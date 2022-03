Hatalmas károkat okoznak a felelőtlen gyújtogatók: rengeteg állat és növény pusztul el miattuk

A mezőgazdasági kultúrához köthető kártevők azonban általában nem ezeken a helyeken találhatóak, így az égetéssel nem oldódik meg ez a probléma.Sőt, öngólt rúgnak, akik tüzet gyújtanak a természetben, ugyanis éppen azokat a madarakat, kétéltűeket, rovarokat, hüllőket és emlősöket, valamint azok életterét és otthonát pusztítják el, amik gyérítenék a kártevőket

– mondta Molnár Márton, a Magyar Madártani Egyesület Nógrád Megyei Helyi Csoportjának titkára a nool.hu-nak.

Hozzátette, az április közepén fellobbanó láng még veszélyesebb, hiszen ekkor már vannak olyan madárfajok, amelyek fészket és abba tojásokat raktak. Mint mondta, törvény tiltja a védett állatfajok élőhelyének és egyedeinek elpusztítását, ezért természetvédelmi bírság szabható ki azokra, akik ennek ellenére meggyújtják a madaraknak és kétéltűeknek otthont biztosító nádasokat.

A közelmúltban történt egy kirívó tűzeset, ami különösen nagy kárt okozott a természeti értékekben. Kisterenye-Bányatelepnél, a Tarján-pataki mocsárként emlegetett nádas egésze leégett. A terület jó helyszínt biztosított egyesületünk oktató, bemutató tevékenységéhez. Madárgyűrűzéseket is szoktunk itt tartani. A természet rendkívül gazdag élővilágának mindennapjaiba engedett betekintést a nádas. Szürke gémek költőtelepének adott helyet, ahol nádi énekesmadarak, récék, sárszalonkák tömegei fordultak elő. Sőt fokozottan védett fajok, mint például a bölömbika is megtalálható volt ezen a területen. Tavasszal ugyan újra fog nőni a nád a felperzselt földön, azonban az nem lesz alkalmas fészkelésre. Ahhoz ugyanis többéves növényzet szükséges, ami fészekanyagként és búvóhelyül is szolgál a madaraknak. Hosszú idő kell ahhoz, hogy regenerálódni tudjon ez a terület

- magyarázta a szakember.

A kisterenyei élőhelyen annyi védett madárfaj fészkelt, hogy a tűzzel okozott természetvédelmi kár több millió forintra rúg. Ez már nem szabálysértés, hanem bűncselekmény, ami letöltendő, akár öt évig terjedő börtönbüntetéssel is sújtható

- hívta fel az egyesület titkára, aki arra is kitért:

nagy probléma, hogy hazánk területén a vizes élőhelyek rohamosan tűnnek el, ami a nádi- és vízimadár-állomány jelentős csökkenését eredményezi. Ehhez a tendenciához járulnak hozzá a nádaségetések is. Éppen ezért lenne fontos, ha tudatosulna az emberekben, hogy a pusztítás, amit a tűzgyújtással okoznak, felborítja a természet egyensúlyát.

