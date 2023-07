Nem csak egyszerű dekoráció: kiváló alapanyag lehet a konyhában a nyár slágernövénye

A levendula karakteres ízét rengeteg módon élvezhetjük, hiszen számtalan módon feldolgozható alapanyag. Már hosszú évek óta az egyik legnépszerűbb, legdivatosabb növény Magyarországon, amelyet nem csak dekorációként használunk, hanem számtalan módon hasznosíthatunk is. A levendula hasznosításának legnépszerűbb módjai, a levendula szörp és a levendula párna, ezekkel a legtöbb vásárban, ajándéküzletben találkozhatunk is. De hogyan használhatjuk fel ételeinkben, italainkban? Most kiderül.

A levendulának számos gyógyhatása van. Fertőtlenítő, antibakteriális, gyulladáscsökkentő, csillapítja a pattanásos, gyulladt bőr, a horzsolások és a napégés fájdalmát, enyhíti a rovarcsípés tüneteit is. Aromaterápiája nyugtat, felfrissít, enyhíti a fejfájást. Olaját a bőrbe masszírozva segít a reumán, az izomfájdalmakon. A zsíros haj és a korpás fejbőr regenerálója; puhítja a bőrt. Stresszoldó hatása segít az alvászavar leküzdésében és a szív- és érrendszeri panaszok helyreállításában. Csökkenti a puffadást és az alhasi görcsöket. Szárított formában és illóolajként hasznosítjuk: gyakorlatilag bármibe beletehetjük. A szárított levendula inni- és ennivalókban is gyakran szerepel, például levendula szörp, levendulás keksz formájában. A levendula virágzatát illatosító párnákban is elraktározhatjuk. Az illóolajat leggyakrabban kozmetikumokhoz használják föl: a nyugtató illatot bármilyen samponban, krémben, szappanban el lehet képzelni. A híres tihanyi levendula Magyarország legismertebb levendulaültetvénye, a tihanyi levendula az 1920-as években került hazánkba egy Bittera Gyula nevű gyógynövényszakértő által, Franciaországból. A levendula már korábban is, a középkor óta fellelhető volt a kolostorok kertjeiben, de ipari mennyiségben Tihanyban termesztették először. A tihanyi levendula termesztése végül olyan sikeres lett, hogy az illóolaj minősége, illata még a híres francia levendulamezők terméséét is meghaladta. Ez a siker Tihany félsziget-jellegének köszönhető, ugyanis Magyarországon ott a legmagasabb a napsütéses órák száma, a félszigeten gyakorlatilag félmediterrán éghajlat jön létre. Íme néhány egyszerű recept Levendulás banán smoothie Hozzávalók: 2 db banán

2 evőkanál mézes levendula ízű szörp

250 ml tej Elkészítés: Feldaraboljuk a két banánt, majd megöntözzük a levendulaszörppel, felöntjük tejjel, és jól összeturmixoljuk. A még levendulásabb íz érdekében érdemes belecsempészni 1 mokkáskanál friss vagy szárított levendulavirágot is a smoothie-ba. Csokoládés - levendulás muffin Hozzávalók: 20 dkg liszt

5 dkg étcsokoládé

2 evőkanál cukrozatlan kakaópor

1 csomag vaníliás cukor

10 dkg cukor

2,5 dl tej

2 db tojás

3 evőkanál levendulaszörp

0,5 dl olívaolaj

1 mokkáskanál szódabikarbóna Elkészítés: Összekeverjük a száraz hozzávalókat, majd folyamatos keverés mellett hozzáadjuk a tojást, az olívaolajat, a levendulaszörpöt, végül a darabokra tört étcsokoládét. A tésztát a muffinformába adagoljuk, majd a 180 fokra előmelegített sütőben 20-25 perc alatt készre sütjük. Az elkészült muffinokat ízlés szerint cukormázzal és cukorgyöngyökkel díszíthetjük. Levendulás limonádé Hozzávalók: 1 liter víz

4 citrom felszeletelve

1 csokor friss menta

2 bögre jégkocka

1-2 dl levendulaszörp Elkészítés: Tegyük bele egy nagy kancsóba a citromszeleteket és a mentaleveleket, majd öntsük rá a vizet és szórjuk bele a jégkockákat. Ízesítsük a limonádénkat ízlés szerint 1-2 dl levendulaszörppel. Fedjük le, és hagyjuk állni a hűtőben 1-2 órát. Gyűjteni csak ésszel! Azt, hogy ki, mit készít belőle, mindenki eldöntheti, viszont vannak fontos lépések, amit például a levendula gyűjtésénél be kell tartanunk, ha erre adjuk a fejünket. Ahogy az Agrárszektor írja korábbi cikkében, Minél hosszabb szárral próbáljuk meg levágni a növényeket, így könnyebb lesz az anyanövénynek és nekünk is, hiszen egyszerűbben össze lehet kötni őket.

Soha ne tegyük műanyag zacskóba a levendulákat, hiszen könnyen befüllednek rövid időn belül, és már a száradás alatt lehullajtja a virágait!

Lehetőleg a vágástól számított 5 órán belül már lógjon a csokor, különben szintén lehullik a virág!

11-16 óráig ne vágjuk le a növényeket, aminek egyszerű az oka: szinte lehetetlen, mert ebben az időszakban számos rovar, bogár és más állatok is lehetnek rajta, amik csípnek, marnak - így hát saját magunkat kíméljük meg a kellemetlenségektől.

Érdemes bakancsot, pólót, hosszú nadrágot és valamilyen kalapot viselni közben, illetve a metszőollót és a sarlót se felejtsük otthon - a kés viszont nem megfelelő erre a célra, mivel tönkre tudja tenni a bokrot vagy akár a kezünket is! Címlapkép: Getty Images