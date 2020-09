Borzalmasan elszálltak a gyümölcsárak: tényleg jobban járunk, ha magunk szedjük?

Népszerű és költséghatékony módja a gyümölcshöz jutásnak a Szedd magad akció, amiről már mi is több ízben beszámoltunk. A kezdeményezésben részt vevő helyszíneket, gazdaságokat, kertészeteket a Gyümölcsvadász weboldal listázza, az árakat pedig a termelők maguk határozzák meg, és általában saját közösségi oldalukon vagy weboldalukon teszik közzé. Jóval olcsóbban lehet úgy gyümölcshöz, zöldséghez jutni, hogy mi magunk szedjük, mint ha boltban vagy piacon vásárolnánk, emellett az is nagy előny, hogy egy ilyen helyzetben pontosan tudjuk, honnan származik a termés. Nyilvánvalóan mint mindenre, erre a területre is hatással van a világméretű koronavírus-járvány, és sajnos az is, hogy idén a tavaszi fagyoknak köszönhetően hihetetlenül gyatra a gyümölcstermés. Cikkünkben ezt járjuk most körül.

Maszkviselés erősen ajánlott

A koronavírus első magyarországi hullámakor drasztikus óvintézkedéseket hozott a kormány. Az emberek többsége bezárkózott, sok munkahelyen volt kényszerű leállás, munkaidőcsökkentés, emellett rengetegen vágytak ki a szabadba.

Ennek az lett a következménye, hogy amikor már lehetett menni, valóságos roham indult a földekre, hogy gyümölcsöt szüreteljen.

Ebben az időszakban olyanoknak is volt lehetősége például epret szedni, akik normál esetben hétköznapokon dolgoznak. A termelők maguk sem számítottak ekkora érdeklődésre és nem is tudták minden esetben megfelelően kezelni - erről korábban a Gyümölcsvadász portál adminisztrátora, Simon András beszélt a HelloVidéknek.

Késő tavasszal, kora nyáron a gyümölcsszedésre is vonatkoztak a járványügyi előírások, kivéve az életkor szerinti idősávokra vonatkozó kötelezettség. Az esetleges tumultust a rendelkezésre álló eszközökkel (például időpontra történő érkezés, szakaszos beengedés, sorban állás) kellett megakadályozni a termelőknek. A védőtávolság és maszkviselés betartása e helyszíneken is kötelező volt, és az üzemeltető elsődleges felelőssége betartatni. Fontos kitétel volt, hogy a maszkviselés csak a pénztárnál volt kötelező, modván a szabad térben végzett mezőgazdasági munkát a maszkviselés aránytalanul akadályozza. Arról, hogy most mi a helyzet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát kérdeztük. A HelloVidék megkeresésére azt közölték,

mivel a Szedd magad-akciók esetében jellemzően szabadban történik a munkavégzés, az általános, aktuális óvintézkedések betartására kell figyelni, és azt a résztvevők számára biztosítani.

A Gyümölcsvadász oldalán emellett az olvasható, hogy maszk használata erősen ajánlott, és a minimum 2 méter távolság megtartása is.

Kész lavinát indít el a gyatra termés

A száraz időnek, a késői fagyoknak köszönhetően a termés mennyisége is elmaradt a tavalyihoz képest, ezt már tavasszal is lehetett érzékelni. A kínálat kisebb lett, a kereslet viszont a többszörösére nőtt - nem volt ritka, hogy előfordultak tömegjelenetek az eperföldeken, aminek sokszor az lett a következménye, hogy rengetegen hoppon maradtak, nem tudtak értékelhető mennyiségű epret szedni. Több helyen a félig érett vagy akár éretlen gyümölcsöt is hazavitték, annak ellenére, hogy a túl korán szüretelt eper utólag már nem érik be.

A NAK tájékoztatása szerint a tavaszi fagyok és az aszály miatt idén az átlaghoz képest várhatóan 40-50 százalékkal kevesebb alma, 300-350 ezer tonna terem, szemben az átlagosnak számító 600 ezer tonnával. A fajták vonatkozásában elmondható, hogy a Gala és a Golden fajtakörnél a helyzethez mérten jó a termés, míg kifejezetten gyenge a Jonagold, Jonathan és Idared fajtakörnél. A Red Delicious, Pinova, Braeburn, Fuji fajták termése erősen heterogén, általában gyenge. A mínusz 40-50 százalék rettenetes veszteség, de sajnos a körtét még ennél jobban is megviselte az időjárás: egy átlag évihez képest 50-60 százalékkal csappan meg a termés, ami azt jelenti, hogy 32 ezer tonnáról 13-16 ezer tonnára csökken. Sok olyan ültetvény is van az országban, ahol abszolút nincs szüretelhető termés.

