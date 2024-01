Nem lazsálhatsz januárban, ha kerted van: ezekről a teendőkről ne feledkezz meg!

Bizony ilyenkor a téli, hidegebb hónapokban is akad tennivaló bőven a kertekben, de most van itt az ideje annak is, hogy megtervezzük, mit, hova és hogyan ültetünk idén. Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy ilyenkor érdemes átnézni és leellenőrizni a vetőmagkészletünket, illetve a szerszámaink, kerti eszközeink állapotát. Az Agrárszektor összegyűjtötte, mely munkákat érdemes és ajánlott most a januári hónapban elvégezni a kertben, hogy azután tavaszig kicsit pihenhessünk, felkészülve az ültetések időszakára.

Ha idén is szeretnénk pompázó kertet és növényeket, akkor bizony januárban sem lazíthatunk. Tél, hideg, hó és fagy ide vagy oda, ilyenkor is akadnak teendők a kertben, ráadásul most van itt az ideje annak, hogy felkészüljünk a szezonra. Ilyenkor nyugodtan át lehet gondolni, hogy az előző évben milyen technikák váltak be, és melyek voltak, amik nem működtek. Most még van idő megtervezni, hogyan osztanánk fel a kertet, de most szerezhetjük be a szükséges vetőmagokat is, illetve tehetjük rendbe a szerszámainkat és eszközeinket. Mutatjuk a 11 legfontosabb januári kerti feladatot.

1. Mihez kezdjünk a karácsonyfával?

Sokan a hagyományok szerint, csak január 6-án, azaz Vízkereszt napján kezdik el lebontani karácsonyfájukat. Ám sokan bele se gondolnak abba, hogy milyen sok lehetőség van a fa újrahasznosítására a kertben. Használhatjuk például talajtakarónak, a fenyőfa felaprításával ugyanis tökéletes erre a célra, és a fák tövébe szórva kiváló tápanyagforrás és a talaj nedvességét is magában tartja. Tökéletes tápanyag lehet, a tűlevelek savtartalma ugyanis aránylag magas. Csak le kell rázni a megszáradt tűleveleket a fenyőről, majd összesöpörni őket, és már fel is lehet használni őket, akár a lakásban, akár a kertben található növények trágyázására. Mindezek mellett az elhasznált fa komposztként is használható.

2. Itt az ideje a metszésnek

A tél nem épp tipikusan a növénymetszés időszaka, mégis vannak olyan fajták, amiket ezekben a hónapokban metszhetünk meg, mínusz 5 fok alatt azonban ne álljunk neki! Ha fagy van, ridegebb a növények szövete és könnyebben törik, roncsolódik. A művelethez viseljünk kesztyűt, használjunk éles, tiszta szerszámokat. Az is fontos, hogy a metszés megfelelő szögben történjen. Ebben az időszakban lehet megmetszeni például a szőlőt, az őszi málnát, a fügét vagy a lilaakácot is. A legtöbb gyümölcsfa esetében a tél második felében érdemes oltóvesszőket vágni. Ha fagymentes az idő, elkezdhetjük a díszcserjék ritkítását is, a túl sűrűn álló hajtásokat a talaj szintje fölött vágjuk le. A lomblevelű sövényeket, amelyek túl magassá nőttek, az idős fás részekig vágjuk vissza. Az almatermésűek metszését is elkezdhetjük, ha a hőmérséklet 0 fok felett van. A metszéskor keletkező gallyakat darálhatjuk, és szétszórhatjuk például az évelő ágyások felületére.

3. Figyeljünk oda a kisállatokra, madarakra!

Kiemelten fontos, hogy télen a megszokottnál is jobban figyeljünk oda az élővilágra. Ha bármilyen kóbor, éhező, fázó állatot látunk, gondoskodjunk róluk! Ugyanez igaz a madarakra is, segítsünk, nekik, ha tehetjük: készítsünk házikót, etetőt nekik és tegyünk ki eleséget számukra. Azonban azt tartsuk szem előtt, hogy nagyon nem mindegy, mit adunk oda ezeknek a kis állatoknak. Az etetőkben olajos magvakat (legjobb a napraforgó), szalonnabőrkét, faggyút lehet kitenni, de ma már előre elkészített madáreleség-mix is kapható, ez a legjobb, mert biztos, mindent tartalmaz, amire a kismadárnak szüksége lesz télen. Ha nincs tó vagy valamilyen folyóvíz a közelben, valamint kerti tóval sem rendelkezik az ember, a madáritatót is mindig ajánlott feltöltenie friss vízzel.

