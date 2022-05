Unod már a Balatont? Fillérekért hűsölhetsz itt nyáron: íme 12 csodaszép vidéki fürdőtó

Felejtsük el most az ország három legnagyobb és legnépszerűbb tavát (Balaton, Tisza-tó, Velencei-tó), és nézzünk szét az országban, vajon milyen egyéb szabadvizű fürdőzési lehetőségünk van a kánikulában. Akadnak bőven, és még vagyonokat sem kell ott hagynunk egy-egy strandolás alkalmával. Számos kevésbé ismert fürdőtó található hazánkban, ezekből gyűjtöttünk össze egy csokorra valót.

1. Hársas-tó

Az Őrségi Nemzeti Park területén található, Szentgotthárd egyik legszebb éke a Máriaújfalu településrész szélén elterülő Hársas-tó. A Hársas-patak felduzzasztásával létrehozott völgyzárógátas árvíztározót a szomszédos Apátistvánfalva erdejében eredő Hársas-patak táplálja, nevét is innen kapta. Már építése idején fürdőhellyé és horgászparadicsommá kívánták fejleszteni, ezért északi részen és a nyugati parton a völgyet mesterségesen kimélyítették. Mivel a völgy egy részét érintetlenül hagyták a munkálatok során, a fürdésre kijelölt helyen kívül nem ajánlott csobbanni. A tóparti sétány mellett kiépült Hársas-tó tanösvény körülbelül egy kilométer hosszú, a környék élővilágát és építészeti értékeit ismerteti meg a sétálókkal.

A tavon szabadstrandot is kialakítottak, ami igen népszerű a messzebbről érkező turisták körében is, nyaranta családos horgászturizmus a jellemző itt. A befolyó és a strand előtti terület sekélynek mondható, és a nyílt vízen is találhatunk sekélyes részeket. Ennek oka, hogy kisebb zátonyszerű képződmények maradtak a vízben, melyek egyébként a strand előtti kisvízzel egyetemben, igen jó helyek a tavaszi, nyári időszakokban. A strand ingyenesen látogatható.

2. Vadása tó

A Vadása-tó az Őrség másik gyöngyszeme, és a horgászat szerelmeseinek is remek kikapcsolódási lehetőséget nyújt. Az Őrség és Hegyhátszentjakab nevezetessége a tó, tiszta vizét 12 forrás táplálja. A 200 méter széles, 350 méter hosszú tó a nyári hónapokban a kirándulók kedvelt helye.

A Vadása-tó tulajdonképpen két tóból áll. A kisebb vízfelületű, újabb tó vadregényes, sűrű erdő közepén fekszik, vízéből tuskók állnak ki. A nagyobbik, alsó tó partja a nyaralóké, strandolóké, itt jobban érződik az üdülőövezet és a kemping hatása is. A keleti helyeknél kicsit mélyebb a víz. A némileg tagoltabb nyugati parton kis öblöt találhatunk a strand magasságában. A kis előtározó és a nagyobb, strandot is elviselő alsó tó egy kettős tó-együttest alkot.

Tájékoztató árak: Felnőtt: 550 Ft; Gyermek 6 éves korig: ingyenes; Gyerek 6-18 év között: 380 Ft; Nyugdíjas 380 Ft.

3. Borostyán tó

A Borostyán-tó Zalalövő nyugati határában fekszik, egy 35 hektár vízfelületű, tiszta vizű tó, amely fürdésre tökéletesen alkalmas, és csónakázni is lehet rajta. Minden korosztály számára kiváló szabadidős elfoglaltságot és pihenési lehetőséget biztosít. A kiépített strandon sporteszköz kölcsönzés (kajakok, kenuk, csónakok, vizibiciklik), strandröplabda és strandfoci pálya áll a vendégek szolgálatába.

Átlagos vízmélysége 3 méter, halállománya igen változatos, így a tó a horgászok számára is ideális. (Fogható halak: ponty, amúr, süllő, csuka, harcsa, compó, keszegfélék, kárász, törpeharcsa.)

Az igazán aktív kikapcsolódásra vágyók egy 20 állomásos erdei tornapályán mérhetik fel erőnlétüket, illetve fejleszthetik azt. A tó körül kialakított, ösvényen végig vezető pályarendszer táblákkal mutatja az irány és az adott feladatsort.

A tekintélyes kiterjedésű állóvizet a Szőce-patak mellett még számos más forrás is táplálja. Nevét a település határán egykor átvezető Borostyánkő útról kapta.

A strand látogatása ingyenes.

4. Gébárti-tó, Tóstrand

Zalaegerszeg északi részén fekszik a Gébárti tó, amely két kis patak felduzzasztásával keletkezett mesterséges tó. Névadója egy eltűnt középkori település. A patkó alakú tó körüli területen sétautak vezetnek, félszigetén egy 4,5 hektáros szabadtéri strand található.

A patkó alakú tó két vége bokrokkal, akadókkal teli (0,5-3 méter mély), a tó középső része a gátnál 8-10 méter mély. Parkosított környezete kellemes kikapcsolódási lehetőséget kínál a fürdőzők, vízisportot kedvelők, valamint a horgászok számára.