A meghatározó európai almatermelő országokban is tapasztalható terméskiesések miatt most külföldről is keresik az étkezési almát, emiatt a magyar termelők exportpozíciói idén az átlagosnál kedvezőbbek lehetnek.

Ha azonban a külföldi piacok "kihúzzák" az országból az étkezési alma egy részét, az belföldön erősebb hiányhelyzetet eredményezhet és a piac keresleti jellegét erősítheti tovább.

Az idei almatermésből mintegy 100-130 ezer tonna lehet étkezési alma, amelynek felvevőpiaca 150-180 ezer tonna. Ebből 20-30 ezer tonna exportra megy, elsősorban a környező országokba, Ausztriába, Romániába és Szlovákiába.

Tekintettel arra, hogy a tavaszi fagykárok miatt a szokásos gyümölcsterméshez képest lényegesen kevesebb a szüretelendő gyümölcs, a NAK álláspontja szerint a Szedd magad-lehetőségek is valószínűleg inkább szűkülni fognak. A HelloVidék megkeresésére közölték:

az őszi tárolású gyümölcsöknél egyébként ez eddig is kisebb jelentőségű volt, mert a háztartások nem rendelkeznek megfelelő tárolókapacitással. Inkább az azonnali házi felhasználás esetén (lekvárfőzés, befőttkészítés, aszalás stb.) jellemző a bogyós és csonthéjas gyümölcsöknél, de ott sem éri el a teljes termelés 1-2 százalékát az ilyen típusú értékesítés.

És hogy mit okoz árak szempontjából a drasztikus terméscsökkenés? Ahogy a Központi Statisztikai Hivatal legutóbbi jelentéséből kiderül, augusztusban a fogyasztói árak átlagosan 3,9 százalékkal voltak magasabbak az egy évvel korábbinál. Az élelmiszerek ára éves összevetésben 7,9 százalékkal nőtt, ezen belül az idényáras élelmiszereké 17,1 százalékkal drágult.

A gyümölcsök ára 46 százalékkal emelkedett,

ezen belül is az alma például most duplaannyiba kerül, mint tavaly ilyenkor, ez látszik a Pénzcentrum által készített összehasonlító táblázatban is. Ahogy arról korábban is írtunk, a klímaváltozás áldatlan hatásainak köszönhetően még évekig drága maradhat a gyümölcs Európában, az olcsó, friss gyümölcsök korszakának leáldozott.

Mit jelent ez árakban kifejezve?

Megnéztünk néhány, a Szedd magad-akcióban részt vevő helyszínt és azt, hogy milyen árakon mit kínálnak.

Pomáz, Dolina Gyümölcs: 350 Ft/kg (Jonatán, Idared, Jonagold, Golden Delicious, Charden fajták)

Pomáz, Breier Farm: 290 Ft/kg (téli almák)

Alsószentiván: 250 Ft/kg (Golden)

Törökbálinti Almáskert: 350 Ft/kg (Idared, Black Oxford, Golden delicious, Golden spur, Gloster)

Látrány, Natur Pont Kertészet: 250 Ft/kg

Ehhez képest a fővárosi, szegedi és debreceni piacok árai így alakulnak:

Alma Körte Szilva Őszibarack Nektarin Csemegeszőlő Budapest, Nagycsarnok 398 598 398 780 598 598 Budapest, Fehérvári úti Vásárcsarnok 398 498 498 698 780 680 Debrecen Fogyasztói Piac 500 420 300 700 450 450 Szeged Fogyasztói Piac 500 550 400 550 600 450

A belföldi gyümölcsök ára a fogyasztói piacokon. Forrás: Piaci Árinformációs Rendszer

Érdekes adalékot jelentenek a piaconline.hu oldalán olvasható árak: ezek szintén budapesti piacokra vonatkoznak, és egy intervallumot mutatnak az adott termékről, ebben az esetben az alma kilónkénti áráról.

Nagycsarnok: 398-880

Fehérvári úti Vásárcsarnok: 198-980

Kórház utcai Vásárcsarnok: 580-800

Rákóczi téri Vásárcsarnok: 550-880

Bosnyák téri Vásárcsarnok: 198-1780

Ha valaki a horribilis árak láttán inkább úgy dönt, fáradságot és munkát nem sajnálva inkább Szedd magad akcióban jutna hozzá a szezon gyümölcseihez, annak mindenképp hasznos lesz az itt található részletes, megyénkénti bontás arról, mit és hol lehet szüretelni. Az árakról, időpontokról és a szüretelés szabályairól mindenképp érdemes előzetesen tájékozódni! A pénztárcánk szempontjából valóban megéri ezt a lehetőséget választani, főleg akkor, ha nagyobb mennyiségben gondolkodunk, és nemcsak frissen akarjuk fogyasztani a gyümölcsöket, hanem például befőzésre adjuk a fejünket.

