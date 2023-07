Peter Šrámek igazi vidéki lett: ilyen életet él álomotthonában az énekes

Peter Šrámek, a a Magyarországon élő, magyar nyelven éneklő Fonogram-díjas énekes most arról mesélt a Story magazinnak, hogy a kertes ház, ahol él, a nyugalom szigete. Az énekes kertészkedik és kis baromfiudvarában bizony csirkék, kacsák és kakasok kapirgálnak. Levágni őket nem fogja, mert úgy gondolja, a szárnyasoknak is van lelkük, és érzéseik - személzte a bulvárlapot a 24.hu.

Ezt adja meg az otthonom, az állattartás és a kertészkedés, ami teljesen kikapcsol. Paradicsomot, paprikát ültetek, a kert hátuljában pedig nemrég kialakítottam egy kis baromfiudvart, ahol van két törpe hollandi kacsám, hét házi és három dísztyúkom, valamint két kakasom. Kettőt el is neveztem, az egyiket Marusnak, a másikat pedig Pistikének hívom, ők a kedvenceim. Persze a többiből sem fogok pörköltet vagy húslevest csinálni.

- nyilatkozta Peter Šrámek, a Magyarországon élő, magyar nyelven éneklő, Fonogram-díjas énekes.

Peter Šrámek az mondja, sosem tudná levágni a szárnyasokat:

Minden reggelemet velük indítom, a kezemből etetem őket, ragaszkodom hozzájuk, ahogyan ők is hozzám. A szárnyasoknak is jár a törődés, nekik is van lelkük, érzéseik, mindegyikük egy külön egyéniség.

