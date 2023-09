Balogh Levente: Persze, hogy gazdag vagyok

Balogh Levente a Palikék világa Három igazság című műsorában beszélt arról, mi a véleménye a gazdaságról, a vagyonáról és a nagyvállalkozók szerepvállalásáról.

A Szentkirályi Magyarország alapító tulajdonosa és több hazai műsorban is szerepet vállaló Balogh Levente, most a Palikék világa YouTube csatornán elmondta, többek között azt is, hogy nem foglalkoztatja a gazdaság és azokról is meg van a véleménye, akik gazdagok akarnak lenni.

Soha nem foglalkoztam ezzel! Az a véleményem, hogy aki gazdag akar lenni, az kizsákmányolja a világot, az embereket és a természetet is. Az, aki értéket hoz létre, alkot, és közben ne adj’ Isten, még pénzt is keres, az az igazi gazdagság. Mindig mondják, ki gazdag, ki nem gazdag… Sokkal gazdagabb emberek vannak nálam szerintem még Kecskeméten is, nem csak Budapesten

- magyarázta a vállalkozó.

Nem vagyok álszerény. Persze, hogy gazdag vagyok, de vannak sokkal gazdagabb emberek. Annyira vagyok gazdag, hogy nagyon sok embert el tudok tartani. Nincsenek gondjaim, de sztárallűrjeim sem. Nem akarok Dubajban toronyházat venni vagy szigetet a Karib-tengeren

- folytatta.

Balogh Levente elmondása szerint őt nem érdekli kifejezetten a pénz, ugyanis a Szentkirályi önmagában elég sikeres, ezek mellet pedig olyan projektjei vannak, amikkel nem a feltétlen nyerészkedés a célja. Úgy gondolja fotnos, hogy a magyar nagyvállalkozók és gazdak emberek Magyarországon gyakorolják szerepvállalásukat.

Szükség van magyar táborra. Nekünk, nagyvállalkozóknak meg vagyonos embereknek kutya kötelességünk, hogy visszaadjunk azoknak az embereknek, akikből mi nagyok lettünk

- tette hozzá az üzletember.

A teljes beszálgetést YouTube-on lehet megtekinteni.

Címlapkép: Getty Images