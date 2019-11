17 egyszerű háztartási tipp, amivel tényleg sokat spórolhatsz

November 16. és 24. között zajlik az Európai Hulladékcsökkentési Hét, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a hulladék csökkentésére, és ennek gyakorlati megvalósítására. A modern életmód sok vásárlást és nagy költségvetést igényel. Rengeteg dolgot veszünk, amiről azt gondoljuk, hogy szükségünk van rá, de ha jobban belegondolunk, nem kellene ennyi élelmiszert, ruházatot, kiegészítőt, háztartási cikket és szépségápolási terméket vásárolnunk. Ez a mértéktelen vásárlás pedig rengeteg szemetet eredményez, ami a bolygónk számára nagyon megterhelő. A mértéktelen szeméttermelés hozzájárul a környezetszennyezéshez, valamint hosszú távon felgyorsítja az éghajlatváltozást.

A jó hír az, hogy bárki tud tenni a környezetéért, ráadásul hatalmas változásokat sem kell eszközölni hozzá. Összeszedtünk néhány egyszerű és hatásos módszert, hogyan csökkentheted a saját hulladéktermelésedet: lássuk csak, melyek ezek!

Ne vegyél eldobható tollakat!

Az eldobható tollaknak nem cserélhető a tollbetétjük, ezért ha kifogy belőlük a tinta, könnyen a kukában landolhatnak. Bár mindenki azt gondolja, hogy a műanyag flakonok jelentik a legnagyobb veszélyt az élő vizekre, mégis 8 millió tonna műanyag toll kerül az óceánokba évente. Vegyél inkább hosszú távra, tartós újratölthető tollat, ami túl jó ahhoz, hogy egyszerűen csak dobd és elveszítsd.

Használj intim kelyhet vagy mosható betétet!

A menstruáció a nőknél elkerülhetetlen: életük során nagyjából 11-15 ezer tampont és betétet használnak el, ami súlyosan károsítja a környezetet. A legegyszerűbb módja, hogy ezeket kiváltsd, hogy beszerzel egy intim kelyhet vagy néhány mosható betétet. Létezik már menstruációs alsónemű is, amelyet úgy fejlesztettek ki, hogy akár 12 órán keresztül is magában tarthatja a nedvességet magas komfortérzet mellett. Ezek a termékek bár drágábbak, mint az eldobható betétek és tamponok, ha kiszámolod, hogy hány évig lehetnek a szolgálatodban, akkor rengeteget spórolhatsz velük.

Használj sminkkendőt!

A smink lemosásához vatta helyett inkább mosható sminkkendőt használj! Felejtsd el az eldobható nedves törlőkendőket is, ugyanis rendkívül nagy pazarlás ezeket használni, ráadásul a környezetnek sem tesznek jót. Egy sminkkendő ezzel szemben nem egy használatra van kitalálva, hanem akár 3-5 évig is megőrizheti a puhaságát!

Válts darálós kávéfőzőre!

A kávépárnák, filterek és kapszulás kávéfőzők rengeteg szemetet termelnek, ezért jobban teszed, ha egy olyan darálós kávéfőzőre váltasz, ami szemes kávét használ fel. Nagyjából egymilliárd üres kávékapszula kerül évente a természetbe, így nem csoda, hogy ezzel a lépéssel sokat tehetünk a környezetért. Jó hír azonban, hogy lehet már újratölthető kapszulákat is vásárolni, így nem kell lemondani a kényelemről minden reggel.

Felejtsd el az öntapadós jegyzettömböket!

A post-itek fontos célt szolgálnak: segítenek rendszerezni az apró feladatainkat, eszünkbe juttatnak fontos találkozókat és tevékenységeket. Ezek az apró öntapadós papírnégyzetek azonban nagymennyiségű hulladékot jelentenek. Amennyiben van rá lehetőséged, cseréld ki ezeket a papírkákat egy elektronikus verzióra: számos telefonon, laptopon és számítógépen már alapból van ilyen applikáció, de több félét is le lehet tölteni. Ha fizikai formában is meg szeretnéd őrizni ezt a hagyományt, akkor vannak olyan mágneses lapok is, amelyeket a hűtőre rakva tárolhatsz: ezekre lehet írni, sőt, le is lehet törölni róluk a jegyzeteket, így sokszor felhasználhatod őket.

Csökkentsd a víznyomást!

Hihetetlen, de egy 8 perces átlagos zuhanyzással 17,2 liter vizet fogyasztunk el, a napi átlag vízfogyasztásunk pedig 88 liter. Ha otthon alacsonyabb víznyomást használsz, vagy csak lecseréled a zuhanyfejedet egy alacsony áramlású fajtára, akkor évente akár 2700 liter vízzel csökkentheted a felhasználásodat: ez persze azt jelenti, hogy ennyivel is alacsonyabb lesz a vízszámlád.

Javítsd meg a ruháidat ahelyett, hogy újakat vásárolnál!

