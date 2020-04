Bizakodnak a balatoniak: ez lehet a nyári szezon sorsa

Vegyes érzésekkel ugyan, de már készülnek a balatoni szezonra a vendéglátósok, akik szezonálisan tartanak nyitva. A portál információi szerint a Siófok-Szabadifürdőn épülő vízisípálya üzemeltetői azt szeretnék, hogy mire feloldják a korlátozásokat, addigra fogadóképes legyen a sziget. A tulajdonosok egy büfét is működtetnek a parton és annak ellenére, hogy tudják ez a szezon más lesz, mivel az sem kizárt, hogy egy hónapra korlátozódik, továbbr is optimisták.

A vállalkozók nem elkeseredettek és bíznak benne, hogy június közepére vagy végére már tervezhetnek a nyitással, akkor is ha esetleg helyben fogyasztásra és a terasz megnyitására nem lesz lehetőség és csak az ablakon keresztül szolgálhatnak ki. A szezonális üzletek közül természetesen azok vannak jobb helyzetben, akik saját helyet üzemeltetnek, így a bérleti díjjal sincs gondjuk. De akad olyan vendéglátós is, aki szeret improvizálni és úgy nyit majd ki, ahogy a körülmények engedik.

Nincs két egyforma szezon, mindegyik más, ezt is így kell most felfogni

- fogalmaztak.

Tácsik Attila vállalkozó a portálnak elmondta, hogy nagyon koncentrált nyárra számít, mivel szerinte az emberek ki lesznek éhezve arra, hogy végre kimozduljanak és mindezt belföldön tegyék. Az már más kérdés, hogy a vendégek vásárlóereje milyen lesz egy ilyen helyzetben. A munkaerő tekintetében pozitív tendenciát vár, mivel arra számít, hogy a szakképzett szakácsok, felszolgálok, akik külföldön voltak, most itthon helyezkednek el.

Kiszámíthatatlan az előrejelzések szerint a költési kedv, ami olyan szezonális vállalkozóknak okozhat nehézséget, mint például a vízibicikli- vagy sportszerkölcsönzők, mert ezekre nem biztos, hogy költenek a turisták az étel és ital mellett.

A déli parti települések strandjai közül jelenleg egyelőre még több építési területnek számít, hiszen a Magyar Turisztikai Ügynökség által nyújtott támogatásokból most is zajlanak a felújítások. Így a strandok felkészítése ezekben a hetekben Balaton-szerte jellemző.

A strandok felkészítése ezekben a hetekben Balaton-szerte jellemző, mivel a Magyar Turisztikai Ügynökség által nyújtott támogatásokból most is zajlanak a felújítások. A parti területek is készülnek: a siófoki partszakaszt működtető városi cég a vírushelyzetben is megkezdte a hagyományos szezon-előkészületet. A fűnyírások, a parttakarítás, vagy éppen a bejárók karbantartása normál rendben, ütemezetten zajlik annak érdekében, hogy amint a jogszabályok lehetővé teszik, nyithassák a strandokat.

Címlapkép: Getty Images

Ne maradj le a 10 millió forintos támogatásról! A friss statisztikák szerint már több mint 500 milliárd forintnyi babaváró hitelt igényeltek a magyar családok. A termék népszerűsége nem véletlen, a feltételek teljesítése esetén ugyanis nem kell visszafizetni az akár 10 milliós támogatást. Külön ki kell emelni, hogy a babaváró program 2020 keretében felvett személyi hitel szabad felhasználású, azaz bármire elkölthető. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a babaváró hitelhez minden bank más feltételeket szab: például más az elvárt minimális jövedelem és a jövedelem terhelhetősége. Pénzcentrum babaváró hitel kalkulátor az aktuális banki feltételek alapján pontosan megmondja, melyik banknál milyen feltételekkel kaphatsz kamatmentes hitelt. Kalkulátorunkban egy kattintással megtudhatod, hogy a jövedelmed alapján mely bankoknál érhető el számodra a babaváró hitel. Ne maradj le a támogatásról, még akkor sem, ha nem tervezel gyereket, mert ügyesen befektetve még így is megérheti igényelni a babaváró hitelt.