Déli csücskében áll a Kézművesek Háza. Megközelíthető a 76-os út felől Andráshidán keresztül, vagy a 74-es út felől Ságodon, vagy Neszelén keresztül.

A patkó alakú tó két kis folyó vízéből lett felduzzasztva, a parkosított, festői környezet pihentető kikapcsolódást ígér az idelátogatóknak. A félszigeten található a strand, s lehetőség van horgászatra és vízi sportok kipróbálására is. Ha hosszabb ideig szeretnétek maradni, arra is van lehetőség a strand mellett, a rönkfa apartman házakból és sátorhelyekből álló modern, igényes kemping területén.

Júniustól szeptemberig tart nyitva a strand 10 órától 19 óráig. Belépőjegyek: Felnőtt: 700 Ft; zalaegerszegi lakosoknak: 600 Ft; Gyermek/nyugdíjas: 600 Ft, zalaegerszegi lakosoknak: 500 Ft.

5. Arlói tó, a Borsodi "Gyilkos tó"

Arló község Borsod-Abaúj-Zemplén megye nyugati részén a Hódos-patak völgyében fekszik. Fő nevezetessége a tó, amely egy földcsuszamlás révén keletkezett. A tó strandja, a Suvadás Liget egyszerre tó, strand és kemping, mely zöld, dombokkal és erdőkkel körülölelt környezetével várja a pihenésre vágyókat.

Igen ritka természeti jelenség, Európában összesen két ilyen tó van: az Arlói, és az erdélyi Gyilkos-tó.

A Suvadás Ligetben található a strand, ahol az árnyékot lombos fák, valamint a part mentén sorakozó mediterrán hangulatú, nádtetős napernyők biztosítják. A vízben úszni, evezni, vízibiciklizni is lehet.

Idén nyáron újra látogatható a kiváló vízminőségű strand, egyelőre ingyenesen.

6. Lak-völgyi tó, Bélapátfalva – gyönyörű hegyvidéki környezet a Bükkben

A hegyvidéki környezet miatt nemcsak nyáron érdemes felkeresni a Lak-völgyi-tavat, hisz a hegyes-dombos vidék erdei káprázatosak. A Bükk számos túraútvonallal és látnivalóval kecsegtet ezen kívül is, a Lakvölgyi-tó csak egy a sok közül, ha a túránk során csobbanásra vágynánk.

Mára a környék igazi szabadidő-paradicsom lett. A fák közötti rétek kiválóan alkalmasak sportolásra, játékra, a környéken kisebb kirándulásokat is tehetünk, s nemcsak bakancsos turista módjára, de kerékpáron is. Tiszta vízért elsétálhatunk a Lóczi-forráshoz, szalonnasütéshez, bográcsozáshoz kiépített tűzhelyeket találunk. A tó jó választás azoknak is, akik horgászszerencséjüket szeretnék kipróbálni.

7. Sóstó Tófürdő, Nyíregyháza

Tudtátok, hogy az egykor szikes vizű Sóstót már Mátyás király idejében is látogatták? Azóta egyre csak nő a népszerűsége, mégpedig joggal. A Sóstói Tófürdőben lehet egy jót csobbanni, a stégen napozni, a homokos parton pedig a gyerkőcök szoktak dagonyázni, de a csúszda is nagy közönségkedvenc. Bár a természet egy karnyújtásnyira van, a tó partját remekül kiépítették: az étteremtől a játszótérig minden van, sőt, egy meleg gyógyvizes medence is helyet kapott a tó mellett.

Ennek partjára selymes Tisza-fövenyt terítettek, és Kovács Tibor tervei alapján 1930-ban megépítették a balatonfüredi fürdőházat idéző faépületet. A 2000 négyzetméteres parkosított területen egy gyógymedence (34 °C), és egy gyermek csúszdával és vízi gombával kialakított gyermekmedence várja a strandolókat. A tófürdő 1325 vendéget fogadhat egyszerre. Éttermek, büfék, strand-röplabdapálya, vízicsúszda szolgálja az idelátogatók szórakozását és kényelmét.

Felnőttjegy 1900 Ft, Délutáni felnőttjegy 16 óra után 1600 Ft, Diák és nyugdíjasjegy 1600 Ft, Gyermekjegy 1600 Ft, Gyermekjegy 3 éves korig 100 Ft, 3-6 éves korig 1400 Ft. Nyíregyházi lakosoknak a lekcímkártya felmutatásával 500-800 Ft kedvezmény jár.

8. Deseda tó, gyönyörű arborétum áll a tó közepén

Kaposvártól északra található Magyarország leghosszabb, 8 km hosszú, 26 km kerületű mesterséges tava, a Deseda. A tavat 1974-ben duzzasztották fel egy völgyzáró gáttal a Deseda-patak vízéből azzal a céllal, hogy árvíztározót létesítsenek.

