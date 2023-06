A fővárosban, de vidéken sincs kolbászból a kerítés: brutális, mennyibe kerül ma egy albérlet

Gyakorlatilag lehetetlen helyzetben van, aki egyedül szeretne lakást bérelni, és a minimálbérből kell kigazdálkodnia a költségeket. A Pénzcentrum által megkérdezett szakemberek szerint a nettó 154 ezer forintos havi keresetből maximum egy szoba jönne ki Budapesten, de vidéken sincsenek sokkal jobb esélyek - országszerte a hirdetett kiadó ingatlanok, szobák pár százaléka jöhet csak szóba ilyen kevés pénzből.

Ahogy a portál írja, ma a minimálbér összege Magyarországon bruttó 232 000 forint, aminek a nettója egy kicsivel több, mint 154 ezer forint. Ekkora összegből mind félretenni, mind lakáshitelt felvenni gyakorlatilag lehetetlen ma Magyarországon, így a lakhatás szempontjából elég elkeserítő helyzetben van, akinek ekkora összegből kell boldogulnia.

Komolyabb megtakarítások nélkül, ekkora jövedelemmel csak álom a saját lakás vásárlása, így kíváncsiak voltunk, milyen esélyei vannak képzeletbeli minimálbéresünknek, ha bérelt ingatlanba kényszerül. Persze, nem az összes pénzéből, hiszen az még csak a nulladik lépés, hogy fedél van a feje felett, valamit enni is kell, és ott vannak még a csekkek is - úgyhogy tegyük fel, hogy jövedelmének felét, kb. 78 ezer forintot költheti bérleti díjra.

Ez az összeg Pénzcentrum által megkérdezett ingatlanpiaci szakértők szerint sokra nem elég a mostani viszonyok között. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője úgy fogalmazott, hogy ha valaki a minimálbér felét tudja lakhatásra költeni, akkor nagyon leszűkülnek a lehetőségei az albérletpiacon.

Budapesten és Pest megyében több mint 8000 kiadó lakás és ház található, de a maximum 78 ezer forintért bérelhető lehetőségek ennek csak 1 százalékát teszik ki. Számszerint 97 darab bérleményből lehet választani. Ezek a bérlemények ráadásul szinte minden esetben csak 1-1 szobát jelentenek egy nagyobb ingatlanon belül

- magyarázta. Hozzátette: tekintettel arra, hogy a választási lehetőség meglehetősen szűkös, és ígyis-úgyis csak egy szobát lehet bérelni, akkor érdemes a lehető legjobb helyszínt kiválasztani. Már Budapest belvárosában is elérhető egy-egy kiadó szoba havi 40-50 ezer forintért. Fontos viszont, hogy a bérleti díjon felül valamekkora rezsiköltséggel is számolni kell, ami jellemzően 10-20 ezer forintot tesz ki havonta egy-egy szoba esetében is.

Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője is arról beszélt, hogy a fővárosban az albérletek átlagos bérleti díja már a nyári szezont megelőzően is 200 ezer forint körül mozog. A minimálbér fele már a főváros külső kerületeiben is mindössze egy szoba bérlésére elegendő.

Az OTP Ingatlanpontnál pedig úgy látják, hogy havi 100 ezer forint alatt már nem nagyon lehet kiadó lakást találni, szerintük inkább a 150 ezer forintos kategória az, amelyből már kijön egy önálló, kisebb lakás.

Mi a helyzet vidéken?

A 77 ezer forintosösszeghatárból már vidéken is elég nehéz bérelhető lakást találni. Benedikt Károly szerint a vidéki nagyvárosokban, főként az egyetemvárosokban jóval meghaladja az átlagos bérleti díj a minimálbér felét, így vidéki viszonylatban is egyre ritkább, hogy ebből az összegből ki lehessen hozni egy önálló lakás vagy ház bérlését.

Hasonló állásponton van Balogh László is, aki szerint a megyeszékhelyek tekintetében csak néhány olyan hely van, ahol a 78 ezer forintos bérlet díj egy önálló ingatlanra elég.

Békéscsabán, Salgótarjánban, Miskolcon vagy Zalaegerszegen is találunk néhány önálló garzonlakást. Összesen 85 ilyen lakáshirdetés van országosan, ami a majdnem 12 ezer hirdetésből álló teljes albérletkínálat alig több mint fél százalékát teszi ki. Ami önálló lakásként szóba jöhet ennyi pénzért az 20-30 négyzetméteres garzonok kategóriájába tartozik, de erre rá kell számolni a rezsit és a közös költség bérlő által fizetendő részét is

- tette hozzá.

Az Ingatlanpont országos hálózatának tapasztalatai szerint az Észak-Dunántúlon a minimálbér jellemzően egy 40-50 négyzetméteres, közép-alsó kategóriás ingatlan bérlésére lehet elegendő, a medián bért alapul véve egy több szobás berendezett lakás, akár Győr belvárosában is számításba jöhet.

Észak-Magyarországon a régió bizonyos részein, például Miskolcon és Salgótarjánban egy kisebb alapterületű, önálló lakás bérlése már megoldható a minimálbérből. A többi nagyvárosban jellemzően ez még csak egy szoba bérleti díját fedezi, pár tízezer forintot még hozzá kell tenni egy önálló ingatlan bérléséhez. Kis vidéki településen ezen az áron már található kiadó ingatlan a piacon, de arra a szegmensre szintén nem igazán látunk rá.

A Dél-Alföld nagyobb városaiban, vármegyeszékhelyeken a minimálbérből már nem lehet főbérlő nélküli bérleményt találni, még az átlag alatti ingatlanok esetében is elvétve akad csak ilyen, azok is a külsőbb, kevésbé felkapott városrészeken. Kisebb városokban, településeken találhatunk már ennyiért kisebb lakást, bár ezeken a településeken kevés a kiadó ingatlan.

Mire futja egy átlagos dolgozónak? Mi a helyzet a szűkülő kínálattal és az erődödő kereslettel? Mire elég a minimálbér? Mi a helyzet a közös költséggel? Ezekre és még több kérdésre is kapunk választ a Pénzcentrum teljes cikkében, ide kattintva.

Címlapkép: Getty Images