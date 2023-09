Menzás csirkepörkölt ízű hallé, 4400 forintért? Botrány lett a Szegedi Halfesztiválból

HelloVidék 2023.09.09. 09:05 Megosztom

A nagy hagyományokkal bíró Szegedi Halfesztivált az elmúlt években egyre több kritika éri: nem csak a szervezést, hanem az ott kínált ételeket is. Úgy tűnik, ez idén minden eddiginél nagyobb lett a botrány, miután Uj Péter újságíró is kiakadt az nulla gasztronómiai élvezettel bíró, méregdrága halászlén. De a turistákon kívül a helyiek is fel vannak háborodva a színvonaltalan, a gasztronómiai értékeket megcsúfoló rendezvényen - írta a Lelépő.

Még múlt héten került megrendezésre a 26. Nemzetközi Tiszai Halfesztivál, a Huszár Mátyás rakparton és a Partfürdőn. A hivatalos kommunikáció szerint rengetegen voltak az eseményen és több ezer adag halászlé is elfogyott. A Minden, ami Szeged! Facebook csoportban szabályosan elszabadultak az indulatok egy bejegyzés alatt. Uj Péter újságíró kritikáját osztották meg, amiben rendkívül erős véleményének adott hangot. Ott volt ugyanis a Szegedi Halfesztiválon, de nem sok köszönet volt benne. A bejegyzés megtekintése az Instagramon UP (@ujpeter88) által megosztott bejegyzés Uj Péter tömören így fogalmazott: „menzás csirkepörköltet idéző halászlé bizonytalan eredetű és fajú, fagyasztott halakból, de a csúcs a nyesedéket vastagon panírozva eladni 20 000/kilós áron.” Ahogy Uj Péter második fotóján is látható, egy vegyes hallé 4400 forintba került. Az újságíró véleményét pedig a helyiek is osztották. Tömegesen írták az elégedetlen hozzászólásokat a helyiek, megosztva saját tapasztalataikat - vette észre a Lelépő. „Semmi köze nem volt a halászléhez szégyen hogy azért pénzt mertek kérni” – írja Zoltán, aki egy fotót is mellékelt kommentjéhez, rajta egy meglehetősen fura állagú halászlével. Egy idősebb hölgy arról írt, hogy ő már vagy tíz éve nem látogatott ki a halfesztiválra. Ahogy fogalmaz, pont azért, amit az előtte hozzászólók is jeleztek. „Vízben úszó valamint kaptunk” – teszi hozzá a lap. Istvánnak és a nejének az étele pedig sajnos a kukában landolt. Ők azt javasolják, inkább nevezzék át a rendezvényt moslékfesztiválnak. Állítólag annyira annyira rossz volt a tapasztalat, hogy tömegesen vették az irányt inkább a helyi halászcsárdák felé. Műanyag tányérban odadobják a kezedbe azt a forró levest, azzal rossz műanyag kanállal… Ennyiért beültünk a halászcsárdába, ahol kényelmesen elfogyasztottuk a hallevet 4400 forintért, friss kenyérrel, kedves kiszolgálással – írja az egyik hozzászóló. Címlapkép: Getty Images JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 45 318 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 13,6 %), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 45 639 forintos törlesztőt (THM 13,95%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!