A tó kedvelt pihenő- és üdülőhely, nyáron strand és elektromos kirándulóhajó, télen korcsolyapálya is üzemel itt.

Erdővel, mezővel tarkított környezete a kirándulóknak és a vízi sportok szerelmeseinek is egyaránt kellemes időtöltést nyújt. A Toponárhoz közeli részt főként a fiatalok, a sportolást és a strandolást kedvelők látogatják, míg a Kaposfüredet, Magyaregrest és Somogyaszalót érintő partszakaszok a csendet, nyugalmat keresők pihenőhelyei.

A Desedai-parkerdőt a tó északi részén alakították ki parkolókkal, játszóterekkel és tanösvényekkel. A parkerdő arborétuma félszigetként nyúlik be északi irányból a tóba. Egy száz méteres fahíd vezet be a félszigetre az arborétumhoz. A strand ingyenesen látogatható.

9. Tatai Öreg-tó

Az Öreg-tó Magyarország legrégebbi halastava, amely a 18. században nyerte el nagyjából a végleges formáját. A tó körül egy jól sétálható, 7,2 km hosszú parti utat hoztak létre, amilyen könnyedén felfedezheted a tó menti látnivalókat, többek között a Tatai várat, vízimalmot és az Ördög-sziklát. A közel 250 hektáros tó a világ legfontosabb vízi élőhelyeinek védelmére született nemzetközi, úgynevezett Ramsari-egyezmény hatálya alá tartozik.

Európa egyetlen olyan városi tava, melyen az őszi és téli hónapokban vadludak és más költöző madarak tízezrei találnak átmeneti menedéket.

Partján áll a Tatai vár, mellette az Esterházy-kastély található, mely nevezetességek szintén kedvelt turistacélpontok. A szabadstrand 2021 júniusa óta látogatható.

10. Szelidi tó

A Kiskunság legkedveltebb kiránduló- és üdülőhelye Dunapataj nagyközség közelében fekvő, gyógyhatású vizéről elhíresült Szelidi-tó. A tó déli partján nyugalomba jutott futóhomok területein kellemes strandok várják a csobbanókat.

A talajból sok nátrium-magnézium-karbonát és nátrium-jodid oldódik ki, ezért már a középkorban is sebgyógyításra használták, ma inkább idegrendszeri, hormonális és reumatikus bántalmak kezelésére ajánlják a tó vizét.

A strandbelépők árai az idei évben változtak a szelidihez hasonló üdülő-zónákban alkalmazott jegyárakhoz hasonlóan. A parkolás ebben az évben is ingyenes a strand körül. Egész napos felnőtt belépőjegy 1000 Ft; Gyermek (diák) belépőjegy 600 Ft.

11. Orfűi-tó, Pécs

A mesebeli mecseki táj ölelésében terülnek el a pécsi tavak, ezek legnagyobbja az Orfűi-tó, ami a méltán híres nyári fesztiváljáról ismert a széles nagyközönség számára. Kellemes fürdőhely, és a horgászok is kedvelik: a környék tiszta, egyben állatbarát is. Bérelhetünk sporteszközöket is, körbebiciklizhetjük a tavat.

Az Orfűi Kistó Strand nyíltvízi strand, lassan mélyülő, homokos parttal és parkos környezettel várja a kikapcsolódni vágyókat. A tó lassan mélyülő, homokos része mellett van egy gyorsabban mélyülő, épített partja is. Az aktívabb időtöltést választókat vízibicikli kölcsönző, a passzívabb pihenés híveit pedig sok árnyék várja. A gyermekek kisállatokkal ismerkedhetnek, valamint a trambulinon és az ugrálóvárban vezethetik le energiáikat. A szabadstrandon a fürdőzés ingyenes, az épített strandon a felnőttjegy ára egész napra 1300 Ft.

12. Vadkerti-tó, Soltvadkert

A kisgyerekkel érkezők imádják ezt a helyet, igazi gyerekbarát fürdőparadicsom ez az Alföldön. A part menti sekély víz és a számos gyerekbarát szolgáltatás garantálja a kicsik jó hangulatát: van például trambulin, vidámpark és óriáscsúszda is. Akik viszont a nyugodtabb vízparti pihenést részesítik előnyben, azok a Vadkerti-tó kevésbé kiépített, nádas oldalát keressék fel. Itt lehet horgászni is, a környező erdőben pedig hangulatos tanyák bújnak meg.

Programtipp a környéken: Az Ópusztaszeri különleges Csillagösvény Élménypark jó háromnegyedóra autóval, akárcsak a kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Emlékház is, vagy Kecskemét központja.

A strandra az egész napos felnőtt belépőjegy ára július 1-ig 900 Ft, a diák és a nyugdíjas 600 Ft, a családi jegy (legfeljebb három gyerekkel) pedig 2400 Ft.

2022. július 1-től egész napra: Felnőttjegy 1100 Ft, Diák- és nyugdíjasjegy 700 Ft, Családi jegy 3000 Ft. Vadkert kártyával 50 százalék kedvezmény jár a strandolóknak.

Címlapkép: Getty Images