Nagyot arattak a békésiek Stuttgartban: bejött a festett rizsből készített Monroe

A lap szerint öt ezüst-, két bronzéremmel és egy diplomával tért haza a Békés Megyei Culinary Team gárdája a stuttgarti 25. gasztroolimpiáról. Eddig négy évente rendezték meg a különleges versenyt Erfortban, ám idén februárban Stuttgartban bírálták a nem hétköznapi fogásokat.

Kókuszzsírból megformálva mászott rá a vízibivalyra az oroszlán Ambrus György Krisztián alkotásában. Az ételszobrász otthon, a lakás egyik szobájában készítette hónapokon át a művét, Stuttgartban már csak kisebb simításokat hajtott végre rajta. A szavannák vadvilága című mestermunka ezüstérmet hozott a konyhára.

Tizenkét év alatt ez volt a hetedik világversenyünk, és úgy láttuk, néhány dologban a pontozásnál a zsűri visszatért a 2008-as kezdetekhez

– számolt be Ambrus György.

Elmondták, hogy azok az ételek arattak sikert a bírálóknál, melyek kizárólag természetes alapanyagokból készültek. A dísztálaknál is a korábbinál nagyobb méretű húsok, köretek kaptak magasabb pontszámot.

Mi Békés megye értékei közül használtunk a készítményeknél mangalicát, szürke marhát, vadaink közül jó néhányat és rögös túrót is. Erdélyt is képviseltük táljainkon, hiszen a vörös bogyós gyümölcsök és zöldfűszerek egy része onnan érkezett

- fogalmaztak.

A Zsadányban éttermet működtető Szeidler Zsolt mesterszakács két ezüstérmével a culinary team legeredményesebb versenyzője lett.

Egyik kollégánk lemondta a szereplést, helyette is elindultam, így két egymást követő napon állítottam ki az elkészített ételeimet és mindkét versenymunkámért ezüstérmet kaptam a zsűritől, ami minden várakozásomat felülmúlta

- mondta Szeidler Zsolt.

Piatkó Zsolt, Békéscsabán dolgozó mesterszakács szintén ezüstérmet szerzett. Kiemelte, hogy mindennapi munkájában is arra törekszik, hogy a vendéglátás legmagasabb színvonalát képviselje. Ehhez pedig szükség van arra a pluszra, amit például az olimpián látott.

A nemzetközi zsűri arra is odafigyel, mennyire hoznak újat, előre mutatót a gasztronómiában, az alapanyagok felhasználásában a versenyzők. A precizitás, az ételek kulináris és vizuális élményt nyújtó kidolgozása, tálalása nagyon fontos. A csapat szerint az olimpia is abba az irányba ment el, hogy olyan ételeket mutassanak be, amilyeneket a felszolgálók ki is vihetnének a mindennapokban a vendégeknek.

Fotósuk, Imre György szakács végzettséggel is rendelkezik, de a világversenyeken a gasztronómia művészeti irányát képviseli.

Először a technikát találtam ki, aztán kerestem hozzá témát. A békéscsabai Munkácsy múzeumban tartott Andy Warhol-kiállításon láttam a négy Marilyn Monroe-portrét, és a színésznő ábrázolása megfogott. Emellett Marilyn Monroe-t az egész világon ismerik

- mondta.

Az olimpikon tavaly november óta átlagosan naponta két órát dolgozott a művén. Egyedi technikával, természetes ételfestékekkel színezte be a 147 ezer rizsszemet. De megérte a munka, hiszen egy ezüst érmet hozhatott haza ő is.

Ambrus György szerint büszke lehet a gárda, hogy hét éremmel tért haza, ezzel tovább öregbítették hazánk, Békés megye jó hírét a a gasztronómia területén a világban.

Címlapkép: Getty Images