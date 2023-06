Ma sem ússzuk meg szárazon? Térképen mutatjuk, hol várható ma zivatar, de erős szél is érkezik

Tovább növekszik csütörtökön a fátyolfelhőzet, majd a nap előrehaladtával az ország egyre nagyobb részére lesz jellemző a napsütés. A fátyolfelhőzet a délkeleti, keleti megyéink fölött vastagszik majd meg, így ezen a területen érdemes csapadékkal is számítani.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat friss előrejelzése szerint csütörtökön, a nap első felében tovább növekszik a fátyolfelhőzet, amely a délkeleti, keleti megyéink fölött meg is vastagszik, így ott erősen felhős vagy borult lesz az ég, másutt pedig gomolyfelhők képződnek. Északnyugat felé haladva számíthatunk több - de ott sem zavartalan - napsütésre.

Napközben legfeljebb egy-egy zápor lehet, majd késő délutántól, estétől a vastagabb felhők az ország keleti, délkeleti részére szorulnak. A keleti határszélen ezt követően többször eleredhet az eső. Gyenge vagy mérsékelt lesz az északias szél, mely elsősorban a hajnali órákban kezd el élénkülni. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható. Késő este 16 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, a kevésbé felhős, szélvédett nyugati tájakon lesz a leghűvösebb.

Ilyen idő várható hétvégén

Pénteken a keleti és az északkeleti tájakon lehet zártabb a felhőtakaró, és itt az eső is eshet, máshol változóan napos-felhős időre van kilátás, de elszórtan futó zápor, esetleg egy-egy zivatar kialakulhat. Többfelé élénk, néhol erős lehet az északias szél. Délutánra 21 és 27 fok közé melegedhet a levegő, a tartósabban felhős, esős tájakon maradhat hűvösebb az idő.

Szombaton a Dunától keletre lehet felhősebb az ég, a Dunántúlon viszont hosszabb napos időszakok is lehetnek. Elszórtan zápor, esetleg zivatar is kialakulhat, de helyenként keleten, északkeleten tartósabb eső is előfordulhat. Többfelé élénk, erős lökések kísérhetik az északi-északnyugati szelet. A tartósabban esős tájakon 18 és 22, máshol 23 és 27 fok között alakulhatnak a maximumok.

Vasárnap és hétfőn napos-gomolyfelhős időre van kilátás, elszórtan átmeneti jelleggel zápor, zivatar is kialakulhat. Az északi-északnyugati szél többfelé élénk, néhol erős lehet. Délutánonként 23-29 fokot mutathatnak a hőmérők.

Címlapkép: Getty Images