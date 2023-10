Új szociális lakhatási formát hoztak létre Eleken: mutatjuk, mitől különleges a program

Új szociális lakhatási formát hoztak létre a Békés vármegyei Eleken: 72, mentális zavarral küzdő ember költözhetett be hat lakóházba.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Békés vármegyei kirendeltsége az uniós Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban nyert el 630 millió forintot. Ebből hat új építésű lakóházban helyezték el 72 ellátottjukat - házanként 12 embert - Elek belterületén, családi házas városrészben. A házakban kétágyas szobák vannak, három akadálymentesített fürdőszobával, nappalival, étkezővel, konyhával, és nagy zöldterület tartozik mindegyikhez.

A lakók kiköltözése után a Békeliget Integrált Szociális Intézmény Alapszolgáltatási Központját részlegesen felújították. Az épületben megújultak a belső terek, új nyílászárókat építettek be, megtörtént az akadálymentesítés, valamint egy nagy mosodát is kialakítottak. Vásároltak egy 9 személyes gépjárművet is

- közölte Tóth Gábor projektmenedzser.

A telkeket az eleki önkormányzat biztosította a beruházáshoz. Szelezsán György (független) polgármester közölte, a projekt gazdasági szempontból is nagy előrelépés a 4500 lakosú településnek, hiszen a szociális alapszolgáltatások bővülésével újabb munkahelyek is létesülnek.

Címlapkép: Getty Images