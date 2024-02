Most érkezett! Megvan az időpont, mikor fog tetőzni a Tisza: sebesen érkezik az árhullám

Még mindig emelkedik a Tisza vízszintje, így a felső szakaszán első-, másodfokú árvízvédelmi készültség van már érvényben - írta az Időkép.

A Közép-Európában uralkodó tavaszias idő miatt olvadásnak indult a Kárpátok magasabb részein a hó, ami a Magyarországot elérő patakokba, folyókba került a vízgyűjtő területeken. Néhány helyszínen nagy mennyiségű csapadék is hullott az elmúlt napokban, így több északkeleti folyón is árhullám indult el.

Várhatóan Tokajnál éri el szombaton a legmagasabb vízszintet, közel 7 és fél métert. Az Országos Vízjelző Szolgálat előrejelzése szerint

várhatóan 749 cm-en tetőzik Tokajnál, utána apadni kezd.

Kárpátalján hatamas gondokat okozott az áradás

Ahogy az Index beszámolt róla, a felgyülemlett vízmennyiséggel Kárpátalján is küzdenek, ahol a napokban az áradások hatalmas földcsuszamlást is okoztak, több ezer fa kidőlt. A Kárpáti Igaz Szó beszámolója szerint a lakosságot nem fenyegette veszély. Mint írták, több száz hektárnyi mezőgazdasági terület került víz alá. A vízréteg néhol a forgalmat is korlátozza.

A Nagydobronyi kistérség közösségi oldalán azt írta:

Az erős sodrás és az állandó felázás megnehezíti az útszakasz fenntartását, így tehetetlenek vagyunk az árvíz ellen”. A helyzet rendezése és az útszakasz fenntartása a megye hatáskörébe tartozik, így további erőfeszítéseket várnak az illetékesektől e gondok megoldásár.

Címlapkép: Getty Images