mellett a kültéri luxusba beletartoznak a kandallók és a beépített kültéri konyhák is. De egyre többen kísérleteznek olyan szórakoztató funkciókkal is, mint a tévék és a hangrendszerek kiépítése.

Környezetvédelem és tudatosság

Úgy érzem, nagy az érdeklődés a környezetvédelmi megoldások, a vadon élő állatok gondozása, támogatása felé

- magyarázta Jilayne Rickards, a Jilayne Rickards Contemporary Garden Design szakértője.

Ben Chandler hozzátette, úgy véli, hogy az importált áruk árának emelkedése és a környezetvédelem felé növekvő tudatossága azt jelenti, hogy a hangsúlyt a helyi eredetű anyagokra, növényekre és termékekre kell helyezni.

Remélem, hogy ez több támogatást is jelent a kisebb, speciális növényiskoláknak, és lehetőséget ad a helyi termelőknek is

- teszi hozzá.

Újrahasznosítás

Az újrahasznosítás 2022-ben is szem előtt lesz. Sokkal jobb módszer a kertben meglévő elemek újra felhasználása ahelyett, hogy a kukába dobnánk őket. Jilayne Rickards szerint a használt bútorok vagy dísztárgyak használata karaktert ad a kertnek. Úgy véli, még kortárs környezetben is csodálatos látni, hogy valami megöregedett ellensúlyként működik. Jilayne megközelítése a kerttervezéshez az, hogy a lehető legkevesebb dolgot dobja ki, igyekszik mindent újra felhasználni, amit a kertben talál.

Azt tanácsolom a kertrendezőknek, próbáljanak meg dolgozni a meglévő talajjal, és használják a meglévő, egészséges növényeket. Ezek támogatják a helyi vadvilágot, miközben támogatják a biológiai sokféleséget is

– tanácsolja.

Címlapkép: Getty Images