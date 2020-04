6 pontban a tökéletes veteményes titka: ezt rontja el a legtöbb hobbikertész

Az egész világot sújtó koronavírus-járványnak rengeteg, a lakosságot érintő negatív hozadéka van (természetesen a legsúlyosabbat: a megbetegedést és az életveszélyt nem számítva), kezdve az egészségügyre helyeződő nyomáson át a kibontakozó gazdasági válságig. A bezártságot mindenki nehezen viseli, ez az időszak azonban több olyan tevékenységnek is teret adhat, amiről korábban nem is reméltük, hogy valaha időt szoríthatunk rá. Az egyik ilyen tennivaló a különféle ház körüli munkák sorában a veteményezés, a saját zöldségeskert kialakítása és gondozása, aminek ráadásul szezonja is van most. A hunker.com útmutatásai alapján összegyűjtöttünk néhány könnyű és költséghatékony módszert arra, hogy friss, organikus terményeid legyenek, és hogy egy újabb szabadidős tevékenységgel, hobbival gazdagodj, amihez még a portádat sem kell elhagynod.

1. Válaszd ki a megfelelő helyet

A lehető legtökéletesebb helyszín kiválasztása kulcsfontosságú, már csak a termények szempontjából is: ha rosszul döntünk, a következményei bizony meglátszanak majd a növényeinken is. És mik lehetnek a megfelelő hely ismérvei? Az első mindenképpen a fény mennyisége: a cseperedő növényeknek ugyanis minél több napsugarat kell magukba szívniuk a fejlődéshez. A legtöbbjük minimum 6 órányi direkt napfényt igényel ahhoz, hogy megfelelően növekedhessen.

A második követelmény, aminek meg kell felelni, az az agyagos talaj, és az is, hogy jó legyen a vízelvezetése. Utóbbi nem is olyan könnyű feladat. A talajban lévő tápanyagokat fel lehet turbózni organikus komposzttal, a köveket, gyomokat viszonylag könnyen el lehet távolítani, de a föld porózussá tétele eggyel bonyolultabb. Fontos még, hogy a kertészkedésre kiválasztott hely szélvédett legyen.

2. Kezdd kicsiben

Ha óriási is az udvar, az első kertednek viszonylag kis területűnek kell lennie. Vonzó gondolatnak tűnhet, hogy annyi cukkinit termessz, amivel akár az egész rokonságot is elláthatod, de erre a késztetésre jobb nemet mondani, legalábbis első körben. A túlzásba vitt palántázás gyakori és tipikus hibája a kezdőknek: sokkal több munkát kíván, mint amennyit belefektetnél, több problémát, mint amennyit kezelni tudnál, és több cukkinit is, mint amennyitől meg bírsz szabadulni.

A legjobb tanács ezért az újdonsült kertészkedőknek az, hogy kezdjék kicsiben. A kertnek nem kell nagyobbnak lennie, mint 10-15 láb – ekkora területen bőven elfér az a zöldségmennyiség, amennyit nyárra négy ember elfogyaszt, sőt, akár még az ismerősök is kaphatnak belőle. Emlékeztesd magad arra, hogy dolgoznod kell rajta, eltávolítani a gyomokat, köveket, felásni a földet, és a komposztálást sem hanyagolhatod el.

3. Döntsd el, mit szeretnél termelni

A főszabály az, hogy olyan zöldségeket termelj, amiket a családod is jóízűen elfogyaszt. Ki örülne annak, hogy rengeteg kelbimbó nő a kertben, ha épp mindenki utálja? Legjobb, ha írsz egy listát a háztartásodban leggyakrabban fogyasztott zöldségekből, és ennek alapján válogatnál. Ugyanakkor arra is légy figyelemmel, hogy az éghajlat megfelelő-e arra, hogy megteremjenek nálad a kiválasztottak. Az sem mindegy, mennyi idejük jut a növekedésre az utolsó tavaszi fagyok és az első téli fagyok között.

Néhány népszerű zöldség, ami viszonylag egyszerűen termeszthető, kifejezetten kezdők részére:

paradicsom

sárgarépa

paprika

fehérrépa

bokorbab

cukkini

krumpli

Érdemes olyat is választani, ami többször terem egy nyár alatt:

spenót

bab

cékla

saláta

A fűszernövények szintén könnyen kezelhetőek - ilyen például a

bazsalikom

menta

petrezselyem

4. Ültesd el a növényeket

Ha dűlőre jutottál abban, mit szeretnél termeszteni, a gyakorlati megvalósításon a sor. Magok vagy palánták formájában is hozzájuthatsz a növényekhez – a magok olcsóbbak, azonban több időbe telik, míg az így elültetett növény termést hoz. Ha ezt a megoldást választod, érdemes a legminőségibb fajtákat választanod, akár online is rendelheted őket.

Az ültetésnél mindenképp tartsd szem előtt, hogy magasra növő növények, mint például a kukorica, árnyékot fognak tartani a kisebbeknek, így a salátának vagy a reteknek – ehhez mérten alakítsd ki a pozíciókat. A magokat a csomagolásukon lévő instrukciók alapján ültesd el, és arról se feledkezz meg, hogy milyen időszakban ajánlott egyáltalán ültetni az adott növényt.

5. A vízellátás

A legfontosabb teendő a kerteddel kapcsolatban az öntözés, a vízellátás megszervezése. Minden növény fejlődéséhez elengedhetetlen a víz, a zöldségek esetében ez pedig talán még többet nyom a latban. Rendszeres locsolás nélkül elpusztulnak.

És hogyan kell őket öntözni? A talajszárazság egyértelmű jel, ha azonban olyan állagú a föld, hogy tudsz még belőle golyót formálni, nem igényel nedvességet. Ha nem így van, ráadásul a felszíne töredezettnek látszik, eljött az öntözés ideje, amit legjobb, ha reggel teszünk. Mi a helyzet az esővel? A zöldségeknek olyan mennyiségű vízre van szükségük, ami nagyjából 6 ujjnyira szivárog a felszín alá, ennek alapján egy frissítő, könnyű nyári zápor után még lehet egy picit öntözni. A felszínen lévő víz úgyis gyorsan elpárolog, ha kisüt a nap.

+1: Élvezd a kerted nyújtotta örömöt

Már csak egy tanácsunk van, amit érdemes megfogadnod: találj örömöt az első zöldséges kertedben! A növénytermesztés kreativitást igényel, kreativitás pedig csak úgy születhet és bontakozhat ki, ha az atmoszféra kellőképpen vidám, oldott, és a kísérletezésnek valódi táptalaja van – minden értelemben.

Címlapkép: Getty Images