4. Ellenőrizzük a kerítést és a kerti csapokat

Ha sérült a kerítés, célszerű most kijavítani, és nem érdemes vele tavaszig várni, amikor egyébként is sok a kerti munka. Az esetleges erősebb fagyok érkezését szem előtt tartva célszerű ellenőrizni, hogy a kerti vízcsapokat megfelelően szigetelte-e az ember. Ilyenkor még könnyebben lehet pótolni az esetleges elmaradásokat, vagy felmerült problémákat, mint február végén, március elején.

5. Tisztítsuk meg az ereszcsatornákat

A lehullott levelek könnyen bekerülhetnek az ereszcsatornába, ezzel gátolva a víz elfolyását. Érdemes ezért résen lenni, és megtisztítani a csatornát, valamint eltávolítani belőle a leveleket, hogy a víz szabadon lefolyhasson, amikor elkezd olvadni a hó.

6. Mulcsozzunk

Talajtakarásra nemcsak tavasszal van szükség, a csupasz talaj ugyanis nem kedvez a növényeknek, ezért érdemes ilyenkor az összegyűjtött levelekből és ágakból mulcsot készíteni, de akár vásárolhatunk is erre a célra összeválogatott mulcsot. Ezáltal megvédhetjük a növényeinket, valamint jó minőségű földet tudunk számukra biztosítani a hidegebb hetek, hónapok alatt is, emellett bent tarthatjuk a nedvességet a talajban, és később a gyomok növekedését is megakadályozhatjuk.

7. Ne felejtsük el a növénytakarást

Bár sok növény képes ellenállni a hideg időjárásnak, de egy kis extra védelem sosem árthat. Egy ruha, zsákvászon vagy valamilyen fólia segítségével letakarhatjuk a cserepes növényeinket, de az is jó megoldás, ha a fázósabb zöldeket bevisszük az otthonunkba. Figyeljünk, hogy lehetőleg egy olyan szobába vagy térbe vigyük őket, ahol nincsen túl meleg.

8. Komposztálj!

Bár tény, hogy lassulnak télen a bomlási folyamatok, de ez nem jelenti azt, hogy a hidegebb időben ne lehetne komposztálni. Sőt, kifejezetten ajánlott. Figyeljünk, hogy megfelelő maradékokat és anyagokat tegyünk a halmunkhoz, a melegebb időjárás beköszöntével pedig újból elkezdenek gyorsulni a folyamatok.

9. Ápoljuk a szerszámainkat

A kerti szerszámainkat szinte egész évben használjuk, így hát télen érdemes gondosan megtakarítani és elrakni őket. Így tavasszal, mikor újra elővesszük őket, nem nagyon kell már velük foglalkoznunk. Törölgessük át őket, mossuk le a szennyeződéseket, és lehetőleg hótól védett helyen tároljuk őket. Mindezen kívül csak jót tehetünk akkor, ha a pengéket meg is élezzük és megolajozunk egy-egy eszközt, ha szükségesnek látjuk. Az éles szerszámokkal csak jót tesz az ember a növényeiknek, hiszen a vágásoknál és metszéseknél nagyon fontos, hogy a vágott felületen keresztül minél kevesebb eséllyel férkőzhessenek be kórokozók.

10. Tervezzünk előre, rendeljünk magokat

Bár a jövő kiszámíthatatlan legtöbbször, mégis érdemes lehet előreterveznünk, főleg, ha vetőmagokról van szó. Most nyugodtan át lehet nézni a vetőmag-katalógusok kínálatát, és el lehet kezdeni a tervezést - természetesen a vetésforgónak megfelelően - az idei vetőmagszükségletet illetően. Most lehet továbbá ültetési tervet is készíteni, valamint megrendelni minden olyan zöldség, gyümölcs magját, amit erre az évre tervez ültetni az ember.

11. Védekezés a jégkárok ellen

Seprűvel óvatosan távolítsuk el a havat és a jégkérget a fákról, örökzödekről. Ha gyengébb fagyról beszélünk, akkor elégséges egy anyaggal letakarni növényeidet. Egy lepedő vagy hasonló pamutszövet megakadályozza a levelek megfagyását, ugyanakkor a növények légzését nem gátolja. Ha nagyobb területen fekszenek a növények, akkor egynél több rétegű anyagra lesz szükséged a letakarásukhoz. Fontos tudni azt is, hogy a növényeket be kell takarni mielőtt a nap lenyugszik, mivel a sötétség beálltával a nap folyamán felhalmozódott hő gyorsan elillan.

