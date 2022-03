Bringások, figyelem! Rengeteg új bicikliút épül 2022-ben: itt a lista a hazai fejlesztésekről

A kerékpáros turizmus lendületes bővüléséhez részben a járványhelyzetnek betudhatóan 2020-ban felzárkózott a hivatásforgalmi kerekezés is. Hiszen egyre több településre jellemző, hogy a bicikliutak egyszerre szolgálják ki a kirándulókat és a munkába járókat. 2020-ban a megelőző évinél negyedével-harmadával használták többen a hétköznapokon a nyári-őszi forgalomszámlálásban érintett mintegy száz kerékpárútszakaszt.

Egy korábbi kutatás szerint a biciklizés népszerűsítésének leghatékonyabb eszköze az infrastruktúra állapotának, minőségének javítása lehet. A válaszadók közül a legtöbben e területen tapasztaltak érdemi előrelépést az elmúlt évtizedben. 2010 óta mintegy 1600 kilométer új kerékpárút épült Magyarországon. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásaiban 2021-ben további 95 kilométeren láttak neki a munkálatoknak.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából, az országos közútkezelő által elvégzett tavalyi forgalomszámlálás adatai szerint a magyar ember leginkább vízparton szeret biciklizni. Az elmúlt években a legnagyobb, 76 százalék feletti átlagos mértékben a Balatonnál és a Tisza-tónál nőtt a kerekezők száma. A magyar tengernél több éve zajlik a Bringakör teljes felújítása, a Tisza-tavi kerékpárutat bezáró szakaszt tavaly adtuk át. Az EuroVelo 6 folyamatos korszerűsítése a Duna mentén is újabb lendületet adhat a kerékpáros turizmusnak. A kormány 2030-ig 15 ezer kilométerre bővíti a kiépített és kijelölt bicikliutak összes hosszát Magyarországon. A hazai kerékpáros hálózat kiépítése egyre többek számára teszi még vonzóbbá a kerekezést a hétköznapokban és a hétvégéken is

- nyilatkozta korábban Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár.

A fejlesztések nem álltak le a pandémia alatt sem

A Budapest és Dunakeszi közötti, több mint 5 kilométeres kerékpárút korszerűsítése 2020 tavaszán kezdődött meg, a nettó 750 millió forintos fejlesztés ezen a héten adták át. Az EuroVelo 6 nemzetközi kerékpárút eddig hiányzó szakasza jórészt új nyomvonalon épült meg. A Loire tölcsértorkolatától a Duna-deltáig, az Atlanti-óceántól a Fekete-tengerig tartó útvonal 450 kilométer hosszan szeli át Magyarországot.

A hazai szakasz fejlesztése ütemezetten valósul meg Rajkától Budapesten át Százhalombattáig. A leggyorsabban előkészített részek kivitelezése már befejeződött, a fővárosból 2020 ősze óta Szentendre felé is járható a felújított kerékpárút. E szakasz korszerűsítésének is köszönhető, hogy 2019-hez képest mintegy nyolcvan százalékkal több kerékpár haladt át a budakalászi Duna sétányon.

Az EuroVelo 6 további magyarországi elemei közül 2021 nyárán megindult, és idén befejeződhet a dunaalmási és a Gönyű-Komárom szakaszok kivitelezése. 2022 nyaráig kerékpározásra alkalmas töltésburkolat épül a Csepel-szigeten, Ráckeve és Makád között, teljes hosszban megújul a kitáblázás a Budapest-Dunavecse szakaszon. A fővárosi részek és négy vidéki szakasz esetében az előkészítés van folyamatban.

Pest megyében másutt is élénk ütemben zajlanak a biciklisbarát beruházások: a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 20 kerékpáros projektjére több mint ötmilliárd forint jutott. E keretösszegből például Alsónémedi, Budakeszi, Gödöllő, Leányfalu és Pilisborosjenő településeken válik kényelmesebbé és biztonságosabbá a kerekezés.

A központi régiót érintő kerékpáros nagyprojekt a Budapest-Balaton összeköttetés, amelynek 2021-ben minden szakaszán dolgoztak. A fővárostól Etyekig a biatorbágyi belterületet leszámítva 2021-ben elkészültek a munkálatok. Sőt, már megkezdődött a budapesti szakasz előkészítése is a Kamaraerdőtől a Dunapartig.

Atadták a Győrt Pannonhalmával összekötő kerékpárutat is. A Modern városok program részeként, a tárca támogatásával épült meg a Győrt Pannonhalmával összekötő kerékpárút 18,4 kilométer hosszan, nettó 1,7 milliárd forintból.

Elkészült a kisbéri ipari parkba vezető kerékpárút, mely a 81-es főút forgalmas szakasza mellett jelent biztonságos közlekedési lehetőséget. A két és fél kilométer hosszú útvonal kialakítására közel 400 millió forintot fordítottak a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával. A belterületi szakaszon a főúttól elválasztott utakat építettek, a külterületen pedig egyoldali, kétirányú kerékpárutat alakítottak ki.

