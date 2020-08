Több ezer magyar váltott a falusi életre: ajándékba kapták a pénzt, ide költöztek

A falusi csokról szóló szabályozás 2019. július 1-jén lépett életbe, és egy évvel ezelőtt ezekben a napokban küldték be a családok a pénzintézetekhez az első támogatási kérelmeket. Fontos tudni, hogy a falusi csok nem az egész ország területén igényelhető otthonteremtési támogatási forma, a kormányrendelet alapján 2486 magyarországi településen kérhető. Ezek azok az 5000 fő alatti települések, amelyeken a rendelet megjelenése előtti évtizedekben tartósan csökkenő volt a lélekszám.

A vállalt gyermekszámtól függően a vissza nem térítendő támogatás akár 10 millió forint is lehet. A már meglévő otthonok is bővíthetők, korszerűsíthetők, ez esetben akár 5 millió forint is lehet a vissza nem térítendő juttatás. Emellett komoly kamattámogatási hitellehetőség is a családok rendelkezésére áll.

A 2019. július 1-jén elindított Családi Otthonteremtési Kedvezmény preferált kistelepülésen a falusi csok program során 2020. május végéig 8700 szerződéskötés valósult meg, összesen 47,7 milliárd forint értékben - tájékoztatta a HelloVidék szerkesztőségét a Magyar Nemzeti Bank (MNB). Azt azonban hozzátették, hogy mivel még nem elérhetőek az adatok egy évnél hosszabb időre visszatekintve, a szezonális hatásokat is figyelembe vevő összehasonlításra nincs lehetőség.

A bankok idei beszámolói szerint, a koronavírus-járvány elleni védekezésként életbe lépett izolációs intézkedések hatására a pénzügyi közvetítők látogatása is csökkent. A piaci hiteltermékekkel összehasonlítva azonban az látható, hogy az állami programok - ideértve a csokot és a falusi csokot, valamint a babaváró hitelt is - támaszt adnak a háztartási hitelezésnek, azaz kisebb visszaesést mutattak

- írta megkeresésünkre az MNB.

A Jegybank azt is elárulta aHelloVidéknek, hogy a program egésze alatt szerződött támogatási összeg 78 százaléka használt lakás vásárlásában és korszerűsítésében/bővítésében hasznosult, míg 22 százaléka meglévő lakás korszerűsítésében/bővítésében. A szerződések darabszámának arányában a két érték rendre 55, illetve 45 százalék. Az MNB lapunknak küldött tájékoztatása szerint, az áprilisi és májusi adatok alapján a meglévő lakás felújítása céljából igényelt támogatások aránya megemelkedett (2020 első negyedévében 42 százalék, áprilisban és májusban 53 százalék).

A babaváró hitelek teljes kibocsátása május végéig összesen 735 milliárd forintot tett ki, amelyhez 76,2 ezer szerződéskötés kapcsolódott. A csokhoz hasonlóan, ezen termék esetében sem történt olyan jelentős visszaesés, mint más lakossági finanszírozási termékekben: a koronavírus-járvány előtti 1500 szerződéskötés helyett március közepe óta hetente átlagosan 1100 szerződéskötés történik. Az ügyfelek 88 százaléka megkapja a maximálisan igényelhető 10 millió forintot, és ennek aránya a járvány óta sem változott

- tájékoztatta a HelloVidéket a program eddigi tapasztalatairól az MNB.

Állami szinten is elégedettség övezte a támogatásokat, az eredmények is igazolják, hogy rendkívül népszerű a falusi csok, a családok élnek a támogatási lehetőséggel.

Május végéig 10 229 család nyújtott be támogatási kérelmet több mint 54 milliárd forint értékben. Területileg meglehetősen kiegyenlített az igénylések száma, ugyanakkor a listából "felfelé" kiemelkedik Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Baranya, Heves és Nógrád megye, ahol sok a kistelepülés. A támogatási célokat nézve is nagyjából kiegyenlített a kép: az igénylők 52 százaléka ingatlanvásárláshoz, korszerűsítéshez, 48 százalékuk a meglévő otthon bővítésére kívánja felhasználni a pénzt

- számolt be róla Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Majd kitért arra is, hogy leginkább azok a családok kérték a támogatást, ahol már három gyermek van, illetve ennyit szeretnének.

Ez a kérelmezők hatvan százalékát teszi ki. Az igénylők 38 százaléka kétgyermekes vagy második gyermeket vállaló család. A családok használt ingatlan vásárlásához, korszerűsítéséhez - kombinált támogatás esetében - 7,7 millió forint vissza nem térítendő támogatást igényeltek, a meglévő otthon korszerűsítése esetén pedig 2,6 millió forintot kértek átlagosan

- tette hozzá a kormánybiztos.