A fast fashion az egyik legszennyezőbb iparág. A legtöbb ember szezononként cserélgeti a ruhatárát, ami nem jó a környezetnek, nem beszélve arról, hogy a különféle textileknek is hosszú évek kellenek, míg elbomlanak. Ahelyett, hogy kidobnád a ruháidat, és újakat vásárolnál helyettük, inkább keltsd őket új életre: varrd meg az elszakadt részeket, vagy újítsd fel őket a mai divatnak megfelelően. Garantáltan nem jönnek veled szembe az utcán, a cérna és a tű pedig lényegesen olcsóbb kiadásnak számít, mint néhány új ruha.

Tervezd meg az étkezésed!

Ha összeírod a menüt előre, ahhoz vásárolsz be, és rendszeresen főzöl, sokat spórolhatsz és kevesebb hulladékot termelhetsz. Ha a boltban mindent megveszel, ami megtetszik, könnyen lehet, hogy túlköltekezel, nem tudod megenni az ételeket időben, és a kukában landolnak. Az élelmiszerpazarlás elképesztő méreteket ölt manapság, de egy kis tudatossággal könnyíteni tudunk a szemetesládánk tartalmán – nem utolsó sorban pedig sokat spórolhatunk!

Papírtörlő helyett használj konyharuhát!

Rengeteg papírt használunk a konyhában, elég csak a papírtörlőre és a szalvétákra gondolni. Egy átlagos család hetente akár két tekercs papírtörlőt is elhasználhat, ami nagy kiadást is jelent. Használj pamut konyharuhát a takarításhoz, melyet könnyedén kimoshatsz, így sokkal többször használhatod fel, mint az eldobható papírtörlőt.

Felejtsd el a műanyag ételes dobozokat!

Ha legközelebb ételes dobozokat vennél, akkor válassz inkább üvegből vagy rozsdamentes acélból készült verziót, mivel a műanyag ételes dobozokban hevített ételekbe beszivároghatnak a hevítés során felszabadult anyagok. Az üveg és acéldobozok emellett sokkal tartósabbak, így ritkábban kell cserélni őket – így még kevesebb szemetet termelhetsz.

Állj le a műanyag palackok vásárlásával!

Nem csak akkor szennyeznek a műanyag palackok, amikor használat után a környezetbe kerülnek, hanem a gyártásuk során is rengeteg olajat használnak fel. Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy mennyire sok ásványvizet fogyasztanak a magyarok, ez azonban súlyosan káros a környezetre. Szerezz be egy kulacsot, amibe beletöltheted a csapvizet: ez sokkal tartósabb és nagyon sokszor felhasználhatod! Ráadásul így mikroműanyag sem lesz az ivóvizedbe, de ha a csapvíz minőségével sem nagy megelégedve, akkor érdemes egy vízszűrőt is beszerezni.

Hordd magaddal a saját bögrédet!

Évente nagyjából 58 millió papírpohár kerül ki a környezetbe, amelyet nem hasznosítanak újra. A saját bögre cipelése kevés erőfeszítést igényel, de ezzel elkerülheted az egyszer felhasználható elviteles poharak használatát. Egyre több kávézóban engedik már, hogy saját pohárba kerüljön a kávé, ráadásul már lehet kapni olyan fedőt tartalmazó poharakat is, amelyek a megszólalásig hasonlítanak az eldobható poharakra, csak sokkal tartósabbak.

Mondj nemet a műanyag zacskóra!

Ma már az életünk része a műanyag zacskó: a péksüteményektől elkezdve a zöldségekig mindent abba pakolunk vásárláskor. Régen ez nem volt így, mégis meg tudták oldani a nagyszüleink a vásárlást! Éppen ezért fontos, hogy visszatérjünk a gyökerekhez: cseréljük ki a műanyag zacskókat hálós cvekkerekre vagy pamutzacskókra! A szendvics tárolásához használt rozsdamentes acélból készült dobozt vagy szövetből készült szendvics táskát!

Ne vásárolj csomagolt élelmiszereket és termékeket!

Egyre több csomagolásmentes bolt található, sőt már nem csak Budapesten, hanem vidéken is gombamód nyílnak az ilyen üzletek. A termelői piacokon történő vásárlással is kevesebb szemetet termelhetsz.

Készíts saját higiéniai termékeket!

A fürdőszobádban valószínűleg neked is rengeteg műanyag flakonos higiéniai termék van, ezek nagy részét azonban otthon is elkészítheted. Ezzel nem csak kevesebb szemeted lesz, hanem pénzt is megtakaríthatsz. Készíthetsz saját testápolót, ajakbalzsamot, szappant, sőt akár fogkrémet is! A fogkrém kiváltása például xilittel és szódabikarbónával készült fogport készíthetsz. Olvasd el kapcsolódó cikkeinket, hogyan készítheted el a saját termékeidet, részletes leírással:

Ne használj eldobható borotvát!

Belegondoltál már, mennyi borotvát használunk el életünk során? Csak az USA-ban évente több mint 2 milliárd műanyag borotva kerül a szemetesbe. Ahelyett, hogy folyamatosan új borotvát vásárolnál, ruházz inkább be fémből készült rozsdamentes acél borotvára, amely tartós és műanyagmentes. A cserélhető borotva ráadásul olcsóbb, mintha mindig új borotvát vennél.

Komposztálj!

Az élelmiszermaradékok komposztálásával látványosan lecsökkentheted a háztartási hulladékodat. Olvasd el kapcsolódó cikkeinket, hogyan vágj bele!

Via FamilyHandyman