Ingyen terem erdőn, mezőn az igazi gasztro alapanyag: így használd fel őket

HelloVidék 2023.07.08. 14:02 Megosztom

A magyar vidék szebbnél szebb színekben pompázik: nem is csoda, hiszen nyáron virágba borult erdő, mező. A vidék újjáéledése minden természetbúvárnak kiváló lehetőséget biztosít a kirándulásra, egyben a gyűjtögetésre, hiszen ilyenkor már bőséggel szedhetjük a zsenge gyógynövényeket. Minden időszakban járjunk nyitott szemmel és az erdők, mezők növényei mellett hasznosítsuk kertünk nemkívánatos „gyomnövényeit” is, így kellő nyitottsággal és különösebb főző tudás nélkül is, a gyógynövények az élménygasztronómiánk részévé válhatnak. Hoztunk egy kisebb gyűjtést, mit érdemes gyűjteni, illetve mit lehet belőlük készíteni.

Ha a gyógynövények fogyasztására gondolunk, elsőre a különböző gyógyteák, teakeverékek, haladó gyógynövény felhasználóként esetleg alkoholos tintúrák, gyógynövény szirupok juthatnak eszünkbe. Holott ennél sokkal változatosabban, akár táplálékként, sőt gasztronómiai élményt nyújtó fogásként is fogyaszthatjuk vadon előforduló gyógynövényeinket. Ma már legtöbben csak az idősebb generációk elmondásából, történeteiből, esetleg régi könyvekből hallottunk a csalán-, tyúkhúrfőzelékről, pitypangszörpről és társairól. A vadon, sokszor gyomnövényként előforduló, növények, gyógynövények fogyasztása régen a szűkösebb időszakokra és szegényebb rétegekre jellemző sajátság volt. Mára ehhez képest kifejezetten divatossá vált beépíteni táplálkozásunkba olyan szezonálisan termő gyógynövényeket, mint a tavasszal a medvehagymát, vagy ősszel csipkebogyót. Ráadásul a tavaszi időszakban a vadon termő gyógynövények sokszor hamarabb és gyorsabban fejlődnek, mint veteményeskertünkben az idényzöldségek, így azoknál jóval előbb jutunk friss „zöldekhez”, mint a csalán, pitypang, tyúkhúr, turbolya. Minden időszakban járjunk nyitott szemmel és hasznosítsuk kertünk nemkívánatos „gyomnövényeit”, így kellő nyitottsággal és különösebb főző tudás nélkül is, a gyógynövények az élménygasztronómiánk részévé válhatnak. Miből és mit lehet készíteni? A HelloVidéken rendszeresen olvashatók olyan cikkek, melyekben a különböző gyógynövények, vadvirágok jótékony hatásairól, felhasználásáról írunk. Ilyen volt például a Vöröshere virág



A lóhere, más néven vöröshere virágát sokan felismerik, elég hétköznapi látvány az útszéleken. Manapság azonban egyre kevesebben tudják, milyen isteni nektár lapul ennek az apró kis virágnak a szirmai között. Azt is kevesen tudják, hogy isteni szörpöt lehet belőle készíteni, ennek receptjét ide kattintva már olvashatjuk is.

A lóhere, más néven vöröshere virágát sokan felismerik, elég hétköznapi látvány az útszéleken. Manapság azonban egyre kevesebben tudják, milyen isteni nektár lapul ennek az apró kis virágnak a szirmai között. Azt is kevesen tudják, hogy isteni szörpöt lehet belőle készíteni, ennek receptjét ide kattintva már olvashatjuk is. Bíbor kasvirág



A bíbor kasvirág, vagy ahogy sokan ismerik, Echinacea purpurea 2020-ban az év gyógynövénye volt, és egyike a legjobb immunstimuláns hatású gyógynövényeinknek. Kiváló tea készíthető belőle, ennek receptjét ide kattintva olvashatjuk.