A 48. sz. főút felújításával párhuzamosan, a meglévő szentannapusztai útcsatlakozásig tartó kerékpárúthoz kapcsolódva 3,7 kilométeres kerékpárutat alakítottak ki Vámospércs és Nyírábrány között. a kivitelezés nettó 524 millió forintból valósult meg a Zemplénkő Kft. kivitelezésével. A kerékpárút szentannapusztai útcsatlakozása és a nyírábrányi benzinkút között megközelítőleg 3,3 km hosszban megépült és forgalomba is helyezték, így ezen a szakaszon már korszerű kerékpárúton biztonságosan lehet közlekedni.

Hajdú-Bihar megyében összesen 3,7 kilométeren új kerékpárút épült az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) megbízásából.

A biciklizők 3,3 kilométert már használhatnak, de a határig tartó 400 méteres részt csak akkor adják át a forgalomnak, ha a két szakasz között a 48. számú főút felújításához kapcsolódóan elkészül a kerékpározásra alkalmas szervizút. Onnantól a romániai Érmihályfalváig lehet majd eljutni kerékpárral. A főút beruházása 2022 tavaszáig tart.

A Magyar Falu Program keretében Záhony önkormányzata 50 millió forint támogatásban részesült a belterületi kerékpárút felújítására a Határőrség és az Ady Endre út közötti szakaszra. A munkálatok tavaly kezdődtek el a térségben.

Közel négy kilométer hosszú, a város jelentős cégeit is elérő új kerékpárút építése kezdődött Zalaegerszeg déli részén. A város klímavédelmi stratégiájának kiemelt része, hogy Zalaegerszegen jelentős mértékben bővítik a kerékpárutak hálózatát. Még 2019-ben 6,5 kilométeres szakasz készült el 406 millió forintból a Platán sortól a Gébárti-tó irányába, a mostani építkezés pedig a déli városrészben, a Zrínyi utca mentén zajlik, ahol 3,8 kilométeres szakasz készül 257 millió forintból.

Újabb kerékpárútszakasz készült el Mályi felől. Pár év múlva egészen Egerig lehet kerekezni, számos települést érintve. Az új szakasz a kistokaji elágazástól Miskolc irányába tart Mályi közigazgatási területéig. Onnan szeretnének majd becsatlakozni a miskolci kerékpárút-hálózatba.

Mit tartogat 2022?

A fejlesztések haladnak tovább. Ahogy arról beszámoltunk, a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács az uniós közbeszerzési közlönyben közzétette a Tarján és Bajót (Péliföldszentkereszt) közötti kerékpárút kivitelezésére vonatkozó eljárás nyertesét. A nettó 1,3 milliárd forint értékű kivitelezést a STRABAG Építő Kft. végezheti el. A munka során 26 520,55 méter hosszan építik ki a két Komárom-Esztergom megyei település közötti kerékpárutat.

Csaknem 800 millió forint uniós támogatásból épült meg egy út és kerékpárút Békéscsabán; az önkormányzat hazai forrásból szeretné a szakasz második ütemét is megvalósítani. A beruházás azért is volt fontos, mert a békési megyeszékhelyen is évről évre nő az autók száma, az elkészült úttal a város egyik legnagyobb lakosságszámú városrészéből lehet "egyszerűbben, gyorsabban és biztonságosabban" elérni a déli iparterületet.

Bővül a kerékpárút-hálózat és elindul az új "közbringarendszer" idén Kaposváron, a beruházásra 905 millió forintot költenek. a város 32 kilométernyi kerékpárútjához 2022-ben további 14 kilométer épül, ennek köszönhetően több iparterülethez, valamint egyebek mellett a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem kaposvári campusához is biztonságosabban és kényelmesebben lehet majd eljutni biciklivel.

A környéken élők munkába járását segítő, továbbá turisztikai célokat szolgáló fejlesztést teljes egészében a Terület- és településfejlesztési operatív programban (Top) elnyert 193 millió forintból finanszírozza a szederkényi önkormányzat. A fejlesztéssel jelentősen javul a megyeszékhely és Mohács közötti kerékpáros kapcsolat, továbbá az új szakasz Bólyon át kapcsolódást teremt Villány felé, valamint a Mohács 500 programban megépülő kerékpárúthoz is csatlakozik. A július végéig elkészülő beruházás részeként a Péccsel nyugatról szomszédos Bogád valamint a megyeszékhely és Mohács között fekvő Szederkény között hét településen jelölnek ki, illetve építenek kerékpárutakat. A beruházás lehetővé teszi a megyeszékhely Pécs és a megye keleti részének kerékpárosbarát összekötését.

