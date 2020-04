Koronavírus: így alakítja át az ingatlanpiacot járvány

Bár a kereslet csökken, és az árak is egyre lejjebb kúsznak, rengetegen döntenek úgy, hogy megpróbálják eladni ingatlanjaikat. Az okok elég különfélék, vannak olyanok, akik meg akarnak szabadulni a hiteltől, mások pedig már lefoglalózták új otthonukat. Az ingatlanguruk a Pénzcentrumnak arról is beszéltek, hogy mire számíthatunk, amikor a járvány után feléled a paic: a sok lakásba zárt magyar hirtelen érdeklődni kezd-e a kertes házak, nyaralók iránt - hogy legközelebb ne a harmadikon, 60 négyzetméteren kelljen átvészelni az önkéntes karantént.

Lassan másfél hónapja otthonról dolgozik az egész ország, a magyarok jelentős hányada pedig lakásokba szorult a járvány miatt - a szerencsésebbek azért az erkélyre ki tudnak menni.

Nagy kérdés, hogy mi vár ránk a járvány lecsengése után: sokak szerint az emberek, "tanulva" a mostani helyzetből, inkább váltanak majd kertes házra a szűkösebb lakások helyett, vagy beruháznak egy hétvégi házba, hogy legyen hová menekülni a bezártság elől.

Ennek kapcsán a Pénzcentrum megkereste a legnagyobb hazai ingalangurukat, hogy kiderüljön, valóban harcolni kell-e majd a kertes házakért, nyaralókért. Emellett arra is kíváncsiak voltak, hogy

miért hirdetnek még mindig ingatlanokat a magyarok annak ellenére, hogy gyakorlatilag földbe áll ez a piac is?

Az ingatlan mint élettér helyzete valóban felerősödik ebben a kialakult helyzetben, aminek következményeként a későbbiekben ezek a kényelmi szempontok erősödhetnek egy-egy leendő adás-vételnél. Természetesen lehet találkozni már most az ingatlanpiacon olyan vevővel, aki akár kertes házat, akár nyaralót szeretne venni, de azért ezek száma jelentősen nem befolyásolja a piacot. Hosszabb távon viszont egy-egy döntésnél ezek is egyre nagyobb hangsúlyt fognak kapni, akár lakás tekintetében az erkély nélküli kontra erkélyes döntésnél, vagy a belvárosi lakás vs. külvárosi családi ház viszonylatában

- összegezte a tapasztalatokat Benedikt Károly. A Duna House marketing és PR vezetője szerint ugyanakkor nehezíti a hazai helyzetet, hogy az emberek túlnyomó többségben saját tulajdonban gondolkoznak, így egy-egy életeseményhez, esetlegesen járványhelyzethez való alkalmazkodás sokkal nehézkesebb és körülményesebb, mint ha bérleti lehetőségekben gondolkoznának. A Duna House értékesítőihez már most is érkeztek megkeresések, hogy egy-egy eladó nyaraló esetében nem lehet-e átmeneti jelleggel, néhány hónapra, kibérelni azt.

