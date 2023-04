Észbontó cukiságok: az egyik legritkább papagájfajjal gyarapodott a vidéki zoo

HelloVidék 2023.04.04. 20:05 Megosztom

Az idén 65 éves Park rendkívüli és régóta várt gyűjtemény bővülésről adhat hírt, miután nemrég két kéktorkú arát fogadott a Szegedi Vadasparkból az Európai Fajmegőrzési Tenyészprogram (EAZA EEP) keretében. A fiatal, alig másfél éves tojók már birtokba vették otthonukat a papagájröpde-soron, ahol a látogatók is megtekinthetik őket, akár a holnapután kezdődő tavaszi szünetben is. Kézből neveltek, így hamar összebarátkoztak új gondozóikkal, és a tervek szerint hamarosan a nagyközönség is testközelből találkozhat velük az Állatok Akcióban program keretében - áll a Debreceni Zoo sajtóközleményében.

A Bolívia északi részének trópusi és szubtrópusi esőerdőiben endemikus kéktorkú ara (Ara glaucogularis) közeli rokona a jól ismert kék-sárga arának, amelytől legkönnyebben jellegzetes kék torokfoltja alapján különböztethető meg. Legfőbb táplálékát különböző pálmafajok termései alkotják, de előszeretettel fogyaszt gyümölcsöket, magvakat, bogyókat és virágokat is. Monogám párokban él, fészkét rendszerint pálmafák törzsébe rakja. A tojásokon csak a tojó kotlik, miközben a hím eteti őt, a fiókákat azonban a szülők már közösen gondozzák. - közölte a debreceni állatkert. Hozzátették még: az élőhelyéül szolgáló erdők irtása és az illegális állatkereskedelem következtében a fajnak immár mindössze 200-300 példánya él a természetben, így súlyosan veszélyeztetett besorolással szerepel a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) Vörös Listáján, és bekerült a washingtoni egyezmény (CITES) I. mellékletébe. A XIX. század végén kipusztult kubai ara után ő lehet a következő arafaj, amely teljesen eltűnik eredeti élőhelyéről; épp ezért fontos a megőrzését szolgáló nemzetközi tenyészprogram, amelynek további sikeréhez és gyarapodásához a remények szerint a cívisvárosi intézmény is hozzájárul majd. Hazánkban a kéktorkú ara igazi ritkaságnak számít, mivel a debreceni jövevényeken kívül csak az ő szegedi szüleikkel találkozhat a nagyközönség. Címlapkép: Getty Images NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? IGEN, VAN! MEGÉRI VÁLTANI Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes szémlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!