A bíbor kasvirág, vagy ahogy sokan ismerik, Echinacea purpurea 2020-ban az év gyógynövénye volt, és egyike a legjobb immunstimuláns hatású gyógynövényeinknek. Kiváló tea készíthető belőle, ennek receptjét ide kattintva olvashatjuk. Málna és szeder fajok (hamvas- és vad szeder)



Vadon erdőszéleken, vágásokban, árokpartokon fordulnak elő, de sok kertbe finom és egészséges gyümölcséért ültetik. Teájuk élénkítő, frissítő hatású, valódi tea pótlására használható. Méh többet ide kattintva olvashatunk. A Gyógynövény Szövetség és Terméktanács összegyűjtött néhány receptet a kertünkben, vagy egy könnyű kirándulás alatt összegyűjthető gyógynövényekből. Lássuk is ezeket: Medvehagymás túró



Kiváló friss zöldségek, paradicsom, uborka, hideg sültek mellé. 25 dkg túrót keverjünk össze pár levél apróra vágott medvehagymával Fogyasztás előtt legalább egy órát pihentessük a hűtőszekrényben.

Kiváló friss zöldségek, paradicsom, uborka, hideg sültek mellé. 25 dkg túrót keverjünk össze pár levél apróra vágott medvehagymával Fogyasztás előtt legalább egy órát pihentessük a hűtőszekrényben. Tavazsi fűszernövény szósz



Halak, húsok kísérője lehet, hidegen és melegen is fogyasztható. A hozzávalók előkészítésével kell kezdenünk a szósz készítését: egy nagy csészébe aprítsunk friss növényeket: kerek repkényt, vad vagy termesztett sóskát, útifű levelet, kerti zsázsát és néhány levél medvehagymát. A friss fűszerkeverék egy részét tegyük félre. Ezután reszeljünk le egy egész almát, vágjunk apróra 1-2 fej vöröshagymát. 2 dkg vajon megfuttatjuk a hagymát, hozzáadunk egy kevés kenyérmorzsát (kb. 1 szelet száraz kenyérből), majd pár csepp citromlévet és a felaprított fűszernövényeket hozzáadjuk. A keveréket lassú tűzön, letakarva pároljuk kb. 5 percen át, majd hozzáadjuk a lereszelt almát, 25 dkg túrót, 400 ml natúr joghurtot. Sózzuk, borsozzuk, kevés pirospaprikával ízesítjük a szószt, tálaláskor az apróra vágott fűszerekkel meghintve tálaljuk.

Halak, húsok kísérője lehet, hidegen és melegen is fogyasztható. A hozzávalók előkészítésével kell kezdenünk a szósz készítését: egy nagy csészébe aprítsunk friss növényeket: kerek repkényt, vad vagy termesztett sóskát, útifű levelet, kerti zsázsát és néhány levél medvehagymát. A friss fűszerkeverék egy részét tegyük félre. Ezután reszeljünk le egy egész almát, vágjunk apróra 1-2 fej vöröshagymát. 2 dkg vajon megfuttatjuk a hagymát, hozzáadunk egy kevés kenyérmorzsát (kb. 1 szelet száraz kenyérből), majd pár csepp citromlévet és a felaprított fűszernövényeket hozzáadjuk. A keveréket lassú tűzön, letakarva pároljuk kb. 5 percen át, majd hozzáadjuk a lereszelt almát, 25 dkg túrót, 400 ml natúr joghurtot. Sózzuk, borsozzuk, kevés pirospaprikával ízesítjük a szószt, tálaláskor az apróra vágott fűszerekkel meghintve tálaljuk. Tavaszi virágleves



Gyűjtsünk be a kertből 2 marék kankalin levelet és virágot, 1 marék ibolyavirágot és levelet, 2 evőkanál százorszép virágot és –bimbót, 2 evőkanál gyermekláncfű virágot és –bimbót, 1 marék vad vagy termesztett sóska levelet. A hozzávalókat alaposan mossuk meg, aprítsuk, 3 szál zöldhagymával, 3 nagyobb burgonyával tegyük fel főni. Sóval, borssal fűszerezzük, majd kb. 20 perc főzés után leturmixoljuk. Kevés tejföllel, pár szem dióval és néhány virágfejjel díszítve tálaljuk.

