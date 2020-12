Döntöttek a Balaton jövőjéről: az új vízparti szabályozásról derültek ki részletek

Sokakat érdeklő kérdéseket feszegettek a résztvevők a legutóbbi online megtartott Balaton Fejlesztési Tanács ülésén, ahol kormányzati tisztségviselők is jelen voltak. Szóba kerültek a vízparti tervek, a siófoki obszervatórium mellett beindult építkezés, hogy mikor lesz már balatoni főépítész, ki lesz a BFT új társelnöke, és a Balaton körbejárhatósága. Napirendi pontként szerepelt a Balatoni Hajózási Zrt. beszámolója is, és kérdések merültek volna fel kikötőkről, közterületek eladásáról, a társaság azonban nem képviseltette magát az ülésen, számol be a hirbalaton.hu.

Gombos Márk a Miniszterelnökség településfejlesztési osztályának vezetője elmondta,

jelenleg a tóparti önkormányzatokkal zajlik az új vízparti szabályozás egyeztetése.

A munkának körülbelül a felénél tartanak, amit követően kerül sor az állami szakigazgatási szervekkel történő egyeztetésre. Mivel a tervezet 2019 végén nyilvánosságot kapott széles körben, véleményezésre is lehetőség nyílt akkor, és jelentős változáson azóta nem esett át, egyelőre nem tereznek újabb társadalmi egyeztetési kört – mondta az osztályvezető. A cikkben ugyanakkor emlékeztetnek: Füleki Zsolt, a Miniszterelnökség építészeti és építésügyi helyettes államtitkára a BFT egyik tavaszi ülésén ígéretet tett arra, ha igény lesz rá, civil szervezetek számára is tartanak egyeztetést a készülő vízparti tervekről.

A helyettes államtitkár tavasszal azt mondta, a régóta ígért balatoni főépítész kinevezése, amely „mindannyiunk érdeke, számunkra is fontos”, a járvány miatt akadt el. Az egyre riasztóbb tóparti beépítések miatt is sürgetővé vált balatoni főépítész kinevezéséről Gombos Márk a decemberi ülésen annyit mondott, a törvényi felhatalmazás adott a kinevezésre, többféle javaslat is született már, amelynek zajlik az egyeztetése. Az, hogy mikorra lesz főépítésze „nagyban összefügg a kormányzati szándékokkal” is – mondta az osztályvezető.

Arra a kérdésre, hogy mit tett a BFT Közbiztonsági testülete azért, hogy megakadályozza a siófoki obszervatórium szoros szomszédságába tervezett ötszintes ház megépítését, Jamrik Péter, a testület elnöke ezt válaszolta: „Évek óta folyamatosan, és nem kevés lépést tettünk annak érdekében, hogy a siófoki obszervatóriumnak megmaradjon az eredeti funkciója, illetve rendelkezésre álljanak azok a környezeti feltételek, amelyek a sok évtizedes adatgyűjtést szolgálják. (...) javasoltuk a cseretelek megoldást, a telektulajdonos kártalanítását, illetve elvileg van egy törvényi lehetőség, hogy bizonyos mérési pozíciók környezetében építési korlátozásokat vezessenek be. Sajnos az építési engedély kiadása, illetve a jogszabály-módosítások együttesen egy olyan furcsa határidőbeli egybeesést mutattak, amelynek eredményeképpen jelenleg már több olyan lehetőséget nem látunk, hogy ezt a jelenlegi jogszabályok mentén elérjük. Várjuk, hogy van-e még bármilyen jogorvoslati lehetőség.”

Címlapkép: Getty Images