Ez lehet az őszi hétköznapok kedvence: íme a legfinomabb húszperces almás sütemény

Korábban írtunk róla, hogy idén nemcsak a koronavírus-járvány szempontjából volt nehéz éve a gazdáknak, hanem az időjárás sem kedvezett túlzottan a termésnek. A szakemberek szerint az alma országos mennyisége körülbelül 300-350 ezer tonna közé várható, ami nem számít túl jó eredménynek.

Ennek ellenére az évszak nagy kedvence továbbra is a roppanós, finom gyümölcs, amit frissen a reggeli mellé vagy süteményként, levesként, valamint befőttként, kompót formájában is szívesen fogyasztunk. A HelloVidék most egy egyszerű, akár a nehéz hétköznapokon is könnyedén elkészíthető almás, pehelykönnyű sütemény receptjét mutatja be, amit 20-30 perc alatt összedobhatunk.

Egyszerű 20 perces, őszi almás sütemény:

Amire szükség lesz:

5 db tojás

10 dkg cukor

10 dkg olvasztott vaj

3 evőkanál tejföl

28 dkg liszt

8 gramm sütőpor

10 gramm vaníliás cukor

5 db alma

Elkészítés:

A tojásokhoz hozzáadjuk a cukrot, majd habosra keverjük. Ezután beleöntjük az olvasztott vajat is a tálba, a tejfölt, a sütőport és a vaníliás cukrot. Végül pedig belekeverjük a lisztet. Ha sima a tésztánk akkor a cikkekre szelt almát óvatosan beleforgatjuk a masszánkba.

Az almás tésztát sütőpapírral kibélelt tepsibe öntjük és körülbelül 20 percig sütjük 180 fokon. A kész süteményt porcukorral meghintve tálaljuk.

