Ezek a legjobb éttermek, kávézók, cukrászdák Tiszafüreden 2020-ban - itt a toplista

Hatalmasat robbanhat idén a belföldi turizmus az augusztus 20-i hosszú hétvégén. Korábban már mi is írtunk róla, hogy a legtöbb népszerű szálláshelyen teltházra számítanak és az árak is jelentősen megugrottak. Most is sláger a Balaton, az átlagos foglalási érték 12 százalékkal több idén nyáron a térségében, mint tavaly. Az aktív foglalások darabszáma 6 százalékkal nőtt 2019-hez képest. A legnépszerűbb települések Siófok, Balatonfüred és Hévíz, de a magyar tenger mellett egyre többen választják a Velencei-tó, vagy a Tisza-tó környékét is a néhány napos kikapcsolódás úticéljaként.

Ha még esetleg tervezés alatt áll az augusztus 20-i programunk, akkor még a maradék egy hétben könnyedén tájékozódhatunk az interneten a legjobb lehetőségekről. Listák, utazási oldalak segítenek különböző szempontrendszerek és a korábbi vendégek véleménye alapján a lehető legjobb döntést meghozni.

A világ egyik vezető utazási véleményoldalán, a Tripadvisoron 8,6 millió szálláshelyről, étteremről, programról, légitársaságról és hajóútról szóló több mint 859 millió értékelés és vélemény között böngészhetnek az utazás előtt állók. Így tervezéskor vagy éppen útközben is tájékozódhatunk, hasonlíthatjuk össze a legjobb helyeket.

Korábbi cikkeinkben már bemutattuk Balatonfüred, Szeged, Veszprém és Sopron legkiválóbb vendéglátóhelyeit a Tripadvisor listáját alapul véve, amit a vendégek értékelései alapján állítottak össze. Most azoknak szeretnénk segíteni, akik a balatoni városok helyett egy másik vízparti települést választanának a hosszú hétvégére. A HelloVidék ezúttal Tiszafüred legjobb vendéglátóhelyeit gyűjtötte össze.

Tiszafüred az Észak-alföldi régióban, Jász-Nagykun-Szolnok megyében található. A várost a Tisza-tó turisztikai régió központjának tartják, mondhatjuk úgy is, hogy a „Tisza-tó fővárosa”.

Íme Tiszafüred TOP 10 vendéglátóhelye:

HelloHal Halfalatozó Park Étterem Hotel Hableány Étterem Molnar Vendeglo NoPara STÉG Freitag étterem Korona Cukrászda Patkos Csarda Nemzeti Étterem

