Hatalmas uszodakomplexum épül: egymást érik a fejlesztések a vidéki városban

A Modern városok program 2015-ös meghirdetésével 4000 milliárd forint jut a megyei jogú városok és térségük fejlesztésére - mondta a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, György István pénteken Zalaegerszegen. Az államtitkár a 9,5 milliárd forintból épülő új zalaegerszegi uszodakomplexum bokrétaünnepén felidézte: a 23 megyei jogú város a 2015-ben meghirdetett programból 2300 milliárdot utak, vasutak fejlesztésére fordít. A többit oktatási, kulturális, sport, rekreációs, innovációs és kutatási beruházásokra, valamint lakóterületek fejlesztésére használják fel - sorolta. A megyei jogú városok beruházásai a környező településekre, az adott térségre is hatással vannak a munkahelyteremtő és a közlekedést fejlesztő projekteknek köszönhetően.

A zalaegerszegi uszodakomplexumról elmondta:

a háromszintes épület 8000 négyzetméteres lesz, a lelátóin 270-en foglalhatnak majd helyet. Az ötvenméteres uszoda rangos versenyek megrendezésére is alkalmas lesz.

György István arra is kitért, hogy Zalaegerszegen a Modern városok program forrásaiból épül az M76-os autópálya, a Mindszenty-zarándokközpont, az ipari park bővítése, a járműipari tesztpálya, az alsóerdei rekreációs központ és az új mentőállomás is. Az is a tervek között szerepel, hogy ne legyen olyan általános iskolás Zalaegerszegen, aki nem tanul meg úszni.

Balaicz Zoltán polgármester felidézte, hogy a jelenlegi építkezési területen 1956-ban nyílt meg a városi strand, majd 1969-ben a nemrég elbontott 25 méteres uszoda. Mindkettő az évtizedek során elavult, és a strandot 2011-ben be is zárták. Az újranyitásnál is nagyobb lehetőséget kapott a város, amikor 2015-ben megkötötték a Modern városok program szerződését, benne az új uszodakomplexum és strand megépítéséről. A 9,5 milliárdos beruházás 2019 elején indult el, az építési ütemet ismerve pedig 2022-re el is készülhet.

