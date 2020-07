Ezek a falusi csok slágertelepülései 2020-ben: ide költözne a legtöbb magyar

Az elmúlt évben hatalmas érdeklődés övezete a hírt, miszerint a kormány a családvédelmi akcióterv keretében a csok kibővítését és a falusi csok bevezetését tervezi. Rengetegen voltak kíváncsiak arra, hogy milyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy igénybe vehessék őket, valamint, hogy mely települések lesznek azok, ahol fel tudják majd használni a kedvezményeket. Nem csoda, hiszen a Családvédelmi Akcióterv azóta is rendkívüli népszerűségnek örvend.

A legfrissebb adatok szerint egy év alatt 200 ezer család jutott támogatáshoz. Az akcióterv otthonteremtést segítő intézkedései is keresettek voltak, mivel a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) mellé már használt lakások után is felvehetővé vált a kedvezményes kölcsön. A legutóbbi adatok szerint a csok kölcsönöket 11,5 ezren, a jelzáloghitel elengedést csaknem 13 ezren, a nagycsaládosok autóvásárlási támogatását 27 ezren, a négygyermekes anyák szja mentességét 43 ezren vették igénybe 2019 július 1-je óta.

Átalakulás zajlik a lakáspiacon

Ugyan a támogatások igénybevételét különböző feltételek szabályozzák, idén a koronavírus-járvány is nagyban befolyásolta az ingatlanpiacot. Emellett voltak nagyobb átalakulások is a laksávásárlási tendenciák terén.

A NAV tavalyi, még nem teljes körű adatai szerint 28 százalékkal esett vissza országosan az ingatlanpiac forgalma, minden megyében és településtípus esetében csökkent a tranzakciók száma, de a lassulás tempójában jelentősek a területi eltérések. A Takarék Index elemzőinek előrejelzése szerint idén csökken a lakásárak drágulása, 0 és 5 százalék közötti áremelkedés várható országos szinten. Vidéken akár még árcsökkenés is előfordulhat a prognózis szerint.

Ami viszont már most is látszik, hogy pozitívan hatnak a keresletre az otthonhoz jutást segítő állami támogatások. 2015 július elseje és 2019 októbere között 363 milliárd forint volt a kifizetett családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) összege, ami 120 ezer családot érintett. Minden nyolcadik használt lakás vásárlásához igényelték az állami támogatást, így a teljes kifizetett összeg egyharmada ment erre a célra.

Ahogy azonban a lakásárak növekednek, úgy arányaiban a CSOK is kisebb segítséget jelenthet a lakást vásárlók számára.

Különösen igaz ez az elmúlt években kimagasló áremelkedéssel szembesülő térségekben, köztük kiemelten a budapesti lakáspiacon, ahol 2015-höz képest a lakások medián négyzetméterárai 2019 második negyedévére 121 százalékkal növekedtek, a vásárolt lakások medián árszintje pedig szintén több mint a duplájára növekedett (+109%). Eközben a községekben a medián négyzetméterárak változása csupán 19 százalékos volt, a medián árszint pedig 24 százalékkal növekedett. Pozitív hatással lehet a keresletre a 2019 júliusától bevezetett babaváró hitel. Szintén kedvezően érinthetik a lakáspiacot a CSOK-hoz igényelhető kedvezményes lakáshitellel kapcsolatos változások. Emellett jelenleg a piaci hitelkamatok is kedvező kondíciókkal érhetőek el.

Érdekesség viszont, ami az OTP Lakóingatlan Értéktérkép idei beszámolójából kiderül, hogy a keleti országrész kezd felzárkózni, annak köszönhetően, hogy Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az átlagnál csekélyebb, 20 százalék alatti volt a forgalom visszaesése. Ennek ok az lehet, hogy az átlagos négyzetméterár még a legalacsonyabbak között van.

Például Nógrádban nem érte el 2019-ben a 104 ezer forintot, ami nagyjából a harmada a Vas megyei átlagárnak. A megyékben bőven van még tér az árkorrekcióra, a felzárkózásra, hiszen a különbség jelentős, különösen a nyugati országrészhez képest, nem beszélve Budapestről. Fontos tényező az is, hogy több új beruházás, a munkaerőpiac bővülése Kelet-Magyarországon is felpörgette a keresletet az ingatlanpiacon

- mondta Valkó Dávid. Az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

Melyek voltak a legvonzóbb települések 2020 első felében?

A HelloVidék a falusi csok aloldalának látogatottsági adatait folyamatosan monitorozta, melyekből különféle tendenciákat és következtetéseket lehet leszűrni. Korábban már írtunk arról, hogy a 2019-ben, a falusi csok indulásakor, melyek voltak a legkedveltebb települések. Ennek fejében megnéztük azt is, hogy mennyit változott a helyzet tavaly óta. Valamint, arra is kíváncsiak voltunk, hogy mennyire voltak idén népszerűek a keleti régió területei.

A HelloVidék falusi csok keresőjét összesen 175591 alkalommal nyitották meg. Az adatokból kitűnik, hogy a megyék közül Pest megye a legnépszerűbb, az oldalmegtekintések alapján a kattintások 7,34 százalékát zsebelte be. A második helyen a kattintások 2,93 százalékával Fejér megye áll. A harmadik Győr-Moson-Sopron megye lett, ami a kattintások 2,21 százalékát birtokolja. A negyedik helyen Veszprém megye 2,20 százalékkal, de szorosan az ötödik helyen mögötte Borsod-Abaúj-Zemplén megye zár 2,16 százalékkal.

Érdekesség, hogy az előző évhez képest nem nagy átrendeződés látható az ötös listán. Nem meglepő, hogy Pest megye még mindig toronymagasan vezeti a listát. Hazánk évek óta rendkívül főváros-centrikus, hiszen Budapest méreteit megközelítő nagyvárosunk nincs is, a legtöbb munkalehetőség és infrastruktúra itt koncentrálódik, valamint az átlagfizetés is itt a magasabb.

A lista többi megyéje között látszik némi változás. Míg Fejér megye tartotta második helyét, Borsod-Abaúj-Zempén a harmadik helyről az ötödikre csúszott, míg Győr-Moson-Sopron megye átvette a harmadik helyre tavalyhoz képest.

Top 10 legnépszerűbb járás a HelloVidék statisztikái szerint 2019-ben:

A legnépszerűbb járásokat tekintve egy kisebb változás történt. Míg a lista első hat helyét ugyan azok a járások bírtokolják, mint tavaly, addig a toplista végére újabb járások sorakoztak fel. Érdekesség, hogy idén kimaradt a listából a Monori, Miskolci és a Balatonfüredi járás is. Viszont csatlakozott a listához a Dabasi, Aszódi és a Ceglédi járás is.

Váci járás Budakeszi járás Gödöllői járás Szentendrei járás Székesfehérvár Ráckevei járás Győri járás Dabasi járás Aszódi járás Ceglédi járás

Érdekesség, hogy a tavalyi listán hat, idén pedig már nyolc járás szerepel Pest megyéből. Ez szintén a magyarok főváros-centrikusságát támasztja alá. A maradék két járás Fejér, Győr-Moson-Sopron, megyéből került ki.

Top 10 legnépszerűbb település a HelloVidék statisztikái szerint:

Pilisszentkereszt Sződ Perbál Zsámbok Tök Görbeháza Pannonhalma Balaton Szigetcsép Balatonkenese

A legnépszerűbb települések listáját nézve is történt némi átrendeződés. Az az idei listából is jól látszik, hogy Pilisszentkereszt, Sződ, Tök és Zsámbok továbbra is nagy népszerűségnek örvendenek. Ugyan lentebb csúszott a ranglétrán, de idén is sokan kerestek Szigetcsépre, Pannonhalmára és Balatonkenesére. A tavalyi listában ugyan még szerepelt Vácszentlászló, Mikepércs és Nyíregyháza, idén ők már kiszorultak a top tízből, helyettük felkerült a keresési listára Perbál, Balaton és Görbeháza. A legnépszerűbb települések között is az látszik, hogy a legtöbb Pest megyében helyezkedik el, a top 10-es listából összesen hat. A maradék Hajdú-Bihar megye, Győr-Moson-Sopron megye, Heves- és Veszprém megyek egy-egy települése.

