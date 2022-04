Embertelen drágulás jöhet: ha májusra vége az árstopnak, ennyi lehet a liszt ára

A malmok jelentős része most már feltöltötte búzakészleteit annyira, hogy június végéig meglegyen az őrléshez szükséges alapanyaguk – nyilatkozta Lakatos Zoltán, a Gabonaszövetség gabonafeldolgozói tagozatának elnöke, a Hajdú Gabona Zrt. elnök-vezérigazgatója a Világgazdaságnak. Az is biztos ugyanakkor, hogy a nagy malmok visszafogták termelésüket, és június 30-ig kvótákat határoztak meg vevőiknek, akiket ez alapján, a számukra megállapított mennyiség erejéig szolgálják ki – tette hozzá.

A szakember szerint a jelenlegi lisztárak körülbelül 100-105 ezer forintos tonnánkénti búzaárra vannak alapozva. Mivel a piacon most 130-135 ezer forint a búza ára, ez csak úgy tud kijönni, hogy benne vannak a múlt évről áthozott olcsóbb búzák is, és a drágábbak is.

Amikor viszont már csak az elmúlt hónapokban vásárolt, drága búzából készül a liszt, a liszt mostani 155-165 forint körüli kilónkénti átadási árának – amennyiért a malmok a zsákos kiszerelésű finomlisztet értékesítik – 200-220 forint körülire kell emelkednie, mivel a piacon az elmúlt hetekben kialakult, 130-135 ezer forintos búzaárak ezt követelik meg

– közölte a VG-vel.

A januári ár egyébként egy kilóra vetítve 145 forint körül volt, ezt emelték a közelmúltban 155-165 forint közé.

Az áremelkedés a fogyasztóknál is borítékolható. Az árstop elvileg május 1-ig él, annak feloldásakor jelentősen drágul a liszt a boltokban

– persze, ha az árbefagyasztást meghosszabbítja a kormány, akkor ez később következik be. A kisboltok most komoly veszteségeket könyvelhetnek el, míg a nagyobb árréssel dolgozó láncok nem feltétlenül – vélekedett Lakatos Zoltán. Az árstop feloldása miatti drágulás mellett azonban a fogyasztóknak azzal is szembe kell nézniük, hogy a búza drágulása miatt június-július környékén további jelentős áremelkedés következik, amennyiben a malmok elérik a már említett 200-220 forint körüli átadási árakat.

Az árstop bevezetése óta – ami a lisztpiacon a BL 55-ös búza finomliszt árát maximálta az október 15-i árszinten – a kis kiszerelésű csomagolt lisztek átadási árai gyakorlatilag szinten maradtak, vagy csak „csendesen emelkedtek”. A kiskereskedők azzal védekeznek, az árstopos lisztből csak a korábbi átlagos mennyiséget rendelik. A malmok ezeknél a termékeknél is emelni szeretnének, de erre legfeljebb a nagyobb láncoknál van esélyük

- írták.

Címlapkép: Getty Images