Bepörgött a hiteligénylés, így reagáltak a bankok

Hogy pontos képet adjunk az eddigi tapasztalatokról és minél széleskörűbb tájékoztatást adhassunk, természetesen több bankot is felkerestünk a témvál kapcsolatban. Persze kíváncsiak voltunk rá, hogy miként hatott a koronavírus-járvány a falusi csok-igénylésre. De érdekelt minket az is, hogy mennyire népszerű a szintén sokak által igénybe vett Babaváró támogatás.

A bankszektor szereplői közül elsőként a Takarékbank nyilatkozott az elmúlt egy évről és a falusi csokról. A hitelintézet adatai szerint a termék bevezetésétől 2020. május 31-ig 1311 családdal kötött szerződést a Takarék Csoport.

A falusi csok termék 2019. júliusi bevezetésétől 2020. május 31-ig 6,3 milliárd forint értékben kötött szerződést a Takarék Csoport. A termék a tavalyi év július elején került bevezetésre, a 2019. évben 6 hónap alatt 1,8 milliárd összegű falusi csok szerződéskötés történt. 2020. január 1-től május 31-ig 4,5 milliárd összegben szerződött falusi csok szerződést az intézet, mely volumen összehasonlítva több mint duplája a tavalyinak

- közölte eddigi adatait a Takarékbank.

Mint írták, a falusi csok támogatást meglévő ingatlan korszerűsítésére, felújítására és ingatlan vásárlásra majd annak felújítására is felhasználható. A felújítási munkák szezonálisan túlnyomó részt a tavaszi hónapokban indulnak el a 2020. évben a pandémia időszakával nagyjából egybe esett, mely körülmény a keresletet némileg befolyásolhatta.

Hozzátették, összességében több család veszi igénybe a támogatást a meglévő ingatlan korszerűsítésére mint vásárlásra, ezzel együtt a termék jellemzőiből adódóan vásárlással egybekötött felújításra, korszerűsítésre nagyobb volumen került kihelyezésre.

Kiemelték azt is, hogy 2019.07.01-től 73,6 milliárd forint Babaváró hitelt folyósított a Takarékbank, 7688 családnak. Külön kedvezményt viszont nem vezetett be a termékre a bank, mint mondták, az államilag támogatott Babaváró hitel termék önmagában is kedvező konstrukció.

Kerestük a K&H Bankot is, hogy megtudjuk, mit tapasztaltak az elmúlt egy év alatt. Megkeresésünkre rövid közleményben válaszoltak:

náluk jelenleg nem elérhető a falusi csok.

A nagyobb hitelintézetek közül az OTP Bank is reagált kérdéseinkre, levelükben összefoglalták jelenlegi adataikat a témával kapcsolatban:

Az OTP Banknak nincs a teljes piacra vonatkozó adata a falusi CSOK-ról, így ezzel kapcsolatban nem tudjuk kifejteni véleményünket. A hitelintézetnél 2020. első negyedéve erős volt értékesítési szempontból, de a vészhelyzet miatt a falusi CSOK iránti kereslet jelentősen visszaesett, ahogy a lakáshitelek esetében is. A kereslek ismételt élénkülése júniustól már tapasztalható. A falusi CSOK-ot az ügyfelek jellemzően használt lakás vásárlására és korszerűsítésére veszik igénybe, ebben érdemi változás nincs. A támogatást az OTP Bank a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a felszámolható díjak mellett nyújtja. A Babaváró kölcsön indulása óta 2020. június 30-ig összesen 340,6 milliárd Ft összegben folyósított az OTP Bank Babaváró kölcsönt, ez 35,6 ezer darab szerződést jelent.

A bankszektror szereplői közül a Budapest Bank reagált még megkeresésünkre, ők a következőket modták az elmúlt egy évről és a falusi csokról.

Az indulás óta eltelt időben 116 db falusi CSOK támogatási igény érkezett átlagosan 3,4 millió forint értékben. A veszélyhelyzet okozta körülmények miatt viszont csökkentek a falusi CSOK befogadások a banknál. A járvány időszaka alatt visszaesést tapasztaltunk az igénylések számában

- számolt be róla a hitelintézet, majd kitértek arra is, hogy jellemzően vásárlási és felújítási célra veszik fel a legtöbben a falusi CSOK-ot, az előző évhez képest pedig nem tapasztaltunk releváns változást ezen a téren.

A Budapest Bankhoz a 2019. július 1-jei indulás óta 3.297 db igénylés érkezett a Babaváró hitelre, 32 milliárd forint értékben, ebből 2645 db igénylést hagytunk jóvá 25,6 milliárd forint értékben, illetve eddig 2613 esetben folyósítottunk összesen 25,3 milliárd forint értékben. Az indulás éve nagyon erős volt, azóta a befogadások csökkentek, de ezt normális jelenségnek tartjuk

- összegezte a hitelintézet.

Címlapkép: Getty Images