Gyűjtsünk be a kertből 2 marék kankalin levelet és virágot, 1 marék ibolyavirágot és levelet, 2 evőkanál százorszép virágot és –bimbót, 2 evőkanál gyermekláncfű virágot és –bimbót, 1 marék vad vagy termesztett sóska levelet. A hozzávalókat alaposan mossuk meg, aprítsuk, 3 szál zöldhagymával, 3 nagyobb burgonyával tegyük fel főni. Sóval, borssal fűszerezzük, majd kb. 20 perc főzés után leturmixoljuk. Kevés tejföllel, pár szem dióval és néhány virágfejjel díszítve tálaljuk. Turbolyaleves



Ánizsillatú turbolyavirággal és –levéllel 2 személyre. 5 dkg vajban futassunk meg egy nagy csokornyi turbolyavirágot, kb. 10 percig pároljuk, majd adjunk hozzá 1 csipet sót, kb. fél liter vizet, és 3 evőkanál apróra vágott turbolya levelet. Főzzük 10 percig lassú tűzön, majd 2 tojást keverjünk el 2 evőkanál tejföllel, és adjuk hozzá a forró leves. Azonnal tálalható.

Ánizsillatú turbolyavirággal és –levéllel 2 személyre. 5 dkg vajban futassunk meg egy nagy csokornyi turbolyavirágot, kb. 10 percig pároljuk, majd adjunk hozzá 1 csipet sót, kb. fél liter vizet, és 3 evőkanál apróra vágott turbolya levelet. Főzzük 10 percig lassú tűzön, majd 2 tojást keverjünk el 2 evőkanál tejföllel, és adjuk hozzá a forró leves. Azonnal tálalható. Csalánleves



4 marék friss csalánlevelet alaposan megmosunk, majd 2 dkg vajban megfuttatunk. 5 perc párolás után hozzáadunk 1 liter vizet és 4 nagyobb felkockázott burgonyát, sózzuk, borsozzuk. Kb. 30 percig, amíg a burgonya teljesen meg nem puhul, főzzük, majd turmixoljuk. Tálalás előtt 2 evőkanál tejföllel elkeverjük, majd pirított zsemlekockával megszórjuk.

4 marék friss csalánlevelet alaposan megmosunk, majd 2 dkg vajban megfuttatunk. 5 perc párolás után hozzáadunk 1 liter vizet és 4 nagyobb felkockázott burgonyát, sózzuk, borsozzuk. Kb. 30 percig, amíg a burgonya teljesen meg nem puhul, főzzük, majd turmixoljuk. Tálalás előtt 2 evőkanál tejföllel elkeverjük, majd pirított zsemlekockával megszórjuk. Csalán pesto



Pirítósra kenve, tésztákkal, salátákkal fogyasztható. 200 g friss, alaposan megmosott, csalánlevelet pár pillanatra forró vízbe téve megfonnyasztunk, majd hagyjuk kihűlni. 1 marék napraforgómagot megpirítunk, 2-3 gerezd foghagymát megtisztítunk, majd aprítógépben a csalánlevéllel, fél deciliter jó minőségű növényi olajjal és kevés sóval összeturmixoljuk.

Pirítósra kenve, tésztákkal, salátákkal fogyasztható. 200 g friss, alaposan megmosott, csalánlevelet pár pillanatra forró vízbe téve megfonnyasztunk, majd hagyjuk kihűlni. 1 marék napraforgómagot megpirítunk, 2-3 gerezd foghagymát megtisztítunk, majd aprítógépben a csalánlevéllel, fél deciliter jó minőségű növényi olajjal és kevés sóval összeturmixoljuk. +1 Citrusos pitypanglekvár



Elkészítéséhez 40 dkg gyermekláncfű virág kell, amit első lépésben megtisztítunk zöld részeitől, majd napra kitéve pár órán át szárítunk. 2-2 kezeletlen héjú narancsot és citromot megmosunk, darabolunk, majd egy nagyobb lábasban 1,5 liter vízzel és a szárított pitypang virágokkal felteszsük főni. 1 óra lassú főzés után sűrű szitán ászűrjük, a kapott léhez hozzáadunk 1 kg befőzőcukrot, majd közepes lángon még 10 percig főzzük, ezután üvegekbe töltjük. Címlapkép: Getty Images TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!