Aranyáron mérik a tavaszi zöldségek királyát: még csak most kezdődik a dömping

Viszonylag kevésbé ismert tavaszi zöldségünk a spárga vagy aszparágusz, népi nevén a csirág, pedig jobbnál jobb friss fogások készíthetők belőle, köretként, krémlevesbe, főfogásnak is remek - de erről a HelloVidék korábban itt írt. Nyugat-Európában nagy kultusza van ennek a tavaszi növénynek, itthon azonban méltánytalanul mellőzzük a konyhánkban, pedig Magyarország spárgatermesztő nagyhatalomnak számít. Egyre borosabb ára azonban sokakat elrettent attól, hogy egyáltalán kipróbálják, mennyire nagyszerű és ízletes fogások készíthetők belőle. A hazai pénztárcákhoz mérten valóban luxusételnek számít, de legalább van egy jó hírünk: itt a főszezonja, nyakunkon a nagy spárga-leárazások!

A magyar spárga 95%-a nem is a hazai konyhákban landol

Kezdjük a száraz tényekkel: az Eurostat adatai szerint az Európai Unió spárgatermelése 299,2 ezer tonna volt 2022-ben, amelynek 40 százalékát Németország (110 ezer tonna) adta. Németországban 2022-ben 5 százalékkal kisebb területről (21,3 ezer hektár) 110,3 ezer tonna (–8 százalék) spárgát takarítottak be. 2022-ben is a spárga volt a legnagyobb termőterülettel rendelkező zöldség Németországban. Az AKI PAIR információi szerint hűvös csapadékos időjárás, valamint a napsütés hiánya miatt a 2023-as spárgaszezon később kezdődött, mint a korábbi években. A németországi nagybani piacokon a 17. héten a belföldi fehér spárga ára 84 százalékkal (9,36 euró/kilogramm), a zöld spárgáé 31 százalékkal (10,32 euró/kilogramm) volt magasabb, mint az előző év azonos időszakában.

A KSH adatai szerint Magyarországon 1400–1550 hektárról 5,6–6,7 ezer tonna spárgát takarítottak be az elmúlt években. A spárga hazai fogyasztása alacsony, a termés döntő hányadát külföldre szállítják. A KSH adatai szerint a friss vagy hűtött spárga külkereskedelmi aktívuma 2,02 milliárd forintra emelkedett 2022-ben az előző évihez viszonyítva. A kivitel mennyiségben 22 százalékkal 1,9 ezer tonnára, értékben 20 százalékkal 2,15 milliárd forintra csökkent. A magyarországi spárga legnagyobb vásárlói Németország (903 tonna, –18 százalék) és Svájc (419 tonna, –22 százalék) voltak a vizsgált periódusban.

Az AKI PÁIR adatai szerint a fehér spárga 2800, a zöld spárga 3000 forint/kilogramm leggyakoribb áron jelent meg a 17. héten a Budapesti Nagybani Piac választékában.

A 18. hétre a fehér spárga ára 1600 forint/kilogrammra, a zöld spárgáé 1700 forint/kilogrammra csökkent.

Ahogy a táblázatból is kiolvasható, a spárga idén a belföldön később, és legalább 200 forintos kilónkénti árral drágábban jelent meg a hazai piacon:

Ennyiért vásárolhatunk most friss spárgát a szupermarketekben

A spárgát Magyarországon legnagyobb mértékben Öttömös környékén termesztik (Csongrád-Csanád vármegye), ám a környékbeli termelők bevételét nagyban befolyásolják az időjárási tényezők és a külföldi termelők is (a piacot áprilisig a mediterrán országok uralják).

Az egyik legnagyobb hazai spárgatermelő a Bács-Zöldért. Magyarország legnagyobb, 200 hektáros ültetvényét hozták létre, melyen közel 2000 tonna prémium minőségű, saját termelésű zöldség-gyümölcs kap helyet. Rendkívüli figyelmet fordítanak a paprikafélék (TV, kápia, pritamin) mellett a spárgatermesztésre is. A kecskeméti termelő a hagyományos kertészeti ismereteket kombinálja a legmodernebb mezőgazdaság-tudományi eredményekkel. Ők többek között a Spar beszállítói is.

Figyelem, a szupermarketekben most kezdődnek a spárga-akciók!

Érdemes lesz bevásárolni, hiszen most indulnak a nagy spárga-akciók. Ráadásul a spárgát lehet fagyasztani is lehet, sőt, sós lében (a kukoricához vagy cukorborsóhoz hasonlóan) télire is raktározhatunk belőle.

Zöld spárga 500 g:

Lidl: 799 Ft/500 g

Aldi - AKCIÓS: 1190 Ft/500 g

SOLO 500 g Interspar : 1 499 Ft/500 g

LEVES Interspar: 1 299 Ft/500 g

SOLO Auchan: 1 298 Ft/500 g(online) - 1 698 Ft/500 g(Auchan Hiper)

Fehér spárga 500 g:

Aldi - AKCIÓS: 1199 Ft/500 g

Tesco: 1499 Ft/500 g

SOLO Interspar: 1 699 Ft/500 g

Auchan: 1999 Ft/500 g

Van, ahol még olcsóbban is beszerezhetjük, érdemes online térben is szemfülesnek lennünk:

Lehet fehér vagy zöld, melyiket miért válasszuk?

Magyarországon kétfélével találkozhatunk, a fehér és a zöld spárgával. A fehér spárgát bakhátak (töltések) alatt termesztik, míg a zöld spárga a föld felett nő. A zöld spárga nemcsak üdébb, de zamatosabb ízű is. Mindkét spárga legfinomabb része a csúcsa, a zsenge rügyes része.

A hajtások A-vitaminban, B1 vitaminban, B2 vitaminban, C-vitaminban, E vitaminban és folsavban gazdagok. Sok értékes aminosavat tartalmaznak, köztük aszparaginsavat is, ami természetes vízhajtó. Mivel a növény kalóriatartalma igen csekély (20kalória/100 gramm), így kimondottan szuperétel fogyókúrázók számára. Tartalmaz kalciumot, foszfort, vasat, nátriumot, sok káliumot, a nyomelemek közül ónt, szilíciumot, molibdént.

A zöld spárga klorofillban gazdag, több benne a C-vitamin és a karotin, mint a világos változatában, ezért táplálékként is értékesebb. Magas antioxidáns-tartalmának köszönhetően például megakadályozza, hogy a szabadgyökök károsítsák a sejtjeinket, ezzel pedig hozzájárul a szív- és érrendszeri betegségek és a diabétesz megelőzéséhez.

Mi az igazán finom ízű spárgából készült ételek titka?

A zöld spárgából készülteké például az, hogy nem szükséges hámozni. Elég megmosni, és a fás végeit letörni. Ezzel szemben a fehér spárga csak hámozást követően fogyasztható, viszont vastag héja könnyen eltávolítható. Vágni nem szükséges, hiszen a friss spárga csak a fás végeinél törik, így egyszerűen és gyorsan eltávolíthatók a fogyasztásra nem alkalmas részek. Mindössze 3-4 perc főzés elegendő ahhoz, hogy megpuhuljon – érdemes sós vízben főzni, mely kiemeli a zamatát.

Ilyen spárgát érdemes a boltokban keresni A jó minőségű spárgasíp kemény, nem fonnyadt, egységes színű (enyhén lilás lehet a fejnél), egyenletesen vastag, nem fás, lehetőleg egyenes, a fej szorosan zárt, a hajtás nem kinyílott. Egészséges, nincsenek rajta repedések, rozsdás elszíneződések.

