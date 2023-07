Hihetetlen, milyen faj bukkant fel a Dunában: ezeken a helyeken találkozhatunk vele itthon

Nadja Hahn osztrák újságíró a bécsi Kuchelauhoz tartozó kikötőben a múlt hétvégén medúzákat látott, ami megdöbbentette. A bejegyzés kapcsán az oe24.at nevű osztrák hírportál és a Kronen Zeitung is utánajárt annak, hogy a történtekben nincs semmi hihetetlenül szokatlan, mivel számos olyan medúzafaj ismert, amely a tenger helyett édesvízben él, és ezek közül az élőlények közül ma már több Közép-Európában is honos.

Ezek az állatok egyáltalán nem jelentenek semmiféle veszélyt az emberre. Rendelkeznek ugyan apró, mikroszkopikus méretű csalánsejtekkel, amelyben méreganyag van, de ezek csak egysejtű, egészen apró szervezetekre veszélyesek, úgyhogy az ember akár nyugodtan kézbe is foghatja őket, semmi baja nem lesz tőlük.

Magyarországon előforduló populációik általában kavicsbányatavakban és a folyók holt medreiben szoktak megjelenni nagy tömegben.

de a víz hőmérsékletétől függően gyakorlatilag az ország egész területén bárhol felbukkanhatnak a tiszta vizekben. Átlagos méretük hazai vizeinkben 2-4 centiméter, és szaporodásuk csak 22 Celsius-fokos vízhőmérséklet felett indul meg.

Ich rudere seit 17 Jahren in der Kuchelau in Wien. Quallen haben wir dort noch nie gesehen. Was hat das zu bedeuten? Ist das normal? Was sagen die Wissenschaftler unter euch? pic.twitter.com/w0hELkxk18