Karantén esetére: így küzdheted le a szorongást és a stresszt a saját kertedben

Az elmúlt években nagy divattá vált hazánkban az edzőtermek használata, melynek rendkívül sok pozitív hatása van, például fejleszti testünket és csökkenti a stresszt. De mint kiderült, nem csak az edzőteremben tudunk fejlődni fizikailag és nem csak a súlyok alatt tudjuk kiereszteni a gőzt: egy friss kutatás szerint a rendszeresen végzett, közepesen megerőltető mozgásformák – mint például a kertészkedés – 20 százalékkal csökkenti az elhalálozási esélyt.

A kerti munka valóban hatékony módja a fizikai és mentális egészség javításának. Ki gondolná, de a ásás, metszés, gyomlálás, öntözés, betakarítás, ültetés, gereblyézés, átültetés bizonyítottan jó hatással vannak az egészségünkre. Egy friss kutatás azonban arra mutat rá, hogy nem csak fizikai szempontból, de mentálisan is pozitívan hat ránk ez a tevékenység.

Az elmúlt hetekben Magyarországot is elérte a koronavírus, így egyre többen döntenek felelősen úgy, hogy inkább otthon maradnak, nem mennek közösségbe, ezzel is lassítva a vírus terjedését. Azok, akik kertesházban élnek, most nagy szerencséjük van, hiszen ki tudnak vonulni a kertbe, ráadásul a jó idő kedvez a kertrendezésnek. Azok viszont, akik lakásban élnek vagy nincs kertjük, nehezebben élik meg a kényszerpihenőt, amit otthon kell tölteni. A növények persze most is segítségünkre lehetnek, hiszen, ahogy fentebb is említettük a róluk való gondoskodá jótékonyan hathat a mentális egészségünre. Éppen ezért, ezt érdemes kipróbálni a nehezebb időszakokban.

Persze mielőtt beszereznéd a szükséges cserepeket és földeket, érdemes tájékozódni, hogy a növény, amit a lakásodban tartanál, miket kedvel. Nyilvánvaló, hogy minden növénynek eltérő a fény-, víz- és tápanyagigénye, de ezzel együtt az sem mindegy, hogy melyik szobába helyezzük el őket. Egyes szobanövényeknek rendkívüli tulajdonságaik vannak, például remekül tisztítják a levegőt a különféle toxinoktól vagy elűzik az álmatlanságot. Ahhoz, hogy ezeket a szuperképességeket a legjobban ki tudjuk használni, érdemes olyan helyre rakni a növényeket, ahol a legjobban érzik magukat. Erről korábban részletesen írtiunk itt. De, ha első alkalommal adjuk beltéri növénynevelésre a fejünket, ez a kis útmutató segíthet abban, hogy tökéletesen gondját viseljük zöld barátainknak. Íme a leggyakoribb kérdések és a rájuk adott válaszok.

Melyek a legszívósabb szobanövények?

Sokan szeretik szobanövényekkel díszíteni otthonukat, de nem mindenki jár utána annak, hogyan kell gondozni őket, vagy ha tudják is a mikéntjét, elfeledkeznek róla. Sok növény nagyon kényes arra, hogy mennyi vizet és napfény kap, ha rosszul gondozzuk őket, az végzetes lehet számukra. Nem csak kényes növények léteznek azonban: a HelloVidék olyan szobanövényeket gyűjtött össze, amik annyira igénytelenek, hogy szinte lehetetlen megölni őket, így nem kell tartanunk attól, hogy elpusztulnak, ha nem szentelünk nekik elég figyelmet.

Aszparágusz

Lantlevelű fikusz

Pénzlevelű pilea

Pálmaliliom (Yucca)

Afrikai ibolya

Zöldike

Vitorlavirág

Borostyán

Aloe Vera

Szobafikusz

Mit tehetsz, ha kudarcba fullad a növénynevelés?

Legyünk őszinték, amikor egy növényünk kipusztul, csak arra tudunk gondolni: hol rontottuk el? Nem locsoltuk eléggé? Nem ültettük nagy cserépbe? Nem tartottuk elég meleg helyen? A legtöbb esetben bizony a túlzott gondoskodás az, ami a növények halálát okozza. Mit tehetünk, hogy jobb kertészek legyünk? Néhány pontban összefoglaltuk: a következő praktikákkal megmentheted őket!

Ne azért vásárold meg, mert szép

Gyakran megesik a boltokban, hogy nincs feltüntetve a növények neve a polcokon, de még a cserepeken sem. Ezeknek a virágoknak így szinte esélyük sincs a túlélésre. Hogy miért? Mert, ha úgy vásárolunk meg egy növényt, hogy nem tudjuk a nevét vagy fajtáját, akkor biztosan nem tudjuk majd úgy ápolni, hogy életben maradjon majd a lakásunkban. Így tartani lakásban növényt olyan, mintha recept nélkül akarnánk elkészíteni egy ismeretlen süteményt.

A szakértők azt javasolják, hogy igyekezzünk minél több információt begyűjteni a virágról, amit vásároltunk, hiszen így tudjuk neki megteremteni azt a környezetet, ami az életben maradásához szükséges. Ne azért vegyünk meg elsősorban egy növényt, mert szép! Mérjük fel a képességeinket és ennek megfelelően válasszunk virágot a lakásunkba.

Ne locsold őket minden nap

Rossz szokás lehet belőle, hogy minden nap megöntözzük a virágokat. A túlzott locsolás viszont az egyik leggyakoribb hiba, amit a legtöbb ember elkövet a növénytartás során. A szobanövényeknek különböző igényeik vannak az év különböző időszakaiban: ráadásul a legtöbbnek télen kell egy kis pihenés. A hozzáértők szerint télen felére kell csökkenteni a vizet, a tápoldatokat, mivel ilyenkor a növények is lelassulnak.

Ne pakold a növényeket a radiátorra, de még a közelébe sem

Nincs egyetlen szobanövény sem, amelyet boldoggá tenne az, hogy a radiátor felett kell „ücsörögnie”. Sokan esnek ebbe a hibába, de ezzel nagyon hamar ki tudják végezni a virágaikat. A meleg gyorsan szárítja a földet, így többször kell locsolni: ennek eredménye, hogy a sok a víz, a magas hőmérséklet hamar megfonnyaszthatja a növényünket.

Címlapkép: Getty Images