Nyári slágerleves, amit pillanatok alatt összedobhatsz: íme a legjobb receptek

HelloVidék 2023.07.16. 14:02 Megosztom

A hideg gyümölcsleves a nyári időszak egyik legfinomabb, frissítő fogása, amit még a tikkasztó hőség során is szívesen fogyasztunk: laktat, mégsem telít el, sőt, a desszertkészítést is megúszhatjuk vele, hiszen a gyümölcsleves kellemes édessége megadja számunkra a szervezet igényelte zsírt és cukrot. Éppen ezért mutatunk is néhány receptet.

A nyári hónapok kedvelt fogásai, hiszen ezek hidegen is ízletesek, így könnyebben lecsúsznak, mint egy zsírosabb húsleves. Általában habarással készülnek, amelyet kiegészíthetünk tejszínnel, vagy vaníliapudinggal is, hogy sűrűbb és ízletesebb legyen. Leginkább hidegen fogyasztandók. Miket érdemes kipróbálni belőle? Mutatjuk! Vegyes gyümölcsleves Hozzávalók: 300 g alma (2db)

300 g nektarin (2-3db, bármilyen barack)

200 g banán (2db)

300 g meggy

100 g piros ribizli

fahéj ízlés szerint

szegfűszeg ízlés szerint

gyömbér ízlés szerint

kardamom ízlés szerint

1 citromból nyert citromhéj

2 ek cukor

2.5 l víz

3 evőkanál kukoricakeményítő

250 g joghurt Elkészítés: A megtisztított, darabolt gyümölcsöket egy nagy edénybe tesszük. Ízlés szerint fűszerezzük, hozzáreszelünk jó sok citromhéjat és megszórjuk kevés cukorral vagy édesítőszerrel. Felöntjük kb. 2,5-3 liter vízzel, alaposan elkeverjük, majd közepes lángon 20 percet főzzük. Egy kisebb tálba tesszük a keményítőt és a joghurtot, majd felöntjük pár merőkanállal a leves levéből, és teljesen csomómentesre keverjük. A keményítős keveréket visszaöntjük a levesbe (érdemes egy szitán átszűrve önteni, így biztos nem kerül bele keményítőcsomó), és 1-2 perc alatt összefőzzük. A kész levest hagyjuk szobahőre hűlni, majd pár órára vagy akár egy éjszakára hűtőbe tesszük. Tálaláskor díszíthetjük kevés plusz tejszínnel, mascarponéval vagy joghurttal és friss gyümölcsökkel. Őszibarack leves: Hozzávalók: 1 kg őszibarack

1 csipet só

4 ek cukor

1 ek méz

1 csomag vaníliás cukor

1 db citrom (karika)

4 db szegfűszeg (vagy késhegynyi őrölt)

2.5 dl habtejszín

1 evőkanál étkezési keményítő (vagy liszt) Elkészítés: A barackokat meghámozzuk, 3-4 db kivételével összedaraboljuk, és a fűszerekkel együtt bő 1,7 l vízben megfőzzük. A levével együtt összeturmixoljuk, visszatesszük a tűzre. A maradék barackokat is összedaraboljuk, a levesbe tesszük. A tejszínt csomómentesre keverjük a keményítővel, a forrásban lévő leveshez adjuk, felfőzzük. 1-2 perc múlva levehetjük a tűzről. Tálalás előtt jól kihűtjük, de még finomabb, ha előző nap készítjük el, és a hűtőben állhat egy éjszakát. Hideg citromleves Hozzávalók: 2 db citrom

1 l víz

10 dkg cukor

1 csomag vaníliás cukor

1 db fahéjrúd (kisebb)

4 db szegfűszeg

0.5 tasak vaníliás pudingpor (főzős)

2 dl habtejszín (nem cukrozott)

20 dkg ananászkonzerv (a tálaláshoz) Elkészítés: A citromot meghámozzuk - amennyire tudjuk a fehér héjat is levágjuk, hogy ne legyen kesernyés a levesünk -, felkarikázzuk, kimagozzuk. A vízbe tesszük a fahéjat, szegfűszeget, 10 dkg cukrot, vaníliás cukrot és a citromokat. Addig főzzük, amíg a citromkarikák megpuhulnak (kb. 15-20 perc). Lehúzzuk az edényt a tűzről. A fűszereket kiszedjük a vízből. A vaníliás pudingport simára keverjük pár kanál vízzel, teszünk hozzá pár kanál forró levest is, és besűrítjük vele a levest. (Az eredeti recept nem a forró levest sűríti a pudingporral, hanem a végén a hideg tejszínben keveri el, és ez kerül - főzés nélkül - a hideg levesbe. Nekem ezzel a módszerrel olyan lisztes, nem befejezett érzésem van, de hátha másnak így ízlik majd. Merülőmixerrel simára turmixoljuk. Aki fél a kicsapódó forró folyadéktól, hűtse be a levest, és utána turmixolja csak! Hűtsük be jól a levest! A 2 dl tejszínt tálba öntjük, majd merőkanalanként adjuk hozzá a cittromlevest és kézi habverővel elkeverjük. Tányérra szedjük, levesbetétnek ananászt kínálunk hozzá! Címlapkép: Getty Images Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!