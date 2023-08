Ennek fele sem tréfa, 12 megyére adtak ki riasztást: durva széllökések, jégeső és felhőszakadás is jöhet

Néhány vármegyében felhőszakadás is lehet, az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) szerint az ország kétharmadában lehet viharokra számítani.

Csütörtökön az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett több órára kisüt a nap, és elszórt jelleggel várható zápor, zivatar, nagyobb eséllyel a keleti országrészben. "A többnyire mérsékelt keleti, délkeleti szél napközben időnként megélénkül, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek" - írja a met.hu.

Az Időkép előrejelzése szerint pénteken is napos-gomolyfelhős időben lesz részünk, és ezen a napon is számítani kell még helyenként zápor, zivatar kialakulására a napos időszakok mellett. A szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. Hajnalra több tájegységünkön is párássá, ködössé válhat a levegő. Napközben 28 és 34 fok közé melegedhet a levegő.

Szombaton már sok napsütésre számíthatunk, de helyenként északkeleten, valamint elszórtan északon és keleten időnként nagyra nőhetnek a gomolyfelhők, melyekből futó zápor, zivatar még kialakulhat. A szél ismét csak zivatarok környezetében támadhat fel. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakulhat.

Vasárnap napos időre van kilátás, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem valószínű. Nem lesz jelentős a légmozgás. Délután 30 és 35 fok közötti csúcsértékeket mutathatnak a hőmérők. A jövő hét első napjaiban az ország legnagyobb részén kitart a kánikula.

Címlapkép: Getty Images

