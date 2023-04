Íme, a régi idők legolcsóbb tavaszi szuperzöldségei: őseink böjti napokon csak ezt ették

Sok vidéken ma is szokás, hogy a húsvéti lakmározás előtti utolsó böjti napokon sóska vagy spenót kerül az asztalra. Most lássuk, hogy is állunk mi magyarok a spenót- és a sóskafogyasztással, melyiket kedveljük jobban?! A mirelit, vagy a piacon kapható friss az olcsóbb? De hozunk pár izgalmas, kevésbé ismert TikTok receptet is.

A sóska és a spenót tavasszal - a vadon termő medvehagyma után - az egyik legkorábban szedhető zöldségfélék. Kis szerencsével már a tél legvégén a konyhába kerülhetnek, így a vitaminhiányos hónapok végén szinte kincset érnek, pláne, ha saját kertünkben is megteremnek. Nézzük is meg, hogy állunk mi magyarok a spenót- és a sóskafogyasztással, mit gondoltok, melyiket kedveljük jobban?! A mirelit, vagy a piacon kapható friss most, 2023-ban az olcsóbb? De hozzunk pár izgalmas, kevésbé ismert TikTok receptet is, amivel feldobhatjuk akár a húsvéti menünket is.

Legyen szó bármilyen zöldségről, irdatlanul felment az ára

Bár a hazai áruházláncok az elmúlt hetekben jelentősebb akciókkal csalogattak, akik napi szinten járják a boltokat, azok jól tudják, hogy vagyonokat fizethetünk a minőségi zöldségekért. Horror, a KSH adatai szerint idén februárban, az előző év adataihoz képest az élelmiszerek ára átlagosan 43,3 százalékkal emelkedett. Az AKI PÁIR adatai szerint idén áprilisban, az elmúlt egy évhez képest:

Import burgonya - hazai értékesítési ára: 51,5%-kal

Belföldi burgonya (Újburgonya és Cherie nélkül) - hazai értékesítési ára: 61 %-kal

Belföldi vöröshagyma ára - Hazai értékesítési ára: 176,67%-kal

Belföldi sárgarépa ára - Hazai értékesítési ára: 81,82%-kal nőtt.

A mezőgazdasági termelők saját bőrükön azt is tapasztalhatják, hogy a zöldség árak a piacon is folyamatos változásban vannak. Ez egyrészt az egyes növényi termékek szezonalitásának köszönhető, másrészt az adott időszakban elérhető termésmennyiségek is elemi erővel bírnak a zöldség árakra.

Lássuk akkor, mennyire népszerű élelmiszer nálunk a spenót?

A spenót egyike a legrégebben termesztett zöldségnövényünknek, könnyen emészthető, nagy a tápértéke, és nagyon jó vitaminforrás, ezért bébiételként vagy betegek feljavító diétás étrendjéből sem hiányozhat – ez a spenót. Nagyon jelentős a C-vitamin tartalma (60 mg), de sok B2-vitamint, meszet, és zöldségnövényeink közül a legtöbb foszfort tartalmazza. Egész évben fogyaszthatjuk, nyáron friss szedésű, télen fagyasztva vagy konzervként áll rendelkezésünkre. Ehhez képest mi magyarok messze kevesebbet termelünk belőle!

Az AKI Pair információi szerint Magyarországon a spenót az egyik legkorábbi szabadföldi zöldségféle. Szakértők szerint itthon 150–200 hektáron folyik a spenót nagyüzemi termelése, főleg fagyasztás céljára. A spenót a talajjal szemben igényes, a Bács-Kiskun megyei Duna-menti, tápanyagban gazdag öntéstalajokon fejlődik a legjobban.

Az Eurostat adatai szerint a spenót termése 8,81 ezer tonna volt 2021-ben, ami 18 százalékkal nagyobb mennyiség, mint 2011–2020. évek átlaga. A KSH adatai szerint a friss spenót külkereskedelmi egyenlege negatív, a behozatala 33 tonnáról 251 tonnára növekedett 2021-ben az előző évihez képest, a legnagyobb beszállító Spanyolország (173 tonna) lett. A kivitel – elsősorban Románia felé – nőtt ugyanekkor, 55 tonnáról 182 tonnára. A fagyasztott spenót külkereskedelmi egyenlege negatív. A fagyasztott spenót behozatala nem változott, 1,8 ezer tonnát tett ki 2021-ben. A legnagyobb beszállítók Csehország (794 tonna), Ausztria (362 tonna) és Lengyelország (218 tonna). Ugyanakkor a kivitel 146 százalékkal 660 tonnára nőtt, a fő célpiacnak Románia számított.

Egy év alatt több, mint harmadával drágult

A Nagybani Piacon 2023. március végén a spenótot (parajt) 900-1000 Ft /kg áron értékesítették. Tavaly ilyenkor – írta akkor a HelloVidék – a spenót 600 forint/kg-os áron szerepelt még a piaci kínálatban. Bárhogy is számoljuk, ez egy év alatt 33,3%-os drágulást jelent.

Fagyasztott spenót/paraj ára (online webáruházak árai alapján)

Zárójelben közöljük a fagyasztott spenót idei és tavalyi, 2022-es áprilisi árait is – megjegyezzük, minden terméknél drágulást tapasztalhatunk:

S-Budget gyorsfagyasztott rostos parajkrém: 319 Ft/450 g (tavalyi ára: 279 Ft/450 g)

Penny gyorsfagyasztott aprított spenót porciók 449 Ft/450 g (tavalyi ára: 349 Ft/450 g)

Iglo gyorsfagyasztott parajmártás: 749 Ft/450 g (Tesco) (tavalyi ára 470 Ft/450 g - (Auchan))

Egy tuti tipp, ha unod a spenót főzeléket

Mit szólnál egy spenótos, gombás lasagnéhoz? Így készítheted el:

Kevésbé becsült mostohatestvére: a sóska

A sóska csaknem az egész földön elterjedt, is mert és fogyasztott levélzöldség növény. A sóska vad alakját már az ókori görögök és rómaiak is szívesen fogyasztották. A XIV. században feljegyzések szerint Franciaországban már levelesen és salátaként is fogyasztották. Táplálkozásbiológiai jelentősége a benne található magas C-vitamin tartalomnak köszönhető. Emellett magas az ásványi anyag tartalma: foszfor, vas és kalcium.

Széleskörű elterjedése ellenére gazdasági és élelmezési jelentősége csekély. Hazai szinten vetésterülete a többi zöldségféléhez képest elenyésző. Hazánkban nincs is nagyüzemi mezőgazdasági termesztésben, csak őstermelőknél és házikertekben találni meg, annak ellenére, hogy Európában, a Távol-Keleten, de még Amerikában is honos, az egész világon elterjedt haszonnövény.

A Magyarországon ismert közönséges sóska mellett választható még a francia és angol sóska is, előbbi savanykásabb, utóbbi kellemesebb ízű, és mindkettő nagyon jól bírja a teleket. Pedig a sóska mellett szól érvként az is, hogy gondozása könnyű, igényei alacsonyak, C-vitamin tartalma magas, gazdag ásványi anyagokban (foszfor, vas, kalcium), jelentős gyümölcssav tartalommal bír, fogyasztása pedig frissítő, élénkítő hatású.

A sóska ára

A Nagybani Piacon 2023. március végén a sóska ára megegyezik a spenótéval: 900-1000 Ft /kg áron értékesítették. Tavaly ilyenkor – írta akkor a HelloVidék – a sóska ára 600 forint/kg-os áron szerepelt még a piaci kínálatban. Ez a sóska esetében is egy év alatt 33,3%-os drágulást jelent.

Fagyasztott sóska ára (online webáruházak árai alapján):

Zárójelben itt is közöljük a fagyasztott spenót idei és tavalyi, 2022-es áprilisi árait is. Itt jegyeznénk meg, az összes általunk vizsgált termék drágult, van olyan, aminek egy év alatt 285 forinttal kúszott fel az ára:

SPAR gyorsfagyasztott sóskapüré: 519 Ft/ 450 g (tavalyi ára: 399 Ft/ 450 g)

Iglo gyorsfagyasztott sóskamártás: 939 Ft/450 g (tavalyi ára: 699 Ft/450 g, Tesco)

Cba gyorsfagyasztott sóskakrém 804 Ft/450 g (tavalyi ára: 519 Ft/450 g)

A sóskából is főzhetünk mást, mint főzeléket!

Párolhatjuk például gombával, és tálalhatjuk spagettivel. Hogyan álljunk neki?

Címlapkép: Getty Images