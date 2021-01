Kiderült: ennyire biztonságos most a befagyott magyar tavak jegén csúszkálni

A tartósan hideg napok után befagytak a kisebb tavak, és a nagyobb állóvizeken is megjelent a jég. A Velencei-tavon is összefüggő jégtakaró alakult ki, ám ez egyelőre nem alkalmas sportolásra. Tapasztalt korcsolyások szerint legalább még 1-2 fagyos éjszaka kellene, hogy sportolni lehessen itt, hangzott el az RTL Klub híradójában.

Mivel az elmúlt néhány évben nem fagyott be rendesen a tó jege, most sokan számítottak arra, hogy végre tudnak egyet siklani, de csalódniuk kellett.

A speciális mentők sem tanácsolják senkinek, hogy a jégre lépjen,

ehhez legalább 10 centi vastagságúnak kellene lennie ugyanis. Erre intenek a többi befagyott tónál is. Mivel hamarosan enyhülés jön, nem is lehet számítani arra, hogy összefüggő jégtakaró alakuljon ki és tartósan meg is maradjon.

Címlapkép: Getty Images

