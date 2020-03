Pusztítsd el a baktériumokat: így fertőtlenítsd a fürdőt a koronavírus-járvány idején

Folyamatosan beszámolunk a legfontosabb történésekről a koronavírussal kapcsolatban, így arról is írtunk, amikor az Operatív törzs tájékoztatása alapján átléptünk a járvány második szakaszába. Ebben a szakaszban még fontosabbá válnak az elrendelt szabályozások és ajánlások, amiket minden platformon hangsúlyoznak a szakértők:

kerülni kell a közösségi tereket, csökkenteni a személyes kontaktust és betartani a higiéniai szabályokat.

Amellett, hogy, aki teheti otthon marad, van még egy nagyon fontos pontja a felhívásnak, méghozzá a megfelelő higiénés környezet. Ehhez érdemes elővenni a tisztítószereket és a lakást felosztva, sorra kitakarítani a helyiségeket. Az első lépés, hogy ragyogóvá és tisztává varázsoljuk a fürdőnket, ha megértjük, miért is rejtőzik itt rengeteg baktérium és kórokozó. A szakemberek szerint a víz, a gőz és folyton jelenlévő pára - na meg a rólunk lemosott szennyeződések - a fürdőnk könnyen válhat a baktériumok, gombák és nem kívánt szagok otthonává.

Éppen ezért legalább egy-két hetente alaposan meg kell tisztítani a zuhanyt, a padlót és a csapokat is. A WC-t, mosdót pedig hetente ajánlott fertőtleníteni. Alapesetben ez bőven elég lenne ahhoz, hogy használni tudjuk ezt a helyiséget, most viszont, amikor fokozottan ügyelni kell a környezetünk tisztaságára, érdemes hetente többször áttörölgetni, fertőtleníteni.

Környezetbarát megoldás

Mivel a jelenlegi helyzetben többször kell fertőtlenítenünk a lakásban, így érdemes egy-két alkalommal környezetbarát anyagokra cserélni a vegyszereket. Korábban már írtunk arról, hogy számos természetes tisztító- és fertőtlenítőszer létezik, így a környezettudatosságról ezen a téren sem kell lemondani, ráadásul kevesebb káros anyag jut a lakás levegőjébe és még pénzt is spórolhatunk. Hogyan súroljunk sóval? Mire jó az ecet és hogyan fertőtlenít a teafaolaj? Ide kattintva megkapod a választ!

Lássuk, hogyan néz ki a gyakorlatban

A koronavírus terjedése során a legtöbb, amit tehetünk, a rendszeres és hatékony kézmosás, valamint a tömeg és a zsúfolt helyek kerülése. A legjobb döntés - ha megoldható persze -, ha otthon maradunk. Persze ez önmagában még nem jelent semmit, hiszen egy lakás, ami tele van bacikkal, könnyen fertőző lehet. Hogyan tartja tisztán egy mikrobiológus otthonát, hogy elkerülje a baktériumok terjedését? Erről itt olvashatsz többet.

Hogy mit tehetünk mi, otthonunk tisztán tartása érdekében? Lássuk! Sorozatunk első elemeként a fürdőszobát vesszük górcső alá. Íme néhány tipp, hogyan tudjuk átfertőtleníteni ezt a minden nap használt részleget a Good Housekeeping szerint.

Mosdó

A fürdőszoba mosdóján mutatkoznak meg a legjobban a szennyeződések, gondoljunk a hajszálakra és a fogkrémmaradékokra. Emellett persze rengeteg baktérium telepszik meg a peremeken és a csaptelepeken is. Éppen ezért, szánjunk kellő időt és türelmet a mosdó felületére és környékére. Legjobb, ha mindent alaposan bedörzsölünk fertőtlenítőszerrel, majd egy ruha vagy szivacs segítségével tisztára töröljük a kényes területeket. És persze ne feledkezzünk meg a csaptelepekről és fogantyúkról sem.

WC

A WC karbantartása extrém feladat, hiszen a konyha és a fürdőszoba mellett ez a helyiség az, amit napjában többször is "meglátogatunk". Hogy mindenképp baktériummentes legyen a csésze, érdemes a felvitt fertőtlenítőt pár percig állni hagyni az ülőkén, a csapon vagy nyomógombokon. A WC-csészést kefével takarítsuk körbe, az ülőkét pedig töröljük szárazra egy papírtörlő vagy szivacs segítségével. Fontos, hogy a WC-keféről se feledkezzünk meg, hiszen ezen is rengeteg baktérium meg tud telepedni. Éppen ezért a kefe tárolójában mindig legyen fertőtlenítő folyadék.

Fűrdőszoba padló

A szakemberek azt tanácsolják, hogy ne várjuk meg míg a kosz láthatóvá válik a padlón. Hiszen a baktériumok és egyéb szennyeződések, már akkor jelen vannak, mikor még szemmel tisztának tűnik a csempe. Jó tanács, ha nekilátunk a fürdő takarításának, érdemes ablakot nyitni, nincs ez másként a padló takarításnál sem. Amellett, hogy a szagok gyorsan elillannak, gyorsabban is is felszárad a burkolat. Ha a fugákat vagy közöket sötétebbnek látjuk, használjunk konyhai súrolószert és egy kis kefével dörzsöljük át a kritikus pontokat.

Kád

A kád peremén és a burkolat között gyakran alattomos módon telepszik meg a penész, de ezeken a helyeken a baktériumok is szeretnek tanyázni. A csapok, a kád lefolyója vagy épp a dugó, mind-mind a fertőzést vagy egyéb betegséget okozó bacik tanyája. Éppen ezért, ahogy a WC-ülőkén is hagytuk állni a fertőtlenítőszert, úgy itt is érdemes ezt a módszert bevetni. Miután letelt az idő, egy papírtörlő vagy szivacs segítségével töröljük szárazra, figyelve a keskenyebb résekre és mélyedésekre is.

Mosógép

Gondolkodtál már azon, hová tűnnek a szennyeződések és mi történik a baktériumokkal mosás közben? Jason Tetro kanadai mikrobiológus szerint könnyen előfordulhat, hogy a ruhákból kimosott szennyeződések felhalmozódnak a mosógépben, éppen ezért visszakerülhetnek a ruhánkra, ami befolyásolja aztán a ruháink minőségét és mosógépeink élettartamát.

Mindenki azt gondolja, hogy ha kimossa a ruháját akkor valóban tiszta lesz. Pedig manapság egyre több ruha igényli azt, hogy alacsony hőfokon való mosást. Ez viszont azt eredményezi, hogy a kórokozók és baktériumok nem pusztulnak el.

- mondja Tetro, aki úgy véli, ahol csecsemők, idősek és gyenge immunrendszerrel rendelkezők élnek a háztartásban, ott érdemes gyakrabban takarítani a mosógép belsejét. Egy négytagú családnak, aki hetente többször is mos, legalább havonta egyszer ki kell tisztítani a mosógépet. Azok az egyedülálló emberek, akik hetente indítanak el egy mosást, elég csak három-négyhavonta kimosniuk a mosógép dobját.

A leghatékonyabban akkor tisztíthatjuk meg a dobot, ha magas hőfokon üresen indítjuk el a mosást, ügyelve arra, hogy adagoljunk a gépbe némi fehérítőt is. Ezután nincs más hátra, mint lefuttatni egy gyors mosást, majd kinyitni a mosógép ajtaját, hogy megszáradjon belül a dob.

Címlapkép